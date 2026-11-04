След загубите на Тръмп и Нетаняху вървим към по-жестока война

Малко вероятно е резултатите от американските избори да озаптят поведението на Тръмп в региона на Близкия Изток, тъй като той е застинал на средата на пътя. Той по-скоро ще се насочи към крайни мерки за приключване на войната с Иран – или чрез споразумение, което да му гарантира претенция за победа, което е малко вероятно, или чрез бърза, но жестока война.

Идеята за ескалация на напрежението с Иран се основава на характера на Тръмп – той няма да признае поражението и ще се опита да се измъкне от ситуацията, превръщайки се във военен лидер, за да лиши демократите от възможността да празнуват победата си и, което е най-важното, за да ги принуди да се справят с последствията от войната и хаоса, който тя ще предизвика.

Сигурно е, че примирението на Тръмп и оттеглянето му от всякакви спорни политики на световната сцена няма да го спасят от преследване и вероятно от опити за импийчмънт; затова единственият му изход е ескалирането на бойното поле на фронта с Иран.

От друга страна, Нетаняху страда от същата загуба и също се чувства застрашен; той смята, че войната е единственият начин да обърне обстановката на вътрешния конфликт в своя полза и да я използва, за да стигне до нови избори, като войната и това, което очаква да реализира в нея, ще е основният му пропаганден материал.

Това е съюз на губещи, които нямат какво повече да губят, затова ще се впуснат напред с усилията си да създадат нова ситуация, която може би ще им донесе повече късмет.

Резултатите от междинните избори в САЩ и дипломатическите посреднически усилия може да забавят избухването на войната, но е възможно да не успеят да я предотвратят. Нивата на недоверие, мобилизация и военна подготовка сред страните в конфликта са достигнали етап, при който връщането към успокояване на обстановката става все по-сложно.

Иран търси война, чиито последствия може да овладее, докато Тръмп и Нетаняху се стремят към война, която да доведе до значителна стратегическа промяна в баланса на силите. Между желанието на Техеран да намали загубите и усилията на Вашингтон и Тел Авив да увеличат печалбите, шансовете за постигане на разбирателство намаляват.

Дилемата е, че страните може да се споразумеят да избегнат войната, но се разминават коренно по отношение на условията за предотвратяването ѝ, а когато условията за мир станат по-трудни от решението за война, дипломацията може да успее да отложи конфронтацията, но няма да гарантира предотвратяването ѝ.