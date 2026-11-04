Шекспир и българският политически театър

Поглеждайки назад във времето, през което трупам житейски опит още от миналия век, си задавам един и същ въпрос: ЗАЩО ЖИВЕЕМ В ТРАГЕДИЯ?

Ако погледнем отвъд процентите, коалиционните формули и кухите партийни лозунги, ще видим, че българската политика днес не е просто в криза – тя е класическа Шекспирова драма. Интересно ми стана, как би изглеждало политическото притивопоставяне в съвременното ни общество, в стила на класическата литературна трагедия.

⚔️ Монтеки срещу Капулети

Геополитическият разкол

Разделението на „евроатлантици" и „русофили" отдавна не е рационален дебат за икономика и сигурност. То е родова, екзистенциална вражда. Точно както във Верона, двете фамилии се мразят до степен, в която компромисът се наказва като предателство спрямо „кръвта на клана". А политическият център е колабирал, защото не си е оскубал веждите преди финалната битка.

👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏾 Метаморфозата на Отело

Хибридната война

Съвременните политически инженери и алгоритми работят точно като злодея Яго от „Отело". Те не ни атакуват с армия, а шепнат в ухото на българския избирател, подклаждайки колективни психози: „Либералите ще отнемат децата ви" срещу „Социалистите и националистите ще ви повлекат към Евразия". Резултатът? Обществото ни, заслепено от страх, спира да търси доказателства и действа чисто афективно.

🏛️ Просперо срещу Кориолан

Либерали vs. Консерватори

Сблъсъкът между модерността на глобалния свят и скептицизма на традицията, у нас, са обилно сиропирани с национална гордост. Противопоставяне, което в България придоби и географски измерения – Прогресивна София срещу Изостаналата Периферия.

⚠️ Шекспировият финал винаги е един и същ. Когато фамилиите се избият и институциите колабират, на сцената излиза външна фигура на властта (като Принца във Верона), която налага хладен, авторитарен служебен ред върху руините. Тази роля на Радев ли се падна, или някой всемогъщ отвън ще ни оправя държавата?

Въпросът пред българските политици и общество е: Имаме ли волята да свалим политиката от сцената на трагедията и да я върнем на масата на рационалния, институционален разговор?

Ако ще се съхраняваме като народ, ние сме на ход.

(от Фейсбук)