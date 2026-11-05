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Само в "24 часа" на 5 ноември: Вълната се обърна – Кърджали на пазар в Комотини

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Само в "24 часа" на 5 ноември четете: 

Вълната се обърна – Кърджали на пазар в Комотини

Нови шефове поемат икономиката на столицата за над 1 млрд. евро

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Вижте първите страници на "24 часа" от 5 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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