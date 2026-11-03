Само в "24 часа" на 3 ноември: Съседите ще отмъкнат и новогодишния ни купон

Само в "24 часа" на 3 ноември може да прочетете:
Съседите ще отмъкнат и новогодишния ни куверт
10 млрд. евро, уплашени от сивия списък, може да дойдат сега - Георги Ангелов, старши икономист, "Отворено общество"
Нямам съмнения, че Йотова ще влезе плътно в правомощията на президент – и като коректив - интервю с Крум Зарков
Бай Спас: 50 г. отглеждам овце и правя сирене - името и адресът ми са на етикета, сега държавата ми предлага битка
Англия може отново да разреши евтино следване за европейски граждани
В специалните страници SMART четете:
Обучават гъбички и бактерии да ремонтират напукан бетон
Мистериозна царица властвала над Египет преди 5000 г.
Жените като сексуална примамка - AI изображения продават пропаганда и правят пари от чужд труд
Вижте първите страници на "24 часа" от 3 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.