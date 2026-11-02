Десницата ще става все по-многолика

Управлението ще излезе от зимата с пробойни

Ниската избирателна активност и на втория тур е предупреждение, че част от избирателите всъщност не са разпознали себе си у нито един от двамата кандидати. И както Иван Костов казваше за избирателите на царя, че 2 милиона са преспали в един хотел за една нощ и на следващия ден са се разотишли, мисля, че подобно нещо се е случило с избирателите на Радев и част от тези 1,44 млн., които бяха гласували за него, са се разотишли.

Радев и Йотова играеха една много ситна ръченица - хем сме заедно, хем не сме, хем се познаваме, хем не се. Първо, защото си мислеха, че изборите са спечелени и няма нужда да се напрягат. Второ, защото бяха внимателни, ако има някакви негативи към правителството на Радев, те да не бъдат пренесени върху Йотова. Но от друга страна, аз познавам 90% от хората зад Йотова - всичките ѝ срещи всъщност бяха организирани от БСП.

Ако Гюров беше станал президент, това би било малък отдушник, вентил на насъбралото се напрежение. Според мен обаче човек трябва да внимава с отдушниците. Аз не съм много сигурен как щеше да функционира двойката Радев премиер и Гюров президент.

Интересното сега е как ще бъде използвана енергията, която е натрупал Гюров. Един много умен човек, който даже беше служебен министър при Гюров, ми каза: “По-добре Гюров да стане президент, защото иначе ще стане премиер”. Чух я тая песен - тя може и да се запее. Въпросът е дали Гюров ще има достатъчно енергия да тръгне и да оглави тази десница. Дали тези, които любезно го подкрепяха в лицето на Ивайло Мирчев, Радан Кънев и Асен Василев, ще бъдат толкова щастливи някой да дойде и да ги оглави. И след това тази енергия да се прелее в предизвикване на предсрочни избори. Може да има някаква вероятност, но на мен лидерските качества на Гюров са ми под въпрос. И не заради дебата в четвъртък вечерта, който беше унизителен и за двете страни.

Слушам разни коментари, че на първи тур разликата е била около 40 000 гласа, а сега е 170 000. Всъщност 80% от избирателите на “Възраждане”, които на I тур бяха 190 000, сега гласуваха за Йотова, а 0,1% от тях - за Гюров. А избирателите на ГЕРБ и на ДПС, които на I тур гласуваха шарено, не са променили много вота си, нито пък много са се енергизирали от призива на гражданина Борисов.

Едно време левицата беше обединена, а десницата - раздробена. Този процес ще продължи. Ще видим многолика десница, каквато е сега. И всеки ще се опитва да го възприемат като най-личен неин представител. Честно казано, те трябва да приемат факта, че имаше избори през април, които загубиха. На изборите през октомври хората се произнесоха и те трябва да приемат реалността на резултатите. В смисъл, когато аз управлявах България, беше златен век, а пък сега, видите ли, настъпи бронзовата ера. Както се и опитаха да ни кажат, че с връщането на Йотова ще настъпи бронзовата ера.

Аз не очаквам някакво изостряне на ситуацията сега. Очаквам обаче Радев да прочете резултата от тези избори. Бойко Борисов например умееше да чете жестоко - имаше животински политически инстинкт.

Не знам какво ще струва на правителството приемането на този бюджет - има изключително високи цени на енергията и на петрола, примерно токът днес беше 260 евро, а утре е 317, което е над 600 лв. И Радев не е виновен, че цените са толкова и в Германия, и в Унгария, но тук просто е малшанс. Както се казва, аварията се случи по време на твоята смяна.Но ако не вземе мерки да подпомогне едни 500 000 човека, примерно да им даде по 500 евро за сметките, което не е нещо голямо на фона на бюджета, ако не помогне малко на бизнеса, тъй като засега помощта му е обещана за след 10 месеца, тогава вече неодобрението към него ще е по-голямо от одобрението. От зимата той ще излезе с пробойни, е, не точно като от тези дронове в Черно море, но сериозни пробойни. Аз не видях никакви реформи, които да покажат ясна посока, видях, че имаме желание да овладеем системата такава, каквато беше създадена от Борисов и Пеевски. Общо взето - искахме само да променим титулярите по сметката.

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