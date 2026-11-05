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С Pernik sever и Sofia yug ли ще си пазим българския език

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Табела с името на улица, преведено на английски СНИМКА: АРХИВ
Табела с името на улица, преведено на английски СНИМКА: АРХИВ

Не за първи път се правят опити със закон да се опази българският език от чужди нашественици, но сега дори за изненада на вносителите от “Възраждане” ново издание мина на първо четене в парламента.

Та според текстове в този закон вече ще може да се пише по указателни табели само Sofia yug и Pernik sever, вместо съответно Sofia south и Pernik north. Иначе следва солена глоба. Изключение - може, ама само за курорти. И понеже нито Перник, нито София минават за курортни дестинации, никакъв английски.

Ама държавата щяла да продължи да развива туризма си - да го развива, но да не се бърка в езиковите въпроси. А чужденците да се оправят както могат. Най-добре да научат посоките на български, че и да ги изписват с латински букви. И указателните табели по пътища и магистрали също ще минат в графата: Кой разбрал - разбрал, другите да се оправят.

И понеже все гледаме как е при съседите - гърците например, хляба и млякото в супера си го изписват само на гръцки, но по пътищата са по-практични и има табели и за чужденците. Най-малкото защото от тях всяка година печелят - само за 2025 г. близо 25 милиарда евро. И тези приходи не са, защото са объркали туристите с неразбираеми табели и имена на улици и магистрали. А на гърците поне никой не може да им отрече, че си пазят езика.

Табела с името на улица, преведено на английски СНИМКА: АРХИВ

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