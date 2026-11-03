Плащаме за ремонтите през цената на парното, а ги правят през ноември. Не става така

Не става така. Да са калкулирали в цената на парното инвестиции, към септември да са усвоени 19% от тях, а ремонтната програма, вкарана отново в цената на топлото, да е 31%. И през ноември да продължават основни ремонти, комбинирани с купища аварии, и хиляди домакинства да са на студено. Това се случва за втора година.

Обяснението, че чак през юни Столичният общински съвет е приел бизнес плана, е несериозно. “Топлофикация София” има собственик - Столичната община, която има общински съвет и кмет. Държавата пък има КЕВР, която прави проверки и определя цени. Има и министър на енергетиката, който отговаря за сигурността на снабдяването. Сега всички са разтревожени. Само че тревогите би трябвало да са още при приключване на предишния отоплителен сезон. Днес е късно, а в студа хиляди домакинства ще чакат ремонтите да свършат.

Материала по темата четете тук.