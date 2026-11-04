Понякога ме е срам, че принадлежа към човешкия вид.

Днес многократно гледах клипа със случаят с майката Христина и детето и Мартин, прегазени с АТВ от Никола Бургазлиев, чета и слушам за убитото кученце с ритник и всички останали истории на насилие, рязане на органи на животни, убийства, убити майки от синове, синове наръгани многократно от приятели или предатели и други, които ежедневно излизат наяве, те не са просто новини. Те са диагноза за едно общество, което твърде лесно свиква с жестокостта.

Какво трябва да се случи в една душа, за да посегне на дете, на жена, на животно? Какво трябва да липсва в един човек, за да превърне чуждата болка в нещо незначително?

Аз съм целувала крастави муцуни, покрити с рани. Прегръщала съм животни, които вече не са вярвали на човека. Гледала съм очи, в които страхът е бил повече от надеждата.

И затова няма да ми обяснявате, че „това е просто куче".

А още по-малко приемам коментарите: „За животните протестирате, а за хората – не!"

Не! Ние, кучкарите, сме излизали и за хората! Заставали сме и зад човешки каузи, и зад животински. Аз лично организирах три протеста в Ямбол – два за бездомните животни и един за момичето Дебора, нарязано с макетен нож. А , знаете ли, че в градския парк на Ямбол има статуя на бездомно куче, която се нарича "Приятел без дом" и има за цел да насочи вниманието на обществото към хуманно отношение и любов към бездомните животни. В композицията е включена и специална касичка, в която се събират дарения за кучетата от Общинския приют.

Не противопоставяйте болката! Не превръщайте състраданието в състезание!

Проблемът не е, че някой протестира за животните. Проблемът е, че толкова много хора остават безучастни, когато някой друг страда.

Не е нужно да избираш чий живот заслужава защита. Нужно е просто да имаш човечност.

И докато има беззащитни, които се нуждаят от глас, ще има хора, които няма да мълчат, като нас.

(От фейсбук)