Илияна Йотова ще е левият коректив на Румен Радев

След толкова много призиви за напускане на кочината, защото ko4inata, защото plemeto* отново не е гласувало по pravilniq na4in за umnite, znaeshite и mojeshtite - modernite balgari*, време е за равносметка:

Президентът Илияна Йотова е човек с автентична лява биография. И съм сигурен, че тя ще бъде президент на всички българи, но не бива да си забравя политическата идентичност. Затова именно тя може да бъде ляв коректив на управлението на Румен Радев, който е всичко друго, но не и ляв - това се вижда по липсата на политики за промяна на регресивната данъчна система, разпределението на богатството и по-активна политика на държавата в икономиката, които са фундаментални за левицата.

И все пак избирателната активност показва трайно отчуждение на обществото ни от политиката, а след години приказки, че на президента са му орязани правомощията, хората може би не са намерили смисъл да гласуват - те знаят, че изпълнителната власт е в един човек и една партия.

Това нямаше да е реалност, ако не беше факт най-големият проблем на партиите у нас - деидеологизацията им. А този процес започва от 2001 г. с дебюта на НДСВ в политиката, който разбива традиционното ляво-дясно противопоставяне и установява един центристки и технократски стил на управление, който продължава и до днес - и НДСВ, и ГЕРБ, и дори ИТН и ПП започнаха като центристки партии, но впоследствие завиха вдясно и загубиха подкрепа.

Така че е време от ГЕРБ, ПП, ДБ и ДПС да седнат на една маса и да сформират някакъв политически съюз на общи ценности, а не на личности. За умерените хора, които гласуват именно от позицията на ценностите, това ще е важно - и вляво, и вдясно. Засега те твърдят, че няма ляво и дясно и така единственият разпознаваем коректив на властта е Илияна Йотова

*Написаното на латиница осмива начина на говорене на радикалните представители на либералния сектор у нас след всяка загуба на избори