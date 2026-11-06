Илияна Йотова е президент, президентКА може, но е битово

В старите граматики на българския език се посочва, че съществителни имена от мъжки род, означаващи звания, чинове и длъжности, притежавани или заемани от жени, трябва да се употребяват с наставка КА. Посочва се обаче, че има случаи, когато това КА може да не се употребява, а съществителното да се възприема и в женски род. Това важи за имена като академик, професор, ректор, президент.

Когато съществителното ПРЕЗИДЕНТ се употребява в женски род, това се проявява в изреченията, където е включено. Такова е положението в поздрава “Уважаема Госпожо Президент!”, където съществителното ГОСПОЖО подсказва, че ПРЕЗИДЕНТ е от женски род. (Употребените главни букви показват уважението към назованата длъжност.) В изречението “Президентът се е изказала пред Общото събрание на ООН” глаголната форма СЕ Е ИЗКАЗАЛА също носи информация за женския род на съществителното ПРЕЗИДЕНТ.

Даваните препоръки съществителните от мъжки род да се употребяват с наставка КА при назоваване на жени днес важат и за името ПРЕЗИДЕНТ. Обикновено обаче ПРЕЗИДЕНТКА се използва за назоваване на длъжността на жена, която ръководи дадена фирма. Това важи за изречения като “Президентката се срещна с управителите на фирми”.

Употребата на съществителното ПРЕЗИДЕНТКА все пак е доста ограничена. Когато става дума за ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА, е препоръчително да се използва ПРЕЗИДЕНТ. От обкръжението в изреченията, в които е включено, ще се разбере, че става дума за жена.

Разбира се, има и други случаи, при които съществителното от мъжки род бележи жена. Така е например със съдия, адвокат, прокурор, омбудсман. И при тях не е нужно да се използва наставката КА, въпреки че се среща СЪДИЙКА, АДВОКАТКА, ПРОКУРОРКА, но това е твърде разговорно и трябва да се използват само в битовата реч. И при тези случаи обкръжението подсказва, че се назовава жена.