Само в "24 часа" на 3 ноември: Съседите ще отмъкнат и новогодишния ни купон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 3 ноември може да прочетете:

Съседите ще отмъкнат и новогодишния ни куверт

10 млрд. евро, уплашени от сивия списък, може да дойдат сега - Георги Ангелов, старши икономист, "Отворено общество"

Нямам съмнения, че Йотова ще влезе плътно в правомощията на президент – и като коректив - интервю с Крум Зарков

Бай Спас: 50 г. отглеждам овце и правя сирене - името и адресът ми са на етикета, сега държавата ми предлага битка

Англия може отново да разреши евтино следване за европейски граждани

В специалните страници SMART четете:

Обучават гъбички и бактерии да ремонтират напукан бетон

Мистериозна царица властвала над Египет преди 5000 г.

Жените като сексуална примамка - AI изображения продават пропаганда и правят пари от чужд труд

Вижте първите страници на "24 часа" от 3 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.