Инициативата за глобално управление: рамка за стабилност, мир и по-справедлив световен ред

Анализ на въздействието ѝ върху глобалните сътресения, предотвратяването на конфликти и Глобалния юг

Въведение

В средата на 2020-те години светът преживява един от най-нестабилните си периоди от края на Студената война насам. Войните в Европа и Близкия изток, търговските конфликти, митата, използвани като инструмент за натиск, отслабващият консенсус около многостранните институции и задълбочаващите се разделения по въпросите на технологиите, климата и развитието пораждат онова, което мнозина лидери наричат „дефицит на управление“. Правилата и институциите, изградени след 1945 г., все още съществуват, но много държави смятат, че те вече не отразяват реалностите на многополюсния свят, нито нуждите на мнозинството от човечеството, което живее в Глобалния юг.

Именно в този контекст Китай лансира своята Инициатива за глобално управление (ИГУ). Председателят Си Дзинпин я предложи на срещата „ШОС плюс“ в Тиендзин на 1 септември 2025 г., а впоследствие беше публикувана и официална концепция. Тя е четвъртата от поредица китайски глобални инициативи – след Инициативата за глобална сигурност, Инициативата за глобално развитие и Инициативата за глобална цивилизация, които допълва. Докато предишните инициативи разглеждаха поотделно сигурността, развитието и културния обмен, ИГУ поставя един по-фундаментален въпрос: каква система за глобално управление трябва да изгради светът и как да бъде реформирана съществуващата?

Настоящата статия излага аргументите, които привържениците на инициативата изтъкват по три въпроса: положителното ѝ въздействие върху днешните глобални сътресения, практическия ѝ принос за предотвратяването на голяма война и стратегията ѝ за Глобалния юг в процеса на преустройство на стария световен ред. Тя завършва с основните критики и открити въпроси, тъй като всяка сериозна оценка на една нова международна рамка изисква да бъдат чути и двете страни.

Първа част: Основните идеи на инициативата

Преди да разгледаме въздействието ѝ, е полезно да изясним какво всъщност гласи инициативата. ИГУ е изградена около пет основни концепции. По думите на министъра на външните работи Ван И това са суверенното равенство, международното право, многостранността, ориентираният към хората подход и реалните действия.

Суверенното равенство означава, че всички държави, независимо от своите размери и богатство, имат равни права да участват в международните дела и че система, доминирана от няколко сили, вече е неприемлива. Този принцип не е нов – той е залегнал в Устава на ООН, – но ИГУ го поставя в центъра на своята критика към начина, по който днес реално се вземат глобалните решения.

Международното право означава пълно спазване на Устава на ООН и, както подчертават китайски дипломати, отхвърляне на двойните стандарти. Упрекът тук е, че международното право твърде често се прилага избирателно: строго спрямо едни държави и с притворени очи спрямо други.

Многостранността предполага отстояване на централната роля на Организацията на обединените нации. ИГУ се представя не като заместител на системата на ООН, а като усилие тя да бъде укрепена в момент, когато е подложена на натиск.

Ориентираният към хората подход означава гражданите по целия свят да бъдат едновременно участници в управлението и негови бенефициенти. Управлението се оценява по това дали подобрява живота на хората, намалява бедността и разширява възможностите.

Реалните действия изискват систематично глобално сътрудничество и практически резултати вместо декларации, които никога не се изпълняват.

Взети заедно, тези принципи образуват последователен аргумент: следвоенната система е историческо постижение, но структурите ѝ не са успели да се приспособят към променения свят, а реформата трябва да я направи по-представителна, по-последователна и по-ориентирана към резултати.

Втора част: Положителното въздействие на инициативата върху днешните глобални сътресения

Честна диагноза на проблема

Привържениците на инициативата твърдят, че първият принос на ИГУ е диагностичен: тя назовава проблема ясно. Китайските официални лица описват свят, в който дефицитите на мир, сигурност, развитие и управление се задълбочават, а протекционизмът и едностранните действия застрашават глобалната стабилност. На учредителното заседание на групата в подкрепа на инициативата в ООН постоянният представител на Китай при ООН Фу Цун заяви, че светът е навлязъл в нов период на сътресения, в който многостранността и ролята на Организацията на обединените нации са подложени на силен натиск, а глобалното управление е достигнало нов кръстопът.

Тази постановка намира отклик сред много правителства, защото съответства на техния опит. Развиващите се страни са наблюдавали как търговските правила биват изоставяни, щом станат неудобни за силните икономики, как се налагат санкции извън процедурите на ООН и как обещаното финансиране за климата и развитието не се осигурява в пълен размер. Назовавайки тези проблеми в рамка, основана на Устава на ООН, ИГУ предлага общ речник на държавите, които смятат, че настоящият ред не работи в тяхна полза.

Укрепване на многостранността, когато тя е най-уязвима

Второто положително въздействие е институционално. В момент, когато големи сили се оттеглят от договори, съкращават финансирането на агенциите на ООН и поставят под въпрос многостранните ангажименти, ИГУ активно изгражда подкрепа за системата на ООН. Най-конкретният ѝ израз е Групата на приятелите на глобалното управление. Групата проведе учредителното си заседание в централата на ООН на ниво постоянни представители на 9 декември 2025 г. с 43 държави основателки от Африка, Азия, Латинска Америка, Тихоокеанския регион и Централна Азия.

Групата се разраства бързо. През май 2026 г. Ван И съобщи, че Групи на приятелите са учредени последователно в Ню Йорк, Женева и Виена, а членовете им са над 60 държави. Те постигнаха консенсус по пет ключови точки: насърчаване на по-голяма демократичност в международните отношения, отстояване на целите и принципите на Устава на ООН, защита на централната роля на Организацията на обединените нации, преодоляване на разделението между Севера и Юга и справяне с най-неотложните предизвикателства.

Групата участва пряко и в реформата на ООН. В съвместно изявление относно инициативата за реформи UN80 тя изтъкна, че реформата трябва да отговори на загрижеността на развиващите се страни, които съставляват две трети от членовете на ООН, и отбеляза, че изпълнението на две трети от Целите за устойчиво развитие изостава. Според привържениците ѝ в бурни времена блок от държави, който настоява ООН да бъде укрепена и реформирана, а не изоставена, е стабилизиращ фактор.

Широко международно признание

Една рамка може да успокои сътресенията само ако другите я приемат. В това отношение инициативата се справя добре, поне що се отнася до заявената подкрепа. Според Ван И за по-малко от година тя е получила подкрепа и отклик от близо 160 държави и международни организации. Дори служители на ООН откриват допирни точки с някои от нейните елементи. На кръгла маса през 2025 г. постоянният координатор на ООН в Китай Сидхарт Чатерджи заяви, че инициативата подчертава, че всички държави, независимо от своите размери, богатство и сила, са едновременно участници в глобалното управление и негови бенефициенти, което според него съответства на принципите на Устава на ООН.

Внасяне на яснота чрез бяла книга

Несигурността подхранва сътресенията. Когато държавите не знаят какви са намеренията на една голяма сила, те се застраховат и се подготвят за най-лошото. За да намали тази несигурност, на 17 юни 2026 г. Китай публикува бяла книга, озаглавена „По-справедливо и равноправно глобално управление: принципи, предложения и действия на Китай“, в която излага своите принципи, предложения и практически действия за подобряване на глобалното управление и развитие на международното сътрудничество. Публикуването на подробна декларация на принципите дава на другите държави отправна точка, за да държат Китай отговорен за собствените му ангажименти – предимство, което според привържениците на инициативата остава недооценено.

Отговор на новите предизвикателства

Голяма част от днешните сътресения произтичат от области, които съществуващото управление почти не обхваща: изкуствения интелект, киберпространството и космическото пространство. ИГУ изрично се насочва към тези празнини. Посланик Фу Цун призова да бъде подкрепена централната роля на ООН в нови области като изкуствения интелект, киберпространството и космическото пространство, за да бъдат запълнени празнините в глобалното управление. Той се обяви и за реформа на международната финансова система, която да отразява променящия се облик на световната икономика. Привържениците отбелязват, че без правила в тези сфери съперничеството между големите сили ще бъде по-опасно и по-непредсказуемо. Поставянето им в рамка с ООН в центъра е, според тях, съществен принос към дългосрочната стабилност.

Трета част: Практическото въздействие на инициативата за предотвратяване на световна война

Честна отправна точка

Тук е важно да бъдем прецизни. За нито една инициатива не може да се докаже, че е „предотвратила“ световна война; това не е нещо, което може да бъде пряко доказано или измерено. Онова, което може да се оцени, е дали дадена инициатива укрепва инструментите, нормите и институциите, които правят мащабната война по-малко вероятна. Привържениците на ИГУ твърдят, че тя постига това по четири практически начина.

1. Изграждане на постоянни институции за медиация

Най-конкретното институционално развитие, свързано с китайската програма за управление, е Международната организация за медиация (IOMed) със седалище в Хонконг. Създаването ѝ предшества ИГУ, но китайските официални лица редовно я посочват като практическо въплъщение на принципите на инициативата. Идеята датира от 2022 г., когато Китай и около 20 държави със сходни възгледи започват съвместна работа по учредяването на IOMed – първата в света междуправителствена международноправна организация, посветена на разрешаването на международни спорове чрез медиация.

През май 2025 г. в Хонконг министърът на външните работи Ван И и високопоставени представители на 33 държави, сред които Индонезия, Пакистан, Алжир, Куба и Сърбия, подписаха учредителната конвенция. Функциите и статутът на организацията са моделирани по образеца на Международния съд и Постоянния арбитражен съд в Хага. При подписването Ван И заяви, че организацията ще запълни институционалната празнина в международната медиация и ще служи като обществено благо за укрепване на върховенството на правото в световен мащаб.

Организацията вече функционира. Първата ѝ международна конференция – Глобалната среща на върха по медиация – се проведе на 8 май 2026 г. в Хонконг, след официалното ѝ откриване през октомври 2025 г., и събра около 1000 участници от повече от 60 юрисдикции. Изказващите се там подчертаха необходимостта медиацията да се превърне от пасивна алтернатива в предпочитан инструмент за разрешаване на спорове.

Защо това е важно за предотвратяването на войни? Повечето войни започват като спорове за територия, ресурси, инвестиции или възприемана несправедливост, които ескалират, защото не съществува надежден механизъм за ранното им разрешаване. Съдилищата са бавни и състезателни; медиацията позволява на страните да намерят компромис, без някоя от тях да „загуби“. Един постоянен междуправителствен орган, посветен на медиацията, добавя ново ниво към световната архитектура за предотвратяване на конфликти.

2. Дипломатическа практика: диалог преди конфронтация

ИГУ надгражда опита на китайската дипломатическа медиация, който привържениците ѝ смятат за неин практически фундамент. Най-известният пример е споразумението от 2023 г., постигнато с посредничеството на Пекин, с което бяха възстановени дипломатическите отношения между Саудитска Арабия и Иран – двама регионални съперници, чиято враждебност подхранваше конфликти чрез посредници в целия Близък изток. През юли 2024 г. Китай беше домакин и на разговори между палестинските фракции, довели до Пекинската декларация за преодоляване на вътрешните разделения. Тези усилия отразяват акцента на ИГУ върху диалога, суверенното равенство и ненамесата: посредничество, предлагано без искания за смяна на режима или за присъединяване към определен лагер.

Привържениците твърдят, че този подход има особена стойност. Тъй като Китай се представя като държава без колониално минало в тези региони и поставя суверенитета в центъра на своята дипломация, някои страни го смятат за приемлив посредник там, където западните сили се възприемат като пристрастни. Независимо дали човек приема изцяло тази постановка, появата на още един способен посредник в множеството конфликти разширява възможностите за деескалация.

3. Укрепване на Устава на ООН като общо правило за поведение

Най-опасните моменти в международната политика възникват, когато големите сили не са съгласни какви са правилата. Като се основава здраво на Устава на ООН, включително на забраната за използване на сила и на разпоредбите за мирно разрешаване на спорове, ИГУ укрепва общата правна основа, която възпира войната. Китай е заделил и ресурси за тази цел. Ван И заяви, че Китай е готов да използва, наред с други, Фонда за мир и развитие Китай–ООН и Фонда за глобално развитие и сътрудничество Юг–Юг, за да разработи повече проекти за сътрудничество в областта на глобалното управление и да укрепи капацитета на членовете на Групата на приятелите.

4. Справяне с първопричините за конфликтите

Привържениците на инициативата подчертават, че войната се предотвратява не само чрез дипломация, но и чрез премахване на нейните причини: бедността, неравенството, изключването и безнадеждността. ИГУ свързва сигурността с развитието, като твърди, че свят на задълбочаващи се различия между Севера и Юга ще остане нестабилен. Според китайски дипломати инициативата е допринесла чрез практическо сътрудничество за намаляване на бедността, подобряване на условията на живот и усилията за преодоляване на цифровото разделение. Индийският учен Б. Р. Дийпак от Университета „Джавахарлал Неру“ изтъква, че ИГУ и другите китайски инициативи свързват развитието, сигурността и културното многообразие като взаимозависими измерения на глобалното управление. От тази гледна точка всеки успешен проект за развитие в нестабилен регион е и мярка за предотвратяване на конфликти.

Обобщение на мирното измерение

Ето защо привържениците твърдят, че ИГУ спомага за намаляване на риска от голяма война, като създава постоянни институции за медиация, подкрепя дипломатически стил, основан на диалога, утвърждава Устава на ООН като общ правен стандарт и се справя с икономическите корени на конфликтите. Въздействието ѝ е постепенно, а не драматично, но според тях именно така се изгражда траен мир.

Четвърта част: Стратегията на инициативата за Глобалния юг в преустройството на стария световен ред

Защо старият ред се нуждае от реформа

Редът след 1945 г. е създаден, когато повечето от днешните държави от Глобалния юг все още са били колонии. Постоянното членство в Съвета за сигурност на ООН, разпределението на гласовете в Международния валутен фонд и Световната банка, както и много органи, създаващи правила, все още отразяват баланса на силите отпреди осем десетилетия. Междувременно икономическата тежест на Азия, Африка и Латинска Америка нарасна неимоверно. Тази пропаст между икономическата реалност и институционалния глас е в основата на привлекателността на ИГУ за Глобалния юг.

Както подчерта китайският министър на външните работи Ван И на Форума за глобално управление през 2026 г. (Сюнан), колективният възход на Глобалния юг е най-значимата трансформация, на която светът е свидетел след Втората световна война. Засилването на представителството и гласа на Глобалния юг в международните дела е не само от съществено значение за поправянето на историческата несправедливост, но и жизненоважен източник на импулс за подобряване на глобалното управление. Инициативата за глобално управление предлага важен път за преодоляване на дефицита на глобално управление и за изграждане на по-справедлив и равноправен международен ред.

Стратегия първа: реформа отвътре, а не революция отвън

Ключова характеристика на стратегията на ИГУ е, че тя се стреми да промени съществуващата система отвътре, вместо да изгражда съперничеща система. Това улеснява присъединяването на държавите, без да се налага да избират страна. Групата на приятелите на глобалното управление е отворена за всички държави – членки на ООН, и насърчава членовете си да засилват контактите с други държави и със Секретариата на ООН. В съвместното си изявление тя определя своето създаване като приобщаваща платформа за реформиране и усъвършенстване на системата за глобално управление.

За развиващите се страни това е практическо предимство. Те могат да се стремят към реформи, като същевременно поддържат отношения с всички големи сили и без да рискуват ползите, които вече получават от съществуващите институции.

Стратегия втора: увеличаване на тежестта на развиващите се страни

Инициативата изрично призовава за по-силен глас на развиващите се държави. Ван И призова за приоритетно увеличаване на тежестта на страните от Глобалния юг в реформата на глобалното управление. В дебата за реформата UN80 Групата на приятелите подчерта, че справедливото географско представителство има значение и че представителството и гласът на развиващите се страни са централни за Пакта за бъдещето.

Това пряко отговаря на дългогодишните искания на Глобалния юг: реформа на Съвета за сигурност, по-справедливо разпределение на правото на глас във финансовите институции и повече ръководни постове в международните организации за граждани на развиващите се страни.

Стратегия трета: развитието като основен приоритет

За разлика от рамките, насочени главно към сигурността или политическите ценности, ИГУ поставя развитието в центъра. Групата на приятелите изтъква, че развитието е основният приоритет за развиващите се страни и че механизмите и ресурсите на ООН следва да дават приоритет на развитието и да подкрепят Програмата до 2030 г., включително чрез изграждане на капацитет.

Инициативата също така балансира отговорностите. Тя се стреми да укрепи както сътрудничеството Север–Юг, така и сътрудничеството Юг–Юг, като призовава развитите страни да изпълняват международните си задължения и същевременно насърчава развиващите се държави да изграждат солидарност и колективна сила. Този двоен подход изисква от богатите страни да спазват ангажиментите си за помощ, финансиране за климата и трансфер на технологии, като едновременно с това помага на развиващите се страни да разчитат повече една на друга.

Стратегия четвърта: солидарност чрез ШОС, БРИКС и регионалните платформи

Не е случайно, че ИГУ беше лансирана на среща „ШОС плюс“. Тя се вписва в по-широка мрежа от платформи – сред тях Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС, Форумът за сътрудничество между Китай и Африка и други, – в рамките на които страните от Глобалния юг координират позициите си. Китайски дипломати изрично свързват ИГУ със сътрудничеството с Африка; в Лесото китайският посланик проведе брифинг, обвързващ Инициативата за глобално управление с постиженията през първата година след срещата на върха в Пекин на Форума за сътрудничество между Китай и Африка. Привържениците смятат, че тези припокриващи се платформи дават на развиващите се страни колективна преговорна сила, каквато те поотделно нямат.

Стратегия пета: практически инструменти в услуга на развиващите се страни

Институции като IOMed също имат измерение, свързано с Глобалния юг. Анализаторите очакват в началото тя да разглежда спорове предимно в Азия и Африка. Бивш генерален секретар на Хонконгския международен арбитражен център заяви, че очаква IOMed да разрешава спорове в Азия и Африка през първите години от дейността си. Анализатори от Brookings посочват и свързан мотив: Китай се нуждае от неутрална трета страна, която да посредничи при спорове, свързани с инвестициите му в развиващите се страни и с проблемите с устойчивостта на дълга по линия на инициативата „Един пояс, един път“. Привържениците твърдят, че подходът „първо медиация“ е по-евтин, по-бърз и по-малко конфронтационен от съдебните спорове, което е от полза за по-малките държави с ограничени правни ресурси.

Защо стратегията е привлекателна

За много правителства в Глобалния юг привлекателността на ИГУ се крие в съчетанието между уважение и прагматизъм. Тя не обвързва сътрудничеството с политически условия, говори езика на Устава на ООН, който самите те са спомогнали да бъде оформен след деколонизацията, и предлага конкретни платформи, фондове и институции. Професор Дийпак обобщава привлекателността ѝ, като казва, че ИГУ привлича Глобалния юг, защото поставя акцент върху суверенитета, многостранността и приобщаването.

Заключение

Инициативата за глобално управление се появява в момент на истинска несигурност. Привържениците ѝ я виждат като навременен и конструктивен отговор: рамка, която назовава дефицитите в управлението на нашата епоха, укрепва Организацията на обединените нации, когато тя е подложена на натиск, създава практически институции за мирно разрешаване на спорове и предлага на Глобалния юг път към по-силен глас чрез реформа, а не чрез конфронтация. За по-малко от година тя си осигури широки изрази на подкрепа, Група на приятелите към ООН с над 60 държави, подробна бяла книга и действаща организация за медиация, свързана с нейните принципи.

Критиците ѝ виждат по-сложна картина: съвкупност от достойни за уважение принципи, чиято достоверност зависи от последователното им прилагане, включително от самия Китай, и чието практическо въздействие върху войната и мира остава скромно и трудно измеримо.

Ясно е обаче, че въпросът, който ИГУ поставя – как да се изгради система за глобално управление, която да е по-справедлива, по-представителна и по-ефективна, – е въпрос, на който целият свят трябва да отговори. Дали инициативата ще се превърне в траен стълб на един реформиран международен ред, ще зависи не толкова от декларациите ѝ, колкото от резултатите: действително разрешени чрез медиация спорове, действително стеснени различия в развитието и действително постигнати реформи. Следващите години ще покажат доколко тези резултати отговарят на амбицията.