За тези, които посрещат ехидно смъртта на Вежди - няма ви и няма да ви има

Когато си отиде някой, когото си обичал 40 години, с когото си делил много мъки и сте си държали ръцете в кофти мигове, с когото сте се смели неудържимо и с когото сте направили много неща, тогава най-добре е да потънеш в мъката си и да замълчиш.

Именно това исках да направя днес аз. Потопена в собствения си ад, потопена в мъките, които щях да "мина да те видя" миналата седмица, ама не успях.

Исках да замълча и да си ридая, скрита под възглавницата.

Но... Минах през фейса и като видях някакви жалки (извинете!) нищожества да почти тържествуват над смъртта на Вежди, когато прочетох текстовете на някакви хора, които няма да бъдат запомнени в бъдещето, както са незапомнени и в настоящето, когато видях, че освен нагли, редица представители на „добрите сили" са и откровено тъпи, тогава реших да ви кажа:

Повечето от вас никой няма да го помни дори в региона на родното ви място. Нищо сътворено от вас няма да остане и много от вас са напълно, ама напълно безсмислени!

А Вежди беше и ще бъде, просто защото беше гениален. Различен, понякога доста нескопосан, сирачето от Кърджали, но гениален.

Зная, че тази мисъл е непоносима за вас, но след 100 години (ако не успеете напълно да разсипете целия свят, а аз знам, че нямате капацитет дори и за това), та след 100 години нещата на Вежди ще са изложени в много галерии, а вашият продукт ще бъде там, където е и сега. В нищото.

Знам, че нямате свян и страх от Бога, защото във вашите очи вие сте Богът.

А всъщност сте обикновена интелектуална измет (извинете, днес така мисля за вас), която ще бъде запомнена само с това, че няма да бъде запомнена.

Не искам от вас да замълчите... Защото злите думи са вашето единствено оръжие и като така аз не искам да ви обезоръжа напълно.

А Вежди ще го има! Сред много, много хора, които го познаваха и обичаха, въпреки неговата неприкритост и жестокия му начин да казва истината, а вас няма да ви има. То ви няма и сега, което е добре.

С Вежди съм прекарала сигурно хиляди часове. Сега, като разрових, намерих една-единствена снимка. Само една за 40 години безпрекословно приятелство, в което неколкократно сме спасявали животите си един на друг.

А това да умееш да спасяваш животи е голяма работа.

Вежди умееше!

А на тези, дето днес ехидно посрещат смъртта му, ще кажа – няма ви и няма да ви има.

А него ще го има, много след него!

Това е простата истина.

(От фейсбук)