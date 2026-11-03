На стената на една приятелка видях коментар, че е истински разочарована от избора на българския народ.

А не може ли народът да не е виновен този път?

Аз не съм разочарован от моя народ - нито истински, нито наужким. Нито си мисля, че не е български.

Илияна Йотова направи кампания, с която се печелят избори, а не кампания за няколко хиляди лайка във ФБ. Или дори за няколко десетки хиляди да са.

Ако десните сили действително искат да си вземат поука от изборите тази година, могат да го направят след сериозен анализ и разговор помежду си. Статусите във ФБ не са нито едното, нито могат да заместят другото.

Уважаеми приятели,

Когато г-жа Йотова бе в Ню Йорк, аз написах, че на срещата с нашите сънародници в Генералното консулство тя не говореше за политика, а за политики. Сега ще видим дали ще се хване да изпълни някои от обявените пред нас идеи или намерения - напр. да бъде създаден български културен институт, подобен на "Гьоте институт" в Германия или френския културен институт. Ще я преценяваме не по думите, а по делата.

(От Фейсбук)