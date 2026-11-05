Защо китайката мадам Ли ридае пред магазина си на “Шан-з-Елизе”

Колко са фалшиви лозунгите за социална справедливост и за "лошата" Франция, която осъждала мигрантите на бедност

На всяко работно място се намира по един усърден, енергичен, ентусиазиран, честен, умен и инициативен служител, който е обект на ненавист и дълбоко презрение от страна на колегите си; те го клеветят, подиграват му се, пречат му в работата и му правят капани, само защото – за негово нещастие – той е като

ярка светлина, която разкрива техните провали,

бездарност и бездействие.

Разбрахте ли за какъв тип хора говоря? Добре, ами ако ви кажа, че този идеален и мразен заради това служител може да е цяла общност, състояща се от хиляди хора?

Със сигурност мнозина от вас са видели във видеоклиповете, излъчени от телевизионните канали от френските протести, тези китайски лица, които плачат от отчаяние и болка, след като магазините им са били разграбени и потрошени. И може би сте се запитали защо китайците са обект на нападения, ако протестиращите – много от които самите са имигранти – са недоволни от френското правителство? Каква е връзката между китайците – които искат просто да управляват спокойно своето парижко кафене, ресторант или салон за красота– и гнева на протестиращите срещу високата цена на живота и влошаването на образованието?! И ако приемем за аргумент – както правят безнравствените хора, прикриващи се зад фалшивите лозунги за социална справедливост на левицата, ислямистите и други – че е легитимно да се ограбват “Луи Вюитон”, “Ролекс” и “Епъл”, защото собствениците им са “злите бели мъже”, то какво оправдава лишаването от прехрана на китайските и индийските имигранти?

“Грешката”, която допуснаха китайците във Франция, е, че се трудят усърдно, за да си изкарват прехраната, проявяват ясна амбиция да подобрят живота си, разчитат на себе си и избягват неприятностите и конфликтите, до такава степен, че станаха известни с това, че

работят по 18 часа на ден и 6 дни в седмицата

Не защитавам тази прекомерна мания за работа, която превръща хората в машини и често се възползва от нуждата на работниците и от страховете им. Но с времето китайците се превърнаха в “ярката светлина” във Франция, тази, която “разкрива” някои други общности и групи имигранти, сред които – за съжаление – са и някои наши арабски братя.

Които дълго време ни убеждаваха, че суровата, пристрастна и нехуманна Франция

предварително ги е осъдила на бедност,

маргинализация, липса на избор, оскъдни възможности и живот на социални помощи. Колко е трудно да твърдиш, че си безсилен и угнетен, че дяволската Франция не ти позволява да се развиваш, нито да натрупваш пари, нито дори да мечтаеш, докато съседката ти от Китай, която като теб е дошла като имигрантка без нищо, се бори в своя салон за маникюр от сутрин до вечер, както и през неделите и официалните празници. За мадам Ли Денят на бастилията” е просто повод да лакира ноктите на клиентките си в цветовете на френското знаме.

Колко лесно е да мразиш

мадам Ли!

Китайският “прожектор” трябваше да бъде изключен и угасен, а лампите му счупени под претекст за демонстрации и протести, за да продължи вечната епопея за потиснатите. И да продължим да вярваме, че Франция и останалите западни държави са виновни за провала, мизерията и упадъка на амбициите и морала на някои имигранти, сред които и някои от нашите братя, без те самите да носят и капка отговорност за всичко това.

И за да бъда справедлив, най-многобройните ми съседи и приятели българи ми зададоха въпрос, на който не успях да отговоря: Защо арабите

развяват палестинското знаме, докато разрушават,

крадат и изгарят всичко, а Франция е първата държава, която призна палестинската държава и влезе в конфликт с Израел. Нещо, което направиха и други европейски държави. Които, впрочем, въпреки че наложиха санкции на Израел, това не ги спаси от разрухата и хаоса, който продължава да се разпространява в Италия, Германия и Белгия, Холандия и Испания (която беше на прага да прекрати взаимоотношенията си с Израел в знак на солидарност с Палестина и Газа)?

Като цяло, благодаря на имигранта, който откровено разкри истината, когато телевизионна репортерка го попита за причината, поради която се извършват атаки срещу магазините на китайците. “Те станаха по-богати, отколкото им се полага”, отговори той и добави: “А това не е справедливо”.