Международното поведение на България: скрита в ъгъла, да не дразни братушките и Ердоган

Основният проблем на външнополитическото поведение на българската държава не е идеологически оцветения евроатлантизъм - въпреки че неговата повърхностност като държавна политика безспорно е проява на липса на национална стратегия. Основният проблем на международното поведение на България е дълбокото вътрешно разделение между проруски - русофилски, крипто-комунистически ориентации на партии като БСП, ПБ и "Възраждане" от една страна, и проевропейски - проатлантически политически позиции като тези на ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС. (Няма да се спирам на партизански аргументи от типа "то какви евроатлантици са Бойко и Делян" - не е важно дали котката е бяла или черна, а дали лови мишки.)

България е уникална страна, в която политическата конкуренция е приоритетно фокусирана върху международните връзки и ангажименти на държавата, а не на националния интерес и неговата адаптация към нюансите на една или друга партийна политика.

Никъде другаде не съм виждал подобно разделение - поне доскоро, когато сблъсъкът между тръмпизъм и либерализъм в Америка, и либерализъм - десен популизъм в Европа, не проблематизираха тази сфера на национална и европейска политика.

Докато в България не се постигне споразумение между основните политически направления за национален интерес - и неговата международна проекция, докато не се положат усилия за национална стратегия за защита на този интерес, българската политика ще се носи в свободен дрейф в зависимост от това кой е на власт начело на държавата.

Днес ситуацията е особено тревожна предвид факта, че за първи път от 1990 г. насам официалната българска политика е пряк инструмент на великодържавния интерес на Путинова Русия, който може частично да се коригира само от два фактора.

Първият - финансирането и институционалните зависимости от ЕС, което държавата не може да пренебрегне, ако управляващите не искат да я сринат до основи (като през 1996 г.).

Второ, хаотично "транзакционната" политика на администрацията във Вашингтон, която се стреми да постигне определени политически цели - "на парче". Усилване на сътрудничеството на Вашингтон с Гърция в източното Средиземноморие, сътрудничество с Турция - особено в контекста на присъствието на Анкара в Сирия и в Близкия изток, противоречива политика спрямо Западните Балкани и - разбира се - тромавия флирт с Москва за сметка на Украйна.

Къде е България в този хаотичен пъзел не е много ясно - най-вероятно, България отново се е скрила сама някъде в ъгъла, за да не дразни "братушките" и Ердоган...

Правени са много опити да се започне национален дебат за български национален интерес и българска национална стратегия - винаги без успех. Основна причина за това е компрадорския - слугински характер на посткомунистическия политически елит, който по един или друг начин все още има ключово значение за управлението на страната ни.

Днес рискуваме не просто задълбочаване на слугинската безпомощност на българската политика - но и реална загуба на българския национален суверенитет, дори и повърхностен или формален, поради управлението на ПБ.

От Фейсбук.