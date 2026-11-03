10 млрд. евро, уплашени от сивия списък, може да дойдат сега

Как попаднахме в това репутационно блато в периода на постоянни избори и смени на правителства

На 30 октомври България беше извадена от сивия списък за пране на пари. Решението беше взето на пленарно заседание в Париж на Специалната група за финансови действия (FATF) след проверка на място, която потвърди, че България е изпълнила ангажиментите да засили мерките срещу прането на пари.

Какво всъщност означава сивият списък?

FATF е международна организация, създадена от Г-7 през 1989 г., за да разработва стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Към днешна дата

нейните препоръки се използват от над 200 държави

и юрисдикции по света. Организацията не може да смогне директно да оценява всички 200 държави и затова съществуват девет регионални организации срещу прането на пари – в Европа това е MONEYVAL, специален орган към Съвета на Европа.

На световно ниво FATF поддържа два списъка – черен и сив. В черния списък попадат високорискови държави със стратегически слабости, които отказват да сътрудничат и да решат проблемите с прането на пари. В сивия списък са държави, които имат установени недостатъци, но са поели ангажимент да ги отстранят.

Страните в черния списък са само три – Северна Корея, Иран и Мианмар, и те са във финансова изолация. В сивия списък в момента има 18 държави, като към тях се прилагат завишени изисквания и засилена проверка от страна на чуждестранните финансови институции. Сивият списък не е директна санкция или забрана за финансови операции, но на практика има осезаем ефект.

Международните банки са много по-предпазливи,

изискват допълнителни документи, правят по-засилени проверки на всяка трансакция, а в някои случаи въобще не искат да работят с местни партньори. Затова включването в сивия списък има реален негативен ефект.

Рядко страни от Европейския съюз и еврозоната влизат в сивия списък, но все пак има и такива случаи. Например Малта беше в този списък от юни 2021 до юни 2022 г., след това Хърватия от юни 2023 до юни 2025 г. В по-ранен период съседна Гърция също беше в сивия списък – от февруари 2010 г. до юни 2011 година.

Все пак повечето европейски страни реагират навреме и избягват влизане в този списък.

Когато се установят слабости и се получат препоръки, държавите бързо се задействат, за да решат проблемите. Но в България това не се случи заради политическата нестабилност.

У нас идват на място експерти на MONEYVAL през 2021 г. и публикуват официален доклад през 2022 г. През октомври 2023 г. страната е вкарана в сивия списък, тъй като няма достатъчно напредък по препоръките от доклада. Помним, че в този период

в България имаше 5 различни парламента и 6 различни правителства,

повечето от които служебни.

Най-вероятно политическата нестабилност е причината България да остане цели три години в сивия списък.

Виждаме, че страните от ЕС като цяло излизат от списъка по-бързо - за 1-2 години, защото се мобилизират бързо да изтрият това репутационно петно. Извън ЕС 3-4 години е нормален срок за присъствие в списъка.

Турция прекара около 3 години в сивия списък, Албания - четири,

а Ямайка – четири и половина.

Все пак България успя да изпълни препоръките, направи законодателни промени, увеличи санкциите, повиши институционалния капацитет и започна да прилага новите правила. В началото на годината стартира и работата на Специализирана оперативна група с участието на МВР, ГДБОП, НАП, Агенция “Митници” и ДАНС. Така България излезе от сивия списък, но трябва да запази темпото на работа, за да не влезе отново.

Какви са позитивните ефекти.

1. Премахване на репутационно петно от страната.

Това не е формалност – сив списък за пране на пари е сериозен репутационен проблем за страна от ЕС и еврозоната, още повече че там в момента няма други европейски страни освен Босна.

България беше в списъка заедно с Конго, Йемен, Сирия,

Непал, Ангола – което въобще не беше добър знак за инвеститорите.

2. Намаляване на бумащината

Най-прекият положителен ефект ще бъде върху международните финансови отношения. Българските компании получават възможност да подобрят условията си при работа с чуждестранни финансови институции. Постепенно ще отпаднат въведените допълнителни и задълбочени проверки, процедурите по международни сделки ще се ускорят, а разходите за съответствие ще намалеят. Българските граждани – особено тези, които са в чужбина, няма да се разглеждат като подозрителни и да се налага да дават още и още документи за всяка елементарна финансова процедура.

3. Повече инвестиции

Изследване на Международния валутен фонд от 2021 г., обхващащо 89 икономики за близо две десетилетия, установява значително намаление на входящите капиталови потоци след включване в сивия списък. Според оценките общият входящ капитал намалява със 7,6% от БВП – което за мащабите на България е близо 10 милиарда евро загубени инвестиции. Изследванията потвърждават, че след изваждане от списъка повечето от

загубените инвестиционни потоци се възстановяват,

макар и постепенно и в различна степен в различните страни. Накратко, излизането от сивия списък ще насърчи инвестициите и икономическия растеж. Но за да се възползваме изцяло от новите възможности, ще има нужда от повече активност от институциите – не само от Агенцията по инвестициите, но и от цялата администрация, която често се явява пречка за нови инвестиционни проекти.