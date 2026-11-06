Даниел Стефанов: Партиите вече не могат да мобилизират със страх – позитивен разказ ще привлече негласували

Няма следа от изкривявания от гласуването с машини, но има много гласове, които се опитват да вкарат съмнение и това е много нечестно

Дългите години занимания на партиите с твърдите им ядра даде резултат - ниската активност на вота

Андрей Гюров за момента не изглежда като човека, който може да обедини либералната общност, така че да надскочи границите си

Да изравним избирателните списъци с тези на НСИ? Това значи да се отнеме правото на глас на българите в чужбина

Хората вярват или не вярват на машините според позицията на партията си - привържениците ги смятат за модерни, противниците им се страхуват от фалшификации

- Г-н Стефанов, в навечерието на президентските избори публикувахте проучване за доверието в машинното гласуване от Центъра за електорални изследвания. Кои са най-важните изводи от него?

- Направихме пилотно изследване, в което попитахме над 100 човека в различна възраст и от различни населени места какво е тяхното мнение за машинното гласуване и се опитахме да разберем какви са факторите зад това мнение. За съжаление, една от основните ни хипотези, която се базира на други изследвания по света, е, че избирателите решават да вярват или не в машинното гласуване най-много спрямо позицията на партията, за която последно са гласували. Ако тя харесва машинното гласуване и му има доверие, те също му имат доверие. Ако му се противопоставя, те не го харесват. Това е проблематично, защото практически машинният вот и методът на гласуване са влезли изцяло в партийната пропаганда и това прави промяната на мнението доста трудна.

Често е проблем, че привържениците на машинното гласуване вярват в него, не защото са убедени, че то е по-сигурно, а най-вече защото им се струва нещо модерно и трябва да се приложи с поглед към бъдещето. За сметка на това хората, които не вярват в машинното гласуване, имат много ясна теза - то прави изборите по-лесни за фалшифициране. Не правим извод коя от двете гледни точки е вярна, но проблемът е, че практически нямаме група в обществото, която да защитава честността на изборите през метода за гласуване. Няма група, която да казва: “Ние искаме машинно гласуване, защото това ще направи изборите по-честни”. И това не е проблем на хората, а на политическите партии и на институциите, които не са им го обяснили по този начин.

Партиите, които защитават машинното гласуване, очевидно много повече са го обяснявали като нещо красиво - като това да си купиш розов градски велосипед и да го караш в града, отколкото като мярка, която ще направи гласуването много по-сигурно.

- В такъв случай как се изгражда доверие? Успяха ли институциите да убедят гражданите, че поне вотът им е защитен - говорим и за сегашните президентски избори, и за вота на 19 април?

- Това е най-важният въпрос в момента. Според мен в голяма степен битката между машината и хартията за момента е приключила. И оттук нататък трябва и партиите, и институциите като ЦИК, като Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, да започнат да градят доверие у хората. От една страна, разбирането, че това е нещо много хубаво и модерно, а от друга страна, че е лесно за манипулиране, трябва да бъде заменено с разбирането, че това е част от изборния процес в България и го прави по-добър. Как може да стане това, е дълъг разговор. Но мога да дам пример с онова, което направихме ние.

Основна практика по света за създаване на доверие, когато се използват технологии, е т.нар. следизборен одит на резултатите. Това означава да се сравни електронният запис в машината с хартиения носител на вота. В случая при нас това са хартиените разпечатки от машините.

Изборният кодекс и ЦИК казват, че секционните избирателни комисии трябва да преброят тези хартиени разписки. Но огромният пропуск е, че няма етап, в който тези хартиени разписки се сравняват със записа на машината си. И вие сега, ако отворите резултатите на ЦИК, ще видите, че имате за всяка секция копие от този протокол за броене, но никъде няма сравнение.

С други думи, обществото няма как да разбере какво казва този протокол - дали машината брои вярно, или не. А това е най-важната част от упражнението. Какво направихме в нашия център - извадихме 10% от протоколите и ги сравнихме със записа на тези машини. По принцип това винаги е извадково изследване. Няма нужда 100% да се сравняват протоколите. И видяхме, че отклонението наистина е много малко. Това отклонение обикновено се дължи по-скоро на грешки в броенето или някакви дребни технически проблеми, свързани с принтера в машината. Но основният извод е, че няма следа от някакво изкривяване на гласуването в машината. Повтарям, това е задачата на институциите, не е наша. В случая ние свършихме тяхната работа.

- От 19 април насам сякаш партиите вече не говорят толкова за метода на гласуване. Превърна ли се най-сетне това в технически въпрос, а не в политически?

- Много се надявам, че въпросът не само за метода на гласуване, а въобще за това как правим избори, най-после ще излезе извън партийната пропаганда. Това беше едно от най-лошите неща, които можеше да ни се случват.

Аз не вярвам, че изборите у нас рязко са станали много по-честни, отколкото са били преди април. Те са точно толкова добре организирани и точно толкова честни, колкото са били и преди. Въпросът е, че тези, които внушават и създават усещането за честността на изборите, са политическите партии, както установи нашето изследване. И тяхната работа беше да работят за честни избори, а не да внушават, че изборите имат проблем и на това се дължи техният електорален неуспех.

И в момента виждам, че има много гласове, особено в социалните мрежи, които се опитват да вкарат съмнение в резултата на база на метода за гласуване. Аз смятам, че това е крайно нечестно. Загубихме между 5 и 10 г. енергия да се борим да изберем един метод за гласуване. Той вече е тук и трябва да създаваме доверие в него, а не отново да започваме да строим съмнения. Ясно е, че когато има технологии в изборния процес, въпросът за доверието става много по-сложен. Но отговорът на този казус не е просто да започнем отново да се съмняваме, а да видим какви са механизмите да го създаваме. Освен на партиите и институциите това е и задача на хората, които имат влияние в своите общности.

- Тъй като имаме някакъв по-далечен хоризонт на властта, има ли нещо в изборното законодателство, което би могло да се промени сега, а не в последния момент - често се говори за актуализиране на списъците заради разминаванията между данните на НСИ и тези на ГРАО, спрямо които се изготвят списъците за гласуване. Този фактор обяснява ли донякъде ниската избирателна активност?

- Според мен по въпроса за списъците има всеобщо неразбиране, което обичайно създава спекулации. Дори хора, които се занимават с изследвания, са склонни да отдадат ниската избирателна активност на въпроса със списъците. Но тогава въпросът е как през април може да имаме над 50% активност, а сега имаме малко над 20%. При един и същи метод на създаване на избирателен списък. Може би не списъкът е проблемът, а ниската избирателна активност.

Много пъти сме повтаряли, че в България има базово правило - всеки, който има издадена лична карта от МВР, има право да гласува, без значение дали живее в страната, или не. Това означава, че е абсолютно неправилно да се сравняват данните от ГРАО с тези на НСИ, защото националната статистика брои само хората, които са на територията на страната. С други думи - всички онези, които са временно или постоянно живеещи в чужбина, не са част от това число, което НСИ дава. Към това включете всички българи, които са първо, второ, трето поколение в Турция, в Западна Европа, в Северна Америка - те не са в това число. И когато някой иска да изравни тези числа, трябва да знае, че това минава през отнемането на правото на глас на хората в чужбина. Този дебат трябва да водим. Не казвам какво трябва да е решението, а че ако искаме да се намали рязко броят на имащите право на глас, той минава през този дебат, който не знам дали обществото в момента е готово да направи.

От друга страна, трябва да признаем, че вероятно има някои проблеми във вътрешните правила на ГРАО. И аз бях отправил апел към служебния кабинет да се заемем с това, когато казаха, че ще направят всички възможни проверки и ще дадат гаранция за честността на изборите. Това изисква един вътрешен одит в ГРАО. Не смятам, че има злоупотреба, а най-вероятно има остарели правила.

Не знаем те каква разлика дават, но със сигурност разликата от милион - милион и половина не идва от това. По-скоро идва от различното разбиране - че единия път гледаме хората на територията на страната, а другия път гледаме всички, които имат лична карта.

- Тогава какви изводи трябва да си направят политическите партии от резултатите на изборите? Получиха ли ясен сигнал от избирателите какво трябва да променят в поведението и посланието си?

- Една активност на първи тур от двайсет и няколко процента, a на втори тур - под 30%, трябва да е сериозна червена лампа за всички партии, включително за тези, които спечелиха изборите. Tова означава няколко неща. Първо, дългогодишното занимание с мобилизирането на твърдите ядра дава резултат - ниската активност. А второто, което също бе типично за тези избори - не може безкрайно основният инструмент за мобилизация в кампаниите да е създаване на страх от нещо - независимо дали ще е от промяна на политическата ориентация на страната, или от война. Българското общество показа, че то вече е в тази фаза. Повече от това не можем да го мобилизираме на тази база. Има нужда от точно обратното - от политическо лидерство на премиера Румен Радев, което да създава положителен разказ за това общество и неговото бъдеще. Ще видим колко липсва на новия президент Илияна Йотова, според мен за момента тя върви по същата пътека. Но то липсва и на опозицията, за съжаление. И вероятно този, който пръв започне да създава положителна, но и реалистична идея за нашето бъдеще, ще събере голяма част от хората, които този път не излязоха да гласуват.

- Как ще се оползотвори политическият капитал на Андрей Гюров? Заговори се за нов политически проект или според вас ще е в рамките на съществуващите политически формации? Самият Гюров говори за широка гражданска платформа, която може да бъде надградена?

- Този разговор е дежавю за последните 30 г. в либералната общност. Това е един кошмар. За мен основният проблем на кампанията на Андрей Гюров и на неговата кандидатура е, че те не можаха да надскочат убедително границата на собствената си общност. Затова и резултатите на двата тура бяха такива. Въпреки че успя да привлече някакви гласове на балотажа, се видя, че са недостатъчни. Целта на някакво преструктуриране в това пространство би трябвало да бъде надскачането на тези граници - създаването на нова политическа култура в лидерството на тези партии, която да позволява във важни за страната моменти те да могат да се съюзяват, да могат да водят разговор, да могат да издигат единен кандидат за президент, когато има нужда от това. Андрей Гюров за момента не ми изглежда като човека, който може да поведе този процес.

- Тогава тези резултати поставят ли въпроса за смяна на поколенията в партийната политика - време ли е лидерите вдясно, тук включвам и ГЕРБ, да отстъпят място на нови лица, или проблемът е по-скоро в политиките?

- Много зависи дали сегашните лидери на тези общности ще могат да прочетат резултата по верен начин. Ако си дадат сметка, че в България има над 60% хора, които поддържат европейската ѝ ориентация, но въпреки това те очевидно имат проблем с политическото си представителство, след като не излизат да гласуват, вероятно могат да променят политиката си. Ако те за пореден път се провалят във верния прочит на резултата, най-вероятно ще дойде някой друг, вероятно по-млад, който ще ги замени. Според мен тази общност не може дълго време да се поправя.

Тези общности не могат дълго време да имат такова политическо представителство, което ги превръща от мнозинство в малцинство, както стана на тези и на предишните избори.