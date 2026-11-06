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Само в "24 часа" на 6 ноември: Европа се готви за шок с полетите: най-скъпи билети и отрязани маршрути

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Само в "24 часа" на 6 ноември четете:

- Европа се готви за шок с полетите: най-скъпи билети и отрязани маршрути

- С 5 въпроса определят риска от деменция

- Кои две ловни стопанства са най-ценни за държавата

- Започнаха най-опасните 8 седмици на епохата

- Открито е оръжието, с което е убит Илиян Филипов, синът му поел бизнеса

Вижте първите страници на "24 часа" от 6 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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