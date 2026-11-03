Крум Зарков: Нямам съмнения, че Йотова ще влезе плътно в правомощията на президент – и като коректив

Но никой да не очаква самоцелно противопоставяне, тя няма нужда да се доказва на когото и да било, уточнява лидерът на БСП, който бе и съпредседател на инициативния комитет, издигнал я за президент

Победата ѝ е важен етап от възстановяването на БСП и доказва, че имаме бъдеще като партия

Кампанията можеше да бъде по-съдържателна - меко казано, но това е нивото, до което сме дорасли у нас. Инициативният ни комитет, щабът и партията направихме възможното да се държим на висота

Идва реидеологизация на българския политически живот - както в САЩ и Европа. Не е лошо, защото партии без идеология не дават визия на обществото

Нелепо е твърдението, че може да последват геополитически сътресения. Йотова от година е президент бивш евродепутат, подкрепена е от втората политическа сила в Европа

Само преговори, включващи и Русия, и Украйна, могат да спрат войната. А ЕС трябва да ги събере на масата със свое реалистично предложение

- Г-н Зарков, с победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев БСП изпраща трета двойка в президентството - нещо, което друга партия у нас няма в актива си. В същото време изпаднахте от парламента през април. Сега това ще ви помогне ли да си върнете позиции и как?

- За трети път изпращаме там качествени, достойни държавни глави. Показахме, че социалистическата партия е нещо силно и много живо, макар и извън парламента.

Изпитвам голямо уважение и благодарност към хилядите социалисти, които без ресурс, без видимостта на парламентарната трибуна се мобилизираха и организираха - само и единствено защото вярваха, че решението, което предлагат на българските граждани, е по-добро за нашата държава. Така допринесохме съществено България за пръв път да избере жена за президент. Гордеем се с тази победа. Тя е важен етап от нашето възстановяване като първостепенна политическа сила.

- Активистите на БСП реално изнесоха тази кампания, но в изборната нощ Йотова благодари първо на “Прогресивна България” и Румен Радев. Не беше ли това удар в гърба ви? Особено след като структурите на новата партия изсмукаха много от вашите членове.

- Свършихме си работата. Показахме, че БСП не е краткосрочен проект. Има политическа традиция и смея да твърдя - и бъдеще.

Няма да ни отива някакво триумфално или инфантилно поведение. Ние свършихме това, с което се бяхме ангажирали към собствената си партия и към Илияна Йотова. Направихмe го още с първата подкрепа, която декларирахме за нея като президент, после показахме, че това не са празни думи. Когато решим нещо, ние го правим. Имаме достатъчно сили.

- Основните критики срещу Йотова бяха, че така премиерът овладява и президентската институция. Ще успее ли тя да е добър коректив и да се еманципира достатъчно?

- Нямам никакво съмнение, че Илияна Йотова ще използва правомощията на държавния глава в пълнота. В тях е заложена и ролята на коректив. Тя е политически и юридически обусловена - с възможността да прави изявления, с различните инструменти, с които разполага, включително и с правото на вето. Кариерата на г-жа Йотова дотук не ни дава никакво основание да се съмняваме, че тя ще се притеснява да ги използва.

В същото време никой не очаква и не бива тя да търси самоцелно противопоставяне само и само да се доказва на когото и да било. Трябва да изпълнява функциите и правомощията си така, както счита за добре. Получи достатъчно подкрепа за това.

- Можеше ли да имаме избран президент още на първи тур? Нужна ли бе друга стратегия в даден момент?

- Да се избере кандидат на първи тур, беше практически невъзможно. Президентските избори винаги са били с една степен по-ниска избирателна активност от парламентарните. Достигането на 50% е слабо вероятно. Да не забравяме, че в българските избирателни списъци продължава да има повече хора, отколкото действително са имащите право на глас. Всички знаят, че данните за съставянето им са неточни.

Колкото до самата кампания, тя не е проекция на една стратегия или на един кандидат. В нея участват всички кандидати, инициативните им комитети, партиите, които ги подкрепят, дори правителството.

Тази кампания можеше да бъде по-съдържателна и това е мека дума. Но това е нивото на политическа култура, до което сме израсли в момента. Мисля, че в нашия лагер, инициативния комитет и в БСП направихме всичко възможно да се държим на висота.

- Кампанията отново се концентрира в кандидатите за президент, а видяхме, че и вицепрезидентите могат да играят много важна роля, включително да поемат президентския пост. Правилен ли бе изборът на Кирил Вълчев, защото имаше противоречиви мнения?

- Първите три седмици от кампанията минаха във въпроси, които дори не засягаха самите кандидат-президенти - засягаха изпълнителната власт и парламентарния дебат. Това като че ли бе целенасочена стратегия на опонентите на г-жа Йотова, които насочваха стрелите си повече по общата политика, отколкото към кандидатпрезидентската кампания.

Аз не намирам Кирил Вълчев за противоречива фигура. Той е обществено познат, човек с юридическо образование. Фигура с ясни позиции през годините и нямам притеснения за избора му за вицепрезидент.

- Критиците на Йотова заподозряха, че може би “ще изкара България от Европа и Европейския съюз” - възможно ли е това предвид миналото ѝ на евродепутат, при това от системна партия?

- Твърденията, че едва ли не изборът ѝ ще доведе до фундаментални геополитически сътресения, е нелепо не само поради нейната кариера досега, а и поради факта, че тя изпълняваше функциите на държавен глава в последната година.

Освен това Партията на европейските социалисти застана зад нейната кандидатура и я подкрепи, това е втората по големина политическа сила в Европа.

Всички тези неоснователни обвинения отдавам на опит за обостряне на напрежения, които реално дори не съществуват.

-“Войната е мир. Свободата е робство”, пише Оруел. В мир или война живеем? Точно тези 4 думи бяха най-употребяваните миналата седмица и от кандидати, и от поддръжниците им.

- Живеем в условия на военен конфликт на няколкостотин километра от нашите граници. По време на кампанията той се приближи до няколко морски мили. Войната в Украйна или ще спре, или може да обхване целия европейски континент. Това е съществен риск и е напълно резонно кандидатите да бъдат питани как се развива този конфликт.

Илияна Йотова обоснова единствената реалистична позиция, която в крайна сметка бе подкрепена и от голяма част от българските граждани - че тази война сама по себе си няма да бъде решена с капитулация на една от страните. Просто е невъзможно. Войната може да бъде прекратена само и единствено с преговори, които включват както Украйна, така и Руската федерация.

Важна е позицията на Йотова, че подкрепяме Европейския съюз, а европейските страни са длъжни да излязат със собствена програма, с реалистично предложение, около което тези две страни да седнат да преговарят.

- Няма връщане назад към сглобките и към сенките на миналото, каза Радев в неделя. И все пак почти всички в парламента бяха “сглобени” срещу Йотова. Има ли нова сглобка и кои са сенките, от които тя и новата власт трябва да се притесняват?

- Действително сякаш всички бяха сглобени по силата на противопоставянето си на сегашното правителство. Въпросът за сглобката трябва да се разглежда по отношение на това каква би била реалистичната алтернатива на тази власт. Една опозиция съвсем легитимно критикува властта, но тя има задължение, освен да вика “оставка”, да каже какво идва след това.

Именно по отношение на тази алтернатива сегашният премиер атакува тези, които пък искат неговата оставка.

- Андрей Гюров бе обявен за кандидата на десните. Имаше ли реална битка ляво-дясно, въобще тази ос разделя ли политическия живот на България?

- Още не. Но предстои реидеологизация на българския политически живот. Такава, каквато се случва навсякъде в Европа, а и в Щатите. Тази реидеологизация не е нещо лошо, доколкото партии без идеология ни обричат на кратковременни управления и сериозни разочарования.

Идеология значи цел, начин, по който една партия си представя обществото, и как трябва да изглежда нейното управление. Това осигурява стабилност и еднопосочност на действията.

На тези президентски избори, а и на миналите парламентарни такъв дебат не се състоя. Това е един от големите дефицити на българската демокрация. БСП е амбицирана да покрие поне лявата част от него.

- А вдясно очаквате ли появата на нов политически обект - коментатори заговориха за проект около Андрей Гюров?

- Не би било коректно като председател на една партия да говоря за какво трябва да направят идеологическите ни опоненти. Но тангото се танцува от двама, желателно, равностойно подготвени партньори.

- Опоненти се оказаха и някои от бившите ви другари - голяма част от най-доверените на Радев дойдоха от БСП, изградиха му структурите, взеха ви хората. Как ще защитите БСП от още посегателства към банката ви с кадри особено предвид задаващите се местни избори?

- Те са избрали своя път, пожелавам им успех. БСП няма какво да защитава от тях.

Голямата защита на БСП се намира в нейната идеология. Ние трябва да си я припомним и да я припомним на другите, защото тя е изключително адекватна за големите предизвикателства, които предстоят пред България и пред Европа.

Затова разработихме и Манифест на левите сили. Той е истинската ни защита. Написаното в него се скандира по улиците на Франция, Испания, Германия, защото засяга големите въпроси на нашето време. Говори се за овластяването на големи маси, които са потиснати от капитала, за разпределението на обществения ресурс. Бъдещето е свързано с достъпното образование и здравеопазване. Тези въпроси изискват ясен отговор и той се ситуира по оста ляво-дясно.

- Големият огън в кампанията срещу Йотова бе за онова старо помилване на Огнян Атанасов, въпреки че още миналата година казусът вече бе коментиран публично. Но не повдигна ли той въпроси около самата процедура по помилванията? Бяхте и правосъден министър - трябва ли тя да бъде променена, да се прегледа начинът на работа на двете комисии, въз основа на чиито становища вицепрезидентът преценява?

- Тази тема бе използвана по изключително популистки и непрофесионален начин. Истината е, че Илияна Йотова е помилвала малко на брой хора. Това е традиционно правомощие на всички държавни глави, акт на висша държавна милост, който не подлежи на допълнителна регулация, защото е дискреционна власт на президента и има и решение на Конституционния съд. Този въпрос съвсем не за пръв път се поставя. Според мен няма необходимост от допълнителни законодателни действия. Не се съмнявам обаче, че след раздухването на тази тема най-вероятно ще се появят различни такива инициативи. Надявам се след приключването на предизборната кампания те все пак да са добре обмислени.

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