Най-силните ходове на Тръмп на световната сцена тепърва предстоят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вчера Тръмп загуби контрола и над двете камари на Конгреса. Парадоксално, най-силните му ходове на световната сцена вeроятно тепърва предстоят.

„САЩ имат един президент, но две президентства". С тези думи още през 1966 г. американският политолог Аарон Уайлдавски отбелязва, че президентите разполагат с много по-голяма свобода на действие във външната политика, отколкото във вътрешната.

И историята го потвърждава.

Клинтън, 1994. Губи и двете камари. Следва: 20 млрд. долара гаранции за Мексико посред финансова криза (1995); Дейтън, мирното споразумение за Босна (1995); бомбардировките на НАТО срещу Югославия, принудили Милошевич да изтегли армията си от Косово (1999).

Обама, 2010 и 2014. Губи Камарата на представителите, после и Сената. Следва: елиминирането на Осама бин Ладен (2011); възстановяването на дипломатическите отношения с Куба (2014); ядрената сделка с Иран и Парижкото климатично споразумение срещу глобалното затопляне (2015).

Тръмп, 2018. Губи Камарата. Следва: среща в Ханой с Ким Чен Ун, приключила без споразумение (2019); елиминирането в Багдад на Касем Сюлеймани, командир на иранските специални сили „Ал Кудс" (2020); търговска сделка „Фаза I" с Китай (2020); Авраамовите споразумения, нормализиращи отношенията на Израел с ОАЕ и Бахрейн (2020).

От януари 2027 всеки бюджет ще минава през демократите. Президентът обаче запазва свободата си на действие навън.

Гледайте Иран, Украйна, Куба. Гледайте Китай. Историята ще покаже кои ходове ще успеят като Авраамовите споразумения и кои ще се провалят като Ханой.

(От фейсбук)