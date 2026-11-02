Само в "24 часа" на 2 ноември: Българският хляб е най-евтин, но млякото ни най-скъпо в Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 2 ноември четете:

Българският хляб е най-евтин, но млякото ни най-скъпо в Европа

Икономиката ни ще расте по-бързо от отличниците Германия и Франция, но и инфлацията ще е по-висока

Загадка кой софиянец има над 50 имота, но 13% от всички жилища в София са на фирми

Илияна Йотова решава след сблъсък на мнения, действа с емоция, която не крие

Вот + плескавици за 3 часа в Сърбия за софиянци без адрес

Ако ти влезе мечка в кухнята: защитен вид е, но може да не те съдят, ако я убиеш и докажеш самозащита

9 дни след като запалиха антените на Мъск у нас, Тирпан и Зека опитали да ги унищожат и в Литва

Деца и възрастни връщат славата на Бусинската грънчарска школа

Вижте първите страници на "24 часа" от 2 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.