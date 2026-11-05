Илин Димитров: Природното и човешко спокойствие е истинският разказ за България пред света

Истинската реклама е вече в ръцете на туристите и когато оплакванията са от неучтиво отношение или друг неразрешен проблем, и най-скъпата и съвършена реклама няма смисъл, казва министърът на туризма

Приказката за страната ни се разказва през очите на всеки посетител, който на мига снима с телефона си и споделя емоциите

Ръстът на туристите в планините, из автентичните селища, в спа курортите расте устойчиво

Всички общини, пряко свързани с подготовката на "Евровизия", работят в невиждан досега мащаб

- Г-н Димитров, за втори път сте на най-престижната среща на министрите на туризма на Световната туристическа борса в Лондон. През миналия си мандат на срещата казахте, че страната ни е най-добре пазената тайна след убийството на Кенеди. Какво се случва днес с приказката за България?

- България е мирна и сигурна държава с възможности за туризъм за всеки бюджет и буквално за всеки интерес и физически възможности. Броят на индивидуалните пътуващи към страната ни – както младежки компании, така и възрастни туристи, расте постоянно. Те избират конкретни места из България, които са видели в ТикТок, в социалните мрежи, проучват ги, на място наемат водачи чрез глобалните резервационни системи. Други се впускат в приключение и правят всичко сами. Все повече са събитията из страната, фестивалите, посветени на фолклор, кухня, традиции, които събират пъстра публика от всякакви националности. Фестивалът на розата в Казанлък е с гарантирани хиляди посетители от Южна Корея и Япония плюс европейци от почти всички държави.

Социалните мрежи са пълни с автентична реклама, която често и самите собственици на бизнеси не знаят, че е направена с най-чисто сърце. Вече говорим за стотици хиляди приказки и на тях вярват хората, които още не са се докосвали до страната ни.

- Туризмът в световен мащаб все по-често е разглеждан през локални проблеми от политическа, логистична, метеорологична гледна точка и застрашен от местни конфликти. Какво ще значи “добър туризъм” през 2027 г.?

- Трагедията с калното свлачище на границата между Китай и Хималаите е природен катаклизъм, но сериозно постави въпроса за това кой гарантира сигурността на хората. Никой не е надвил природни явления. Все по-често сме свидетели на огромни свлачища, на тежки наводнения – само преди седмици бях заклещен в Истанбул, докато цели квартали бяха превърнати в пълноводни реки. Подобни неща се случиха на всички континенти.

После се добавят местни конфликти, протести, мародерство. Едната страна на монетата е интересът на туристите към конкретни дестинации, а другата – търсенето на гарантирано спокойно и сигурно място. Питате ме за “приказката България”. Ние сме именно това: олицетворение на природното и човешко спокойствие.

Добрият туризъм е съвкупност от предвидимост, сигурност, безпрепятствено придвижване и припокриване на очакванията с реалността. Когато туристът е спокоен за себе си, за близките си и се завърне у дома с усмивка, това е бил истински добър туризъм. И понеже винаги възниква въпросът за цената на хубавите неща в туризма, личното удовлетворение не е резултат от платената цена, а от полученото изживяване.

- Именно през 2027 г. Бургас е домакин на “Евровизия”. Въпросът е в две части: готовността на града и на Черноморието и възможни страхове в резултат от случаите на потопени кораби в изключителната ни икономическа зона. За какво се готвим?

- Съвместната работа на БНТ с талантлив артист като певицата Дара ни постави в светлините на прожекторите в цял свят. Всички общини, които са пряко свързани с подготовката на музикалния конкурс, буквално живеят с пулса на “Евровизия” – всеки ден се работи с размах, в невиждан досега мащаб. Така, както цял свят видя България по време на Giro d'Italia, общините получиха нагледни уроци как се прави блестяща реклама.

Музикалното събитие е конкретиката и то ще достигне до 600 милиона зрители по света. Но заедно с него ще предлагаме изживявания из цялата страна – културно-исторически, традиционни, фолклорни, приключенски. Световната аудитория ще види най-красивото от България.

Повече от всякога всяка община, всеки град може да се разгърне, да напълни социалните мрежи с предложения и така посетителите на “Евровизия” да посветят на България цяла ваканция и да си тръгнат с усещането, че обезателно трябва да се върнат. Такъв тип реклама е най-непосредствена, директна и ефективна. Това е днешната реалност.

- Европейски регламент постави норми в предлагането на кратковременно настаняване от типа Airbnb, а все повече големи европейски градове ги забраняват напълно заради изкривяване на пазара на наемите. Колко са апартаментите, регистрирани у нас, и дали ще намалеят в резултат на новия регламент?

- Активните регистрации в България към края на октомври са 16 611. Пазарът вече премина през сериозна трансформация след въвеждането на новия регламент на 20 май, който задължи платформите Airbnb и Booking автоматично да свалят всички имоти, които са без регистрационен номер в съответната община.

Преди регулацията се считаше, че близо 50% от активните имоти в страната са били в сивия сектор. Средната заетост на тези имоти в страната е 53%, а средната цена на нощувка е 78 евро. Почти 2 хил. такива обяви са в столицата, а средният годишен доход от апартамент е над 7 хил. евро и с около една трета по-висок от останалата част от страната.

Столиците, където се вземат крути мерки срещу апартаментното настаняване, са Мадрид, Барселона, Париж, Амстердам, Лисабон, Прага, Будапеща. Свръхтуризмът поставя цели региони от света в критично положение, снижава качеството на живот на местните хора, повишава неимоверно наемите и се отразява зле на околната среда.

България печели и с въздуха, който предлага на гостите, с възможността човек да се наслади на спокойствие, а в наши дни това е безценно.

- Утвърди се световна тенденция туризмът да измисля несъществуващи думи, които да подсказват съдържанието на продукта. В свободен превод те звучат като “готованция”, “мамиванция”, “отделянция”, “храниванция”. Хората трябва да предусетят основното, което им предлагат. Как се вписва България в офертите с вложен хумор и съдържание?

- Английският предполага подобно словослагателство и ние можем да се впишем във всяка от тези насоки. Изключително модерно в последните години стана посещението на “ритрийт”, или ако го преведем – “отделянция”. Хора на бизнеса, които изнемогват от напрегнато ежедневие, търсят места, където да се отделят напълно от всичко, да седят, да мълчат, да усещат само светлината на слънцето и звуци от тревата и дърветата. В някои части на света подобни ваканции са многократно по-скъпи от луксозен туризъм и в това отношение България е безценна! Представете си колко са изумителните места по нашите планини, над езера, край водопади, с гледки, които пълнят душата. Такава ваканция не се нуждае от ново строителство, а само хората да бъдат насочени къде да седнат и да потънат в безвремие.

- И грам съмнение няма каква радост е традиционната българска кухня за пълноценна “храниванция”.

- Извън шеговитите думи, създадени за привличане на вниманието, разнообразието в България през всеки сезон гарантира съдържателно покритие на всяка от модерните тенденции. Комбинацията от възможности за уединение, съчетани с природа и великолепна храна, е амалгамата на пълноценно изживяване за хора от всяка възраст.

- Любима тема на българския туризъм е колко пари влага за реклама турската държава. Официалният бюджет е 188 млн. долара, но самият бизнес – превозвачи, общини, хотелиерски, ресторантьорски бранш, рекламират със собствени бюджети и така общата сума възлиза на 1 млрд. долара. Какъв е прекият ангажимент на играчите в родния туризъм по отношение на рекламата в национален и международен мащаб?

- Огромният бюджет за реклама означава много значимо визуално присъствие. Нека обаче сме наясно, че дори най-красивото послание вече се подлага на стриктна проверка от потенциалните туристи – не само младите, а хора от всички възрасти виждат нещо на картинка, проверяват го в платформите, в социалните мрежи, гледат автентични видеа и четат откровени оценки.

Истинската реклама е вече в ръцете на туристите и когато оплакванията са от неучтиво отношение или друг неразрешен проблем на място, и най-съвършената и скъпа реклама няма смисъл.

От участниците в туристическия бизнес у нас се очаква да бъдат на нивото, на което вече много опитни в пътуванията по света хора очакват. Това е тяхната същинска дългосрочна инвестиция и най-добрата възможна реклама.

Туризмът е може би най-всеобхватната услуга, защото тя започва от транспорта и завършва с всеки миг на изживяване от страна на госта. За доброто му качество със свой дял е резултатът от работата на всяко министерство без изключение!

Затова рекламните послания могат да са на всякаква стойност, но накрая живата оценка на реалните гости дава истинската картина. Умните играчи в бизнеса знаят как да ползват тази най-ценна информация.

- Българското Черноморие се нуждае от нова логистика, свързана с автомобилния трафик.

- Местната власт притежава целия инструментариум да създаде правила, да планира инвестиции, да търси съдействие от страна на участниците в бранша и според спецификата на всяко място да намира решение за проблемите с паркирането. Когато са изградени буферни паркинги и хората постоянно могат да използват местен електрически транспорт, това рязко ще подобри и атмосферата, и настроението на почиващите. Подобни решения трябва да се вземат бързо.

- От години темата за туризма в България е за четири сезона, но сякаш цялото внимание се фокусира върху лятото и заетостта по морето. Как България през лятото да стане апетитна отвъд морето?

- България отдавна е привлекателна отвъд морето през лятото, но целогодишните планински курорти безпроблемно посрещат гостите си, защото персоналът им е налице. Проблемите с морето се базират на няколко различни фактора: липса на достатъчно персонал за хотелиери и ресторантьори; желание на туристите да са на плажа само когато водата е най-топла, и това ги събира накуп през юли и август и в началото на септември; и недостатъчна инфраструктура. Така журналистите търсят постоянно проблеми по морето, най-много нарушения се откриват по морето и оттам, където туризмът се случва гладко и безпроблемно, а това е в останалата част от България, новини няма. А ръстът на туристите в планините, из автентичните селища, в спа курортите расте ежегодно и устойчиво и мнозина се завръщат именно заради удовлетворението си.

- Бързо издаване на визи за България е разковниче за привличането на туристи от трети страни. Къде ще бъде засилена дейността на консулските служби?

- Увеличаваме значително броя на служителите в консулските служби в Турция. Така решаваме дългогодишния проблем с достъпа на турските туристи до България. Страната ни е все по-желано място за туризъм – опознавателен, културен, природен, винен, спортен, здравен и възстановителен. При такива фантастични възможности и благодарение на световните платформи Министерството на туризма ще отваря все по-широки възможности хората по света да опознаят България.

- Започнахте кампания с известни по света български лица. Как се приемат техните послания?

- Хората вече видяха как Дара, Карлос Насар, Стилияна Николова и Христо Стоичков разказват за България на чуждестранната аудитория. Продължаваме с още популярни българи. Посланията, които те отправят в дигиталната ни кампания, се приемат с голям интерес и се радват на широк отзвук. Това не са просто известни лица, те са олицетворение на добрата енергия, която всички желаят да усетят. Те самите вложиха сърцето си в клиповете и това се усеща.

CV

Завършил е Колеж по туризъм – Варна, Висше училище по мениджмънт във Варна и Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов, със специалности “Маркетинг и мениджмънт”, “Бизнес администрация” и “Корпоративен мениджмънт и контролинг”. Защитава докторска степен по туризъм от Икономически университет – Варна

2022 - 2023 г. е министър на туризма в две служебни правителства

2023- 2026 г. е секретар по туризъм, култура, духовност и образование на президента Румен Радев

Народен представител в 47-ото народно събрание и председател на парламентарната комисия по туризъм