Акад. Иван Гранитски: Най-окаяните хора са шушумигите и отцеругателите

Идеалът ми за земното щастие е стремежът към висшето познание.
Девизът ми е: "Познай себе си!"
Той се казва Иван Йорданов Димитров, но приема псевдонима на баща си - журналиста от в. “Вечерни новини” Йордан Гранитски.
Неговото сиви изглежда така: журналист, поет, редактор, критик, публицист, издател, бивш депутат и обществен деец.
Завършва журналистика в СУ “Кл. Охридски” през 1979 г. Още като студент трети курс написва и издава книгата “Младият Маркс”. Избран е за член на Съюза на българските писатели.
Става редактор и зам-главен редактор на в. “Пулс” (1979-1985), зам-главен редактор на в. “Литературен фронт” (1985 – 1991), главен редактор на сп. “Черно и бяло” (1991–1992). Генерален директор на БНТ (1995–1996).
В периода 1992–1995 г. е директор на ИК “Христо Ботев”, откъдето е отстранен заради разногласия с кабинета “Виденов”, след което създава собствено издателство - “Захарий Стоянов” (1997). Междувременно е главен редактор на сп. “Везни”. Издава Йордан Йовков на английски, френски и немски, предимно за разпространение сред туристите в България.
Иван Гранитски остава верен на БСП и политическите си пристрастия и след демократичните промени. Малко след 1989 г. става секретар по идеологията на Софийския градски комитет на БСП, въпреки че по това време повечето нейни членове я напускат.
През 2001 г. е водещ на честванията на връх Бузлуджа, а през 2006 г. е сред инициаторите за преизбирането на президента социалист Георги Първанов за втори мандат.
Народен представител от листата на БСП за България в XLV народно събрание, избран от 25- МИР, София. През 2026 г. е член на инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори.
През 2024 г. е избран за академик на Българската академия на науките.
Автор е на множество полемични статии, анализи и коментари, както и на над 25 книги с поезия, критика и публицистика. Носител на 15 литературни награди.
- Име и презиме?
- Иван Йорданов.
- Месторождение?
- София
- В какво семейство?
- Баща - журналист, майка - шивачка.
- Коя краска предпочитате?
- Зелената, защото е символ на живота.
- Коя е любимата ви миризма?
- Ухание на роза.
- Кой цвят ви се вижда най-хубав?
- Палитрата на дъгата.
- Кое животно ви е най-симпатично?
- Кучето и конят.
- Коя краска на очи и коси предпочитате?
- Черна коса и зелени очи.
- Коя е според вас е най-почтената добродетел?
- Благородството.
- Кой порок мразите най-много?
- Подлостта.
- Кое е любимото ви занятие?
- Работата.
- Кое развлечение ви е най-приятно?
- Четене на книги.
- Често ли ви се случва да се развличате?
- Разчитам само на духовните развлечения.
- Кой е идеалът ви за земното щастие?
- Стремеж към Висшето познание. Любимият ми девиз е: “Познай себе си”.
- Коя съдба ви се вижда най за окайване?
- На шушумигите, националпредателите, майкопродавците и отцеругателите.
- Може ли да ви попита човек на колко сте години?
- На 73.
- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирахте сам?
- Йоан.
- Кой е най-хубавият момент в живота ви?
- Рождението ми.
- Кой е най-тъжният?
- Смъртта на най-близките ми хора - майка и баща.
- Коя е вашата главна надежда?
- Че българският народ ще се събуди от духовната си дрямка.
- Вярвате ли в приятелството?
- Вярвам.
- Много приятели ли имате?
- Надявам се, че не са малко.
- Кой е най-хубавият момент през деня?
- Призори.
- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?
- От българската история - Левски, от световната - Наполеон.
- Коя личност от роман или театър?
- Жулиен Сорел от романа на Стендал “Червено и черно”.
- В коя страна бихте предпочели да живеете?
- В България, Италия или Гърция.
- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?
- От българските - Иван Вазов, Захарий Стоянов, Христо Ботев, Пейо Яворов, Гео Милев, Никола Вапцаров.
От чуждестранните - Достоевски, Стендал, Гьоте, Марк Твен.
- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?
- От българските - Васил Стоилов, Бенчо Обрешков, Любен Зидаров, Иван Димов. От чуждестранните - Леонардо, Микеланджело, Караваджо...
- Кой компонист? Български и чуждестранен?
- От българските - Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Марин Големинов.
От чуждестранните - Бах, Бетовен, Моцарт, Чайковски, Рахманинов.
- Какво е мнението за българския театър?
- Високо ценя драматурзи като Станислав Стратиев, Колю Георгиев, Константин Илиев, Никола Русев, Христо Бойчев.
- А за българското кино?
- Тук бих откроил Въло Радев, Методи Андонов, Вили Цанков, Георги Дюлгеров.
- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?
- Който претърпи докрай, ще бъде спасен.
- Кое е майсторското творение на природата?
- Светлината.
- От кое място ви е останал най-приятен спомен?
- От Бачковския манастир.
- Кое е любимото ви ястие?
- Мусака.
- А напитка?
- Водка и бяло вино.
- Меко или твърдо легло предпочитате?
- Твърдо.
- Кои качества у българина харесвате най-много?
- Упоритостта, издръжливостта и родолюбието.
- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?
- Руският и италианският народ.
- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?
- Духовното опростачване и потъването в стихията на грубоматериалното.
- Как виждате бъдещето му?
- Доста проблематично.
- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.
- Ще цитирам Яворов:
С кръвта си кръст ще начертая
от Дунав до Егея бял
и от Албанската пустиня
до черноморските води!