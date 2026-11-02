Как със 17 цента може да се оправи асансьорът на Орлов мост

На пръв поглед заглавието звучи абсурдно - как със 17 цента ще се оправи вечно развалящият се асансьор в подлеза на Орлов мост. Отговорът обаче е: да, може. Но трябва и малко акъл, че и да ти дойде навреме.

Става дума за абсурда с онези 220 хиляди излишни бюлетини, които изборната администрация е приготвила за двата тура на последните избори за една по-особена секция - №45 в 24 МИР в столичния район “Средец”, където адресно са регистрирани 101 860 души, защото така трябва “по закон”. Законът обаче е недогледан - не отчита казуса, когато хартиени бюлетини са абсолютно ненужни.



На пръв поглед цената на това изборно разточителство не е кой знае каква - само 37 400 евро - всяка хартийка е 17 цента.

Да, но районният кмет Трайчо Трайков бързо изчислява, че с тия похарчени на вятъра пари може да поправят вечно чупещите се асансьори на Орлов мост. Но какво са едни 37 хиляди евро в държава, която смело гази в морето от кредити. В която брутният външен дълг за година нараства с 14 милиарда евро, като общата задлъжнялост на страната ни в края на август вече е стигнала 68,8 милиарда евро.

Но за да бъдем прагматични, нека напомним, че до местните избори остава една година. Дано през това време оправят пропуска в закона, заради който със 17 цента можеха да бъдат ремонтирани основно асансьорите на Орлов мост.

И още нещо - 37 400 евро никак не са дребна сума, особено погледнато от камбанарията на редовия български гражданин.

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