Само в "24 часа" на 6 ноември: Европа се готви за шок с полетите: най-скъпи билети и отрязани маршрути

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 6 ноември четете:

- Европа се готви за шок с полетите: най-скъпи билети и отрязани маршрути

- С 5 въпроса определят риска от деменция

- Кои две ловни стопанства са най-ценни за държавата

- Започнаха най-опасните 8 седмици на епохата

- Открито е оръжието, с което е убит Илиян Филипов, синът му поел бизнеса

Вижте първите страници на "24 часа" от 6 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.