Кант - не, но пък има 478 вида мотивационни Instagram клишета

В неделния следобед се впуснах в издирвателна акция за философска класика, която завърши с грандиозен неуспех и думите “Госпожице, Кант не се преиздава в България от 1974-а”, изречени от продавачката в последната книжарница.

Разбира се, това вероятно е преувеличение. Какво тогава четат студентите по философия? Разменят си пожълтели ксерокопия на издания от 1974-а като философски самиздат? Ако тук има хора от издателския бизнес, нека потвърдят или отрекат.

И все пак думите на жената, че “нямало никакъв интерес към такива книги” и едва ли не “никой вече не четял Кант”, ми се сториха доста сюрреалистични. Живеем в свят, в който във всяка книжарница спокойно можеш да намериш 478 вида мотивационни Instagram клишета, дегизирани като книги, чиято единствена литературна характеристика е подвързията. За да се сдобиеш с един от крайъгълните камъни на модерната морална философия обаче, трябва да разполагаш с контактите на антиквар, търпението на археолог и късмета на откривателите на Розетския камък.

Така де. Пазарът реши. Категоричният императив е категорично изчерпан.

(От фейсбук)