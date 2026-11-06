Днес в УНСС Румен Радев и Гълъб Донев, министър-председателят и финансовият министър, представиха пред фенове най-важния проект за 2027 година - проекта на бюджета на правителството за 2027 година.

И защо в УНСС?

За добро или за лошо, България не е студентска република, а е парламентарна република. И мястото на проектобюджета е в парламента, а не в УНСС.

От това, че Радев предприе този иновационен ход, мирише на страх и глупава импровизация. Нямаше критици, нямаше опозиция, нямаше неудобни въпроси, а парламентарната група на „Прогресивна България", няколко избрани студенти, както и избрани представители на бизнеса и профсъюзите. Много удобно за Радев и много неудобно за всички, които истински искат да знаят какво планира правителството за 2027 година. Добре поне, че има интернет, че да се запозная с проектобюджета, доколкото мога, преди утре да бъде публикуван.

Между другото, Радев се направи на шоумен с тази изява в УНСС, само дето той не разбира от шоу и затова неговата изява приличаше на панаирджийско представление на селски сбор.

В УНСС правителството просто трябваше да каже на студентите, че тяхното поколение един ден ще плаща за безотговорността на днешните управляващи. Ще ви кажа защо.

* Големите проблеми на бюджета са липсата на реформи и поредният огромен дефицит: -3,5% на касова основа. А вероятно -4,3% на начислена основа. Само преди 4 месеца правителството внесе бюджет за 2026 г. с дефицит от -5,7%. Значи общо 9-10% за няколко месеца!

* Дългът продължава да расте експоненциално, по-точно геометрично прогресивно. С около 5 милиарда евро (т.е. 10 милиарда лева) всяка година.

* Кабинетът се страхува да направи оптимизация в държавната администрация и в целия публичен сектор. За 2026 г. бяха предвидени 10% съкращения, но не сме видели никакви резултати. За 2027 г. обещават (а я изпълнят, я не) над 5000 бройки. Под 2000 в МВР, където само незаетите щатове са повече, а пенсионерите - още повече. В администрацията - над 3000, но незаетите щатове са 12 хиляди. В същото време Институтът за пазарна икономика предлага оптимизация със 100 хиляди души в публичния сектор, а Николай Василев - с 60 хиляди.

* Управляващите многократно обещаваха, че няма да вдигат данъците. И днес казват: „Не повишаваме основните данъци и ставки". Това е лъжа, защото въвеждат 33% данък върху свръхпечалбите, с което удрят важни сектори с големи чужди и български инвеститори. Това са банки, застрахователи, телекоми и търговски вериги. Това влошава бизнес средата и гони инвеститорите.

* Финансовият министър също така е 19-ият поред, който не знае, че в България има борса и капиталов пазар. В същото време през 2026 г. българската борса е на първо (!) място в света по ръст на борсовия индекс с +82%. Но никой в правителството не знае това. Срамно.

* Кабинетът говори за концесии, но не предприема никакви стъпки в тази посока. Премиерът иска да прави Национална инвестиционна компания. С нея да управлява държавната инфраструктура. Пак държавно-комунистическа икономика.

Накрая ще цитирам моя приятел Николай Василев: „Правителството с прогресивна скорост върви към „виденовизация". Краят може да не е добър."

(От Фейсбук)