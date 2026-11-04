Кризата днес е веднъж световна, 2 пъти повече европейска и 4 пъти повече българска

Задава се серия от нови шокове, а партиите извън властта ще си измият ръцете

Най-големият парадокс на тези избори е защо ужким “десните” партийни технолози наложиха войната в Украйна като основната драма на президентските избори. Нали вече направиха същото на парламентарните само преди половин година и получиха същия резултат? Два пъти да се спънеш в един и същ камък – нали знаете какво казва народът?

И защо изобщо фокусът на цялата кампания трябва да е върху тема, по която нищо не зависи от България, а още по-малко от българския президент? Сериозно ли смятате, че Йотова е новият Орбан? Или Радев?

Не, никой политик не е толкова тъп. Свидетели сме на

познатото до болка политическо инженерство,

което нарочно вкара страстите в старата схема русофили-русофоби, за да замрази днешните проблеми на обществото, в дъното на които както винаги стои неравенството. Тези проблеми явно парят петите на политическия елит, след като смени 11 правителства за 6 години, включвам и служебните.

Но ако се чудите защо този път се постави нов световен рекорд по неявяване на избори, то е защото по-умната част от населението не се връзва, усеща, че му пробутват пластмасова реалност. Що се отнася до интелектуалната грантоедна общност, която наложи военния наратив, имам новина – ако войната в Украйна продължи още година, има голяма опасност грантовете да се орежат. Към края на тази статия ще научите защо.

Между другото, заради военния наратив бе пожертвана реалната възможност за опозиционен президент.

Ако ПП и ДБ бяха приели да издигнат общ кандидат с ГЕРБ, вероятно той щеше да е професор Даниел Вълчев, който вече загряваше по тъча. Не знам дали щеше да спечели, но поне щеше да е 10 пъти по-адекватен на дебата срещу Йотова. Щеше, но по украинската тема щяха да са на едно мнение, а това разваля цялата схема.

Накрая на ПП и ДБ пак им се наложи да протегнат ръка към Б.Б. и Кой за помощ, но някак си гузно и с половин уста - като селски поп, който

по велики пости тайно си рязва от суджука

Мъдър е народът, като казва, че където е текло, пак ще тече.

Оттук нататък “Прогресивна България” получава пълна власт без никакъв коректив освен жълтите павета. Политическият елит може да си отдъхне от изборната въртележка за 4 години, стига да внимава. Но за т. нар. ляв сектор неограничената власт е нещо принципно ново, непознато и има голяма опасност да се окаже капан, защото делата му обикновено са още по-десни от тези на десницата.

Наистина при управлението на Станишев президентът беше пак от БСП, но тогава имахме тройна коалиция и де факто командваше Доган, тоест имаше върху кого да се хвърли вината. В първия мандат на Бойко Борисов президентът бе също от ГЕРБ, но правителството беше малцинствено и слушаше сините. Онова управление обаче завърши с бунт по площадите и изпреварваща оставка, която в крайна сметка се оказа успешна двуходова комбинация.

С течението на годините и мандатите г-н Борисов се утвърди като

Моцарт на оставката и Худини на завръщането

Този път може да се окаже, че е мислил не с 2, а с 5 хода напред, тъй като перспективата му за евентуално завръщане е след 3 до 5 години.

Важното е, че заобикаля отговорността за задаващата се много по-тежка криза от онази през 2013 - 2014 година. Тогава тя си беше наша, локална. Сега тя е веднъж световна, два пъти повече е европейска и четири пъти повече ще се окаже българска. Такова злощастно подреждане на звездите не се е случвало от Втората световна война до сега, а ГЕРБ ще е в публиката и ще люпи семки.

Случайно ли ГЕРБ и ДПС заеха позата на кибици? Според мен имаше замисъл. Да се върнем към миналата есен, когато се очакваха инфлационен удар и тежка зима заради еврото. Точно в този деликатен момент г-н Пеевски реши да възбуди жълтите павета. Как го направи? Много просто - създаде в парламента комисия за разследване на “Отворено общество”, разбирайки много добре, че паветата ще изригнат. Премиерът от ГЕРБ само това чакаше, хвърли си оставката, с което прехвърли горещия картоф на служебното правителство. То пък взе, че се оказа начело с г-н Гюров. Подарък за ПП-ДБ от г-жа Йотова.

Генерал Румен Радев се възползва от суматохата, напусна президентството и направи своя зашеметяващ пробив през пролетта, когато ценовият шок от еврото трябваше вече да е утихнал. Как обаче можеше да предвиди той, че Иран ще затвори Ормузкия пролив и че към евроинфлацията ще се насложи още един шок, много по-мощен? Нещо повече, на хоризонта се задават още

много нови шокове, трусове и дори бунтове,

но за тях по-долу.

Сега “Прогресивна България” има и желязно мнозинство в парламента, има и президент, скоро ще има и контрол върху съдебната система. Само че ако след толкова много шокове населението започне да роптае, кой ще поеме вината? Сам съм, други няма.

Че ще има недоволство напролет, ще има - това е неизбежно. Но то може да бъде щадящо, а може да се окаже и разрушително и да продължи до края на годината и оттатък. Ще издържи ли ПБ? Или ще се наложи пак Бойко

Борисов да спасява положението?

Ето само един от шоковете, които се задават. Заради Украйна германският канцлер Мерц настоява следващият бюджет на ЕС да се съкрати с “няколкостотин милиарда” евро – според наблюдателите вероятно става дума за около половин трилион. Подкрепя го “групата на пестеливите” – Австрия, Нидерландия и Швеция, а Франция и Италия се колебаят, но скоро и те ще клекнат, защото хем са донори, хем са във фалит. Тогава ще се орежат две основни пера – земеделските субсидии и кохезионните фондове - точно това, което крепи България над водата.

Между другото, радикално ще се съкратят и парите за “развитие на демокрацията”. На мястото на грантоедната общност аз бих мечтал за незабавен мир в Украйна.

Орязването на фондовете ще е такъв тежък удар по управлението на ПБ, че да стискаме палци още отсега.

Но има и по-голямо зло. Ами ако вълната от евроскептичните десни партии в Германия, Франция, Испания, Великобритания и така нататък наистина дойде на власт? И ако започнат да си изпълняват обещанията? Нищо чудно тогава

1 милион наши гастарбайтери да се приберат в бащината къща

Как тогава се управлява държава при 30 на сто безработица?

Не е нужно човек да е гений, за да се сети, че поне още 5 години Европа ще обеднява и обеднява и щедростта ще секне. Г-н Радев и г-жа Йотова се нагърбиха да управляват в мизерни времена и никак няма да им е лесно.