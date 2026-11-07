Петя Дикова: На екран съм от дете, когато телевизия се гледаше ритуално. Днес мачът е друг – да си в телефона

Като майка вече сама се отказвам от някои въпроси, които гарантирано ще са вайръл - ами ако това интервю го гледа дете

Отвъд образа ми на нахакана аз съм доста срамежлив човек

Като гледах радостта в очите на мама, когато за първи път прегърна Сашето, си дадох сметка, че и тя тайно си е мечтаела да стане баба

Синът ми си пусна дълга коса, за да я дари за перука на болно дете. Татко се просълзи, а е пестелив на емоции

- След 14 сезона в телевизионния ефир предаването ви COOLt прави крачка към дигиталния свят - как дойде това решение, Петя?

- Лесно и логично, следвайки промените в потреблението на публиката ни. Това е внимателно обмислено решение, резултат от работата на различни отдели в продължение на няколко месеца. Но преди да стане факт, за мен беше намерение и логична крачка.

Много ясно си спомням следобеда, в който осъзнах, че традиционната телевизия, колкото и да я обичам, може би трябва да остане на втори план. В деня, в който Бургас спечели домакинството на “Евровизия”, беше по време на летния ми отпуск, от нюзрума ми се обадиха, защото знаят, че прекарвам лятото на Лозенец, и ме попитаха дали мога да отида до Бургас, за да отразя новината. Разбира се, че се съгласих, това е тема, която следя. Успоредно с това вече от месеци исках да дам посока на следващите ми стъпки. Заедно с оператора Нели Кръстева отидохме в Арената, която ще е домакин на песенния конкурс, и заснехме рийлче за моите социални мрежи в инстаграм и ТикТок. Представяте ли си, че преди дори да ни включат в емисията, видеото вече беше достигнало до 150 000 души. На сутринта бройката се умножи. Нямах нужда от повече доказателства. Тогава окончателно взех едно решение, което сега даже ми се струва остаряло.

- Какво ще може да си позволи COOLt в новия формат, което досега не е било възможно в тв ефира?

- Най-ценното - да отгледа нова аудитория. Сега ще кажа нещо нескромно, но явно ще трябва да разчитам на други качества, които да ме “красят”. На екран съм от 14-годишна. С добро или лошо, публиката познава лицето ми - дали по първо име, дали по фамилия на родителите ми. Така че от опит знам потенциала на телевизионната трибуна - била съм на екран в най-силните години на ритуално гледане на телевизия. После дойдоха социалните мрежи и в началото - ние, тежките телевизионери, гледахме на тях с надменност и пренебрежение. До момента, в който осъзнахме, че мачът се е обърнал и трябва да си в телефоните на аудиторията. Та аз си направих инстаграм профил едва преди две години, което в дигиталния календар е безкрайно късно. Не искам с платформите за digital first да повтарям същата грешка.

- Когато едно предаване има толкова дълга история, кое е по-трудно - да запазиш това, което хората обичат, или да ги убедиш, че е време за промяна?

- Най-хубавото тук е, че можеш да имаш най-доброто от двата свята - запазваме онова, което хората обичат, и им го поднасяме в съкратен вид в по-гледано време в телевизията - всеки петък, в сутрешния блок, след 9, а освен това - модернизираме продукцията и я надграждаме, за да отгледаме нова аудитория. Така удължаваме живота не само на предаването ни, което не се изчерпва. Но трябва да съм реалист. Ако искам младите да ме познават, не мога да ги чакам да си купят телевизор и точно в съботния следобед да са с мен, нали? Затова отивам там, където са те. Знаете ли, че на VOYO епизод на “Къщата на инфлуенсърите” събира между 600 и 700 хиляди гледания? Кой автор на предаване на би искал достъп до такава огромна аудитория?

- След толкова интервюта има ли още въпроси, които ви карат да се притеснявате, преди да ги зададете?

- Разбира се. Отвъд образа ми на нахакана и самонадеяна аз съм доста свенлив човек. Срамежлива съм, не обичам тълпи и врява, обичам да говоря на “Вие” и често се смущавам от лични въпроси, но знам, че публиката ги очаква. Но винаги съм коректна и предупреждавам събеседника. Неотдавна ми се случи обратното - Камелия, която е истинска фурия и с нея никога не знаеш какво ще ти се случи по време на интервюто, дойде в студиото на COOLT и сподели за майчинството си подробности, които не очаквах да разкрие. Нейните отговори бяха много отвъд въпросите, които бях готова да задам.

- Ще открехнете ли завесата, за да разкажете за някои от любопитните материали, които зрителите ще видят в новия сезон на предаването?

- И този сезон COOLT предлага срещи с най-големите звезди, които идват у нас - Луис Фонси, който изпя Despacito, Цеца Величкович - Ражнатович, Миле Китич, Таря Турунен, Краля на тангото Херман Корнехо, другата седмица и Меди, който разпродаде “Арена София” в три поредни дати рекордно за 8 минути и за 7 минути. Съдържанието ни стига до своите потребители в 4 различни канала - за нетърпеливите - ексклузивно съдържание на VOYO всеки четвъртък, за любителите на традиционната телевизия - съкратен вариант всеки петък в сутрешния блок след 9 ч, и всичко това с присъствие в YouTube и социални мрежи. В момента подготвяме командировка до Виена за среща с изключително класни и стойностни музиканти, които ще гастролират у нас през декември - ще разкрием кои са те съвсем скоро.

Петя със семейството си - мъжа Илиян, и синовете Сашко и Илиян СНИМКА: МИРОСЛАВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

- Доколко майчинството промени начина, по който гледате на света, и начина, по който задавате въпроси?

- То промени всичко по най-красивия възможен начин. Преди да стана майка, имах твърдото вярване, че светът е редно да се върти около мен - имах нюанси на егоцентричност и дори малко суета. Охоооо, как си научих урока през най-сладките бебета на света! Разбрах, че слънцето не изгрява заради мен, а заради тях и оттам нататък всичко, което правя или избирам да НЕ правя, е с мисъл за тях. Колкото до интервютата - сега, ако ми предстои някой въпрос, който е на ръба, винаги си представям: “Ами, ако се окаже, че това интервю го гледа дете?” И така всеки ден, почти доброволно се отказвам от сума ти пиперливи въпроси, които биха станали вайръл гарантирано.

- Възможно ли е една жена да бъде едновременно амбициозна в професията си, отдадена майка и спокойна със себе си?

- Аз съвети и рецепти не давам. Мога да отговоря само за себе си. Смятам, че тук ключова роля има партньорът, а аз имам огромен късмет с Илиян. Той не “помага”, той е там, 24/7, наравно с мен, а понякога и повече. Огромно облекчение е за мен, че той е присъствен и отдаден баща, най-добрият, за когото бих могла да мечтая. За мое щастие той вярва, че не може да има обичане без възхищение и затова винаги, когато предстои нещо голямо, ме подкрепя. Така имам от всичко, което изброихте, но бих ги подредила така: майчинство, професия, спокойствие.

- Случвало ли ви се е да изпитвате вина, че вместо да сте с децата си през уикенда, сте някъде на снимки? Как постигате този толкова крехък баланс работа - семейство?

- Пак с Илиян. Последно бяхме на важно интервю в Самоков, беше една събота, а времето беше превъзходно. Илиян реши да отидем с нашия бус кемпер, екип на телевизията ни очакваше там и след като приключиха снимките, отидохме на пикник. И крехкият баланс, за който говорите, беше постигнат. Но да, понякога вина има. То дори при Соня Йончева има това чувство - тя ми е разказвала в наши интервюта. Щом при нейната колосална кариера има, та какво остава за мен?

- Какво научихте за себе си покрай децата, което нито една професионална ситуация не би могла да ви даде?

- Че каквото и да стане, аз съм добре. Защото приоритетите ми са наредени правилно. И знам кое е проблем, кое е истински дерт.

Петя с баща си - известния журналист Сашо Диков, и двамата си синове Александър и Илиян

- Тази година и двете ви момчета прекрачиха училищния праг. Кое беше по-трудно за вас на първия учебен ден - да видите вълнението в очите на синовете си или да осъзнаете колко бързо е минало времето?

- Да пусна ръката им. Те бяха готови, но аз сякаш не бях. Те бяха щастливи и нетърпеливи, вълнението беше в моите очи, където имаше сълзи, не крия. Но това е правилният път - да отворим тази красива нова страница.

- Подготвяте детето за първи клас с раница, учебници и съвети. А как подготвяте себе си за момента, в който то намира свой собствен свят извън вас?

- О, не знам, а толкова бих искала да знам. Отново подкрепата на Илиян беше много важна за мен, защото ние имаме момчета и той често ми напомня, че трябва да им давам повече свобода и независимост. Ако от мен зависи, биха били много по-малко самостоятелни, но добре че е Илиян.

- Кога последно момчетата ви показаха колко са пораснали?

- Сашето от година и половина пуска дълга коса с намерение да я дари. Майките на момчета - и то на момчета, които тренират плуване, могат да си представят, че това беше голямо изпитание. Той прояви постоянство и характер, защото имаше мисия да дари косата си за перука на болно дете. Вкъщи много сме говорили за перуки, защото моята баба, на която съм кръстена - баба Пенка, майката на тати, е имала алопеция. Историята можеше да приключи дотук с щастлив край - едно дете решава да помогне на друго дете. Но всъщност историята едва сега започва:

Отиваме да подстрижат Сашето по специален начин, който да улесни последващата направа на перука. От “Дима Стил” отказват да вземат пари за услугата и вдъхновени от примера, добавят сериозно количество допълнителна коса, дарена им от случаен посетител. Оттам моя приятелка решава да дари истинска коса, която е купила за себе си, за да добави към вече събраната коса. Но най-трогателната намеса на съдбата беше реакцията на баща ми. Когато видя Сашето подстриган, с косата, готова за даряване, той се просълзи, а това е човек, който е пестелив откъм емоции. Беше безмълвен, седна, хвана се за главата и каза: “Какво нещо е животът. Когато аз бях на годините на Сашко, за последен път видях майка ми с коса. Тогава дойде болестта (алопеция - бел.ред.), а с нея и забрадките, после и перуките”.

Големият син на Петя държи току-що отрязаната си коса, която дарява за кауза.

- Има ли неща от вашето детство и от отношенията с вашите родители, което сте си обещали да повторите с децата си? И нещото, което съзнателно искате да направите по различен начин?

- В моето детство имаше много динамика - пътувания, срещи с впечатляващи личности, културни мероприятия, различни уроци и школи. От друга страна обаче, родителите ми нямаха толкова време, което да прекарат с мен, колкото ми се е искало. Сега се опитвам да прекарвам повече време с децата ми и мисля, че успявам. Ето и доказателството - аз имах баба, леля и гувернантка, а моите деца имат Илиян и мен.

- Какво сте наследили от майка си и какво от баща си, което понякога ви помага, а понякога пречи?

- От мама съм наследила чипия нос и способността да гледам с лекота на дните, а от тати - непримиримостта. Второто често пречи.

- Изпитание ли е да си дъщеря на двама толкова разпознаваеми и силни характери? Или все пак е предимство?

- Предимството е, че сравненията през годините ме направиха много мотивирана и целеустремена. Поставих си за цел да ставам по-добра и по-добра. В началото имах нужда да се доказвам, да опровергавам, да надскачам, но това време отмина. Сега съм над тези неща и не обръщам внимание на тези “изпитания”, както ги наричате.

Петя с майка си - красивата и талантлива актриса Аня Пенчева СНИМКА: EAST PLAZA HOTEL

- Когато вие самата станaхте майка, разбрахте ли нещо ново за Аня Пенчева и Сашо Диков, което като дъщеря не сте успели да разберете?

- Да, като гледах радостта в очите на мама, когато за първи път прегърна Сашето, си дадох сметка, че колкото и красива и непреходна да е тази вдъхновяваща жена, и тя тайно си е мечтаела да стане баба.

А тати обича да ни разсмива с думите: “Жена не можа да ме съсипе, но внуците ще ме довършат”.

- Открито говорите за хейта и за грозните коментари към вас в социалните мрежи - това начин да покажете, че не ви е страх от него ли е? Опитвате ли се да напомните, че зад публичния образ стои истински човек?

- Както ви казах, нищо не искам да показвам, още по-малко да напомня, че зад публичния ми образ стои истински човек. За последно ме е докосвал хейтърски коментар през 2019-а, и то по адрес на детето ми, тогава бебе. А, и сега напролет - грозната клетва на някаква жена по адрес на синовете ми. Мен ако ме беше страх от хейт, нямаше да влизам в тъмната страна на социалните мрежи. По-скоро исках да насоча вниманието към тема, която е много близка до мен - вредата на социалните мрежи за деца под 16 години.

- Днес е много лесно да си съдник, особено в социалните мрежи, където човек може да се скрие зад фалшив профил. Къде според вас свършва правото на мнение и започва жестокост?

- Там, където свършва възпитанието. Или може би щастието.

- Научили ли сте се да не отговаряте провокации, или има неща, за които смятате, че човек трябва да отстоява позицията си публично?

- Има граница между Haters make me famous! (“Хейтърите ме правят известен” - популярна фраза, с която се показва как негативизмът се превръща в мотивация, внимание и успех) и “Това е неприкосновена територия, не влизай там!” Мисля, че познавам границата между двете.

CV

Родена е в София. Учи в Американския колеж в столицата, след което завършва висшето си образование в Лондон. Учи журналистика, театър и превод. Майка ѝ е актрисата Аня Пенчева, а баща ѝ - журналистът Сашо Диков.

Прави дебюта си в телевизията 14-годишна като водеща на тийнейджърското предаване “МелоТВмания”. От 2 март 2013 г. до излизането си по майчинство на 2 март 2019 г. и от 13 септември 2025 г. е водеща на предаването COOLT по Би Ти Ви. Сега то навлиза в нов етап - с много по-разширено съдържание в дигиталния свят.

Петя и половинката ѝ Илиян Любомиров имат двама синове - Александър и Илиян.