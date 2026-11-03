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Казва се благодаря! За да имаш очи пак да поискаш някога подкрепа

Огнян Минчев, политолог

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снимка: Фейсбук/Огнян Минчев

Не се казва "Подкрепата на ГЕРБ беше про форма..." Казва се - благодаря! Благодаря на всички, които гласуваха за кандидата на демократичната общност, които и да са, откъдето и да са.

(Мнозинството гласували за Андрей Гюров извън избирателите на ПП-ДБ бяха от ГЕРБ.) Г-н Гюров получи 750 000 гласа. Съвкупните гласове на ПП-ДБ рядко надхвърлят с малко 350 000 гласа. Т.е. - гласовете дошли от симпатизанти на други партии са най-малкото равни, а по-вероятно - повече от гласовете на ПП-ДБ.

Та така - казва се благодаря! За да имаш очи пак да поискаш някога подкрепа. Знаеш ли, може пак да ти потрябва. Всъщност - едва ли. Нали си имаш там твоите 150-200 000 гласа, които ти дават възможност да го играеш политически лидер, да получаваш бонусите от това. Останалите избиратели - м@йната им...

(От Фейсбук)

снимка: Фейсбук/Огнян Минчев

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