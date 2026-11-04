Константин Вълков: Не една звезда - Андрей Гюров, а обща цел може да обедини демократичната общност

Но може да е точката, около която да се случва - той е човек, който не търси пост, а смисъл, казва журналистът, поканен за съпредседател на инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров за президент

Поздравих г-жа Йотова и я поздравявам отново. Нейният успех като президент ще бъде успех за България. А нашата роля оттук нататък е ясна: ако президентът не е коректив, коректив трябва да бъде обществото

750 хил. души не е загуба. Доброто възпитание изисква да се благодари и на Иван Костов, Петър Стоянов, Бойко Борисов

Андрей избра по- трудния, но честния път в кампанията. Тя беше отлична, думата е "енергия", трябва обаче да е не 1, а поне 3 месеца

Живеем в стар панелен блок, но всеки чака друг да започне ремонта - да не обиди съветските му архитекти

- Какъв ще стане Андрей Гюров, когато порасне - кмет на София, лидер на нова партия, каквито предположения вече се появиха? Кажете ни като съпредседател на неговия инициативен комитет какво следва, г-н Вълков?

- Това е решение, което принадлежи само на него, но той със сигурност има силна подкрепа и това се вижда от резултатите.

Мога да кажа какво видях - човек, който не търси пост, а смисъл. Аз мисля, че всяка кампания трябва да бъде прибрана на рафта, защото следващата ще бъде различна. Важи и за победите, и за загубите. Каквото и да избере Андрей Гюров, то не трябва да е повторение на тази кампания, а нещо ново, изградено върху доверието, което получи. Но проевропейското пространство не бива да се разделя, достатъчно приятелски огън има от разнородни посоки.

- Порастването набъбна до 39% и над 750 000 гласа, дали и как тази начална скорост ще бъде използвана, ако говорим на езика на физиката? Всъщност това е горе-долу сборът от гласувалите за разпокъсаните десни партии на парламентарния вот през април. Може ли Гюров да е обединителят им, роди ли се звезда, както твърдят в мрежите негови почитатели?

- Всеки, който се занимава с политика, си дава сметка какво означава това. Аз само наблюдавам процесите отстрани. “Отстрани” е една хубава дума, която ти позволява обективен поглед.

За да се изгради подобна структура, ако има потенциал за такава, следва огромна работа с хора по места, структура след структура, километри, срещи, присъствие в малките градове, където Андрей Гюров все още е по-малко познат. Без маса скоростта бързо намалява от триенето.

Колкото до звездата - в българската политика сме виждали много звезди, които изгряват ярко и угасват бързо. Бих предпочел съзвездие пред звезда. Обединението на демократичната общност няма да стане около един човек, а около обща цел. Андрей може да бъде точката, около която се случва, но не и заместител на това.

- Идвате за разговора ни от лекция в университета. Какви са реакциите на студентите ви, на младите хора, които често са по протести, но пък са доста апатични, когато трябва да се гласува?

- Всъщност имах лекция от курса ми “Изкуството на интервюто” в НБУ, но студентите ми ме помолиха да говоря за gish gallop техниката, която отчасти беше използвана от екипа на г-жа Йотова. Неведнъж съм изследвал в Щатите тази техника, трудна е. Андрей Гюров можеше да избере същия път, за щастие, не го направи.

Накратко - това е техника, в която се засипва отсрещната страна с голям брой твърдения и “факти” толкова бързо и нахакано, че опонентът физически не може да отговори на всички. Целта е не да се убеди с качество, а да се смаже с количество. Аргументите често са смес от донякъде верни факти, полуистини, изкривени цитати, извадени от контекст данни и чисти измислици. Твърденията следват едно след друго, без да се развиват или доказват. Капаните са много.

Етичният момент е, че това е недобросъвестна техника, което стана ясно и от fact check след това. Тази техника експлоатира ограниченията на тв формата и на човешкото внимание.

- Нека сме коректни и в другата посока - Андрей Гюров обяви, че не той е водил “черна кампания” срещу Илияна Йотова. Кой тогава стои зад нея - Асен Василев, Ивайло Мирчев?

- Черната кампания се фокусира върху спам, фалшиви новини, неверни компромати, извадени от контекста. Атаката, ако разбирам правилно въпроса, е свързана с темата за помилванията, която според мен беше допълнително усилена от последователните откази на “Прогресивна България” да има изслушване в парламента. В този смисъл Андрей Гюров не е водил черна кампания и това е факт.

- Какво не му достигна за победа? Сравнихте във фейсбук резултатите от вота със стар панелен блок, който никой не иска да ремонтира.

- Проблемът е по-голям от една кампания. Блокът е нашата демократична култура: всички живеем в него, виждаме пукнатините, но всеки чака някой друг да започне ремонта, но така че да не обидим съветските архитекти, щото ще проронят сълза или ще ни нападнат в тъмното.

Конкретно в кампанията не достигнаха 3 неща. Първо, месец е малко, за да станеш разпознаваем в цялата страна, с присъствие в по-малките населени места. Второ, безумните послания тип “ще пратят децата ви на фронта” се разпространяват мигновено, но цивилизованите послания изискват време да достигнат. И трето, ние говорихме ясно за Черно море, но може би не достатъчно ясно обяснихме, че хората не бива да се страхуват от насажданите неистини. Когато отсрещната страна сее страх, изисква се време за овладяването му.

Но над 750 хиляди души не е загуба и тук доброто възпитание изисква да се благодари на онези политически лидери и сили, които в последните дни застанаха зад Гюров. От Петър Стоянов през Иван Костов до Бойко Борисов.

- Кошлуков цитира добрия войник Швейк: “Войната си вървеше добре, докато не се намеси генералният щаб”. Кой във вашия случай е генералният щаб? Промени ли се стратегията за балотажа, някой намеси ли се, или пък пропусна да го направи?

- Кошлуков е намерил хубав цитат. Но в една кампания генералният щаб сме всички, които сме били вътре, независимо кой има пряко отношение и кой няма (като мен). Но всички сме отговорни както за победата, така и за загубата и започвам от себе си като съпредседател на комитета.

Най-критичното е силният и последователен аргумент защо да избереш този кандидат. Мисля, че аргументът ни беше силен. Дали беше достатъчно последователен до края, е въпрос, който ще си зададем честно, но вътре, не през медиите.

- Тези хора не са ли гледали президентски дебати - това беше едно от често срещаните възклицания в мрежите по адрес на подготовката на Гюров за дебата по БНТ. Защо преобладаваше мнението, че кандидатът ви го е загубил?

- Защото в тв дебат зрителят оценява увереността, а не истинността. Това е известно в политическата психология: бързото, интуитивно мислене реагира на тона, а не на фактите. Г-жа Йотова е професионален политик от десетилетия и се представи по-уверено. Но да припомня: Обама загуби първия си дебат срещу Мит Ромни през 2012 г. и спечели изборите. Аз бях там и истински се вълнувах от онова, което направи Ромни. Беше на висота, каквато почти не бях виждал. Камала Харис беше оценена като победител в дебата срещу Тръмп през 2024 г. и загуби вота. Дебатите рядко решават изборите, колкото и да ни се иска.

Мисля, че мнозина могат да подготвят Гюров като за боксов мач, гладиаторска битка, корида, да се лее кръв, но той избра по-трудния път, пътя на истината.

- Подготовката за дебати вече се изучава и в училище. Как се подготвяхте вие?

- Не съм част от този екип, затова наистина нямам представа. В Америка кандидатите провеждат пробни дебати с “двойник” на опонента, често седмици наред, на които присъстват редица хора - от кондиционен треньор през логопед до стратег. Това не е театър, а тренировка за ситуации, които не можеш да предвидиш. Но там кампанията е година.

Изучава се в училище, вярно, но се усвоява само с практика.

- Ако тази кампания зависеше изцяло от вас, как бихте я направили?

- Кампанията беше отлична и искрено поздравявам онези, които пряко се занимаваха. Всеки път, когато бях из страната на събитие на Андрей Гюров, аз давах всичко от себе си, но тези момчета и момичета буквално летяха. Думата е “енергия”. Браво на тях.

Уви, в България кампанията е едва месец, за мен трябва да е поне три. Много е важно, че това, което щабът на Гюров реши да прави от ден едно, продължи до последния. Речта на Обама от 2007 г. примерно беше почти същата като тази в изборната нощ. Последователността е по-силна от всяка реплика. В България е важен акцентът върху по-малките населени места, но затова наистина трябва поне 3-месечна кампания.

- Кой ви покани в инициативния комитет?

- Андрей Гюров. Приех, защото е почтен човек, чийто морал зарежда всички около него. За първи път участвам в подобно нещо и съм убеден, че този мой избор беше правилен. Имаше подмятане, при това от близък човек, дали журналист може да прави това. Нарани ме истински. От 2 г. работя в Нов български университет и имам собствен подкаст, който носи моето име. За мен стремежът към неутралност е гледна точка отникъде. Не може, за да е “балансирана” позицията ми, да давам думата и на лъжата. Журналистите трябва да имат позиция на ценности. И съм убеден, че стремежът към безпристрастност води до дезинформация.

Приех и защото нещата, които Гюров има намерение да прави, заслужават подкрепа. Дадох името си и пак ще го направя.

- Резултатът вече е ясен и приет от Гюров, а от понеделник пак трябва да живеем всички заедно. Как ще се случи?

- Изборите бяха в Деня на народните будители. Будителите никога не са спирали заради една загуба, но и никога не са живели в омраза към съседа. Поздравих г-жа Йотова и я поздравявам отново. Нейният успех като президент ще бъде успех за България. А нашата роля оттук е ясна: ако президентът не е коректив, коректив трябва да бъде обществото.

- Къде видяхте грешките на нейния отбор, но и за какво бихте го похвалили?

- Ще започна пак с похвалата, защото е заслужена. Кампанията на г-жа Йотова беше дисциплинирана и добре организирана. Тя мобилизира избирателите си и показа стратегия в дебата, каквато и да е тя. Има случаи, в които подкрепям победата на всяка цена и в отсрещната страна бяха използвани такива похвати. Ние съдим поведението спрямо небивалици за кирилицата, забраната на Вазов, синовете ни в Украйна, но това даде резултат. Моралната цена ще я платят създателите на кампанията. Откровените лъжи тип “Гюров се е срещал с Пеевски”, от които г-н Витанов после се отрече, също работят, но ефектът е краткосрочен. Лъжата лети, истината куцука. По-бавно, но идва нашето време.

Грешката, която видях, е в избора на страха като основно послание: войници в Украйна, заплахи за кирилицата.

- Често давате примери със САЩ, а и познавате избирателната система там, където в момента има избори за Конгреса - т. нар. Midterms. Какво ще се случва, Тръмп може ли да загуби?

- Разговаряме преди резултатите да са ясни, затова ще говоря за тенденциите. Тръмп не е в бюлетината, но тези избори са референдум за него. По-интересното за нас е как демократите водят кампанията. Те почти са се отказали от културните войни и говорят за корупция, цени и концентрация на власт и богатство.

Ние също казвахме, че въпросът не е ляво или дясно. Но може би не казахме достатъчно ясно, че е за цените, корупцията и въпрос на това една партия да има цялата власт. Американските демократи, изглежда, научиха урока, ние имаме няколко месеца да го направим. Когато една власт тръгне да си отива, хората няма да избират копието, а лекарството. В Америка може да го видим тази нощ. В България ще дойде вероятно по-скоро от очакваното. Въпросът е дали ще сме готови.

CV

Роден е на 4 януари 1977 г.

Преподавател и директор "Специални проекти и външни партньорства" в Нов български университет

Има магистратура по география от Софийския университет, по международен медия мениджмънт от Берлинския, прави и докторантура по африканистика в Лайденския университет, Нидерландия

19 години е програмен директор на Дарик радио (2006 - 2025), като започва работа там още 16-годишен

Пише от 13-годишен във в. "Средношколско знаме", после и във вестниците "Ритъм", "Рокбулевард", сп. "Егоист", L'Europeo, "24 часа" и много други

Бил е музикален кореспондент на българската секция на Би Би Си. Сред създателите е на Ретро радио

През септември стана съпредседател на инициативния комитет за издигане на Андрей Гюров за президент