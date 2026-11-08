Коментар на седмицата №2: Куцата патица планина повдига

Отново публикуваме най-четените коментари за изминалата седмица. Този е под номер 2 и има над 46 000 прочитания.

Започнаха най-опасните 8 седмици на епохата

Тръмп вече е куца патица, но как ще ни се отрази това на нас тук с гайдите? (Изразът е по Йордан Радичков.)

Как ли? 17 държави от ЕС и 33 от целия свят вече посъветваха народа си да се запаси с пари в брой и храна за поне 72 часа. Швеция и Норвегия – за 1 седмица, а Германия – за 10 дни.

Ние влизаме в 8-те най-опасни седмици на нашия живот – твърди професор Робърт Пейп от Чикагския университет, който напоследък много нашумя с прогнозите си за войната с Иран. Причината е, че до свикването на новия американски Конгрес на 3 януари нищо не може да озапти Тръмп. И той гарантирано ще използва тези два месеца, за да се развилнее.

То и исторически погледнато, когато един президент на САЩ се превърне в куца патица на вътрешния фронт, той компенсира с подвизи на световната арена. На бюрото на Тръмп вече лежи план за ново нападение на Иран, което вероятно включва наземна операция. В отговор Техеран може буквално да изсели държавите от Залива, като им унищожи заводите за прясна вода.

В същото време

Путин вече е разбрал, че няма да получи Украйна

чрез взаимноизгодна сделка и ще разпореди мащабно настъпление, подобно на първоначалното нахлуване през 2022 година. Европейците от Коалицията на желаещите ще се притекат на помощ – и ето ти трета световна война!

Този сценарий на знаменития професор изглежда пресилен, но Тръмп е способен да го задейства. Още по-знаменитият блогър Тъкър Карлсън съвсем сериозно твърди, че Тръмп се кани да удари Иран с ядрена бомба - имал бил вътрешна информация. Любимият на Тръмп проповедник Марк Левин от “Фокс нюз” всеки път към това го призовава.

Основната грижа на суетен човек като Тръмп в този момент е какво наследство ще остави на децата и на човечеството. Проблемът е, че каквото и да остави на човечеството, демократите ще го отменят и разтурят. Например Тръмп спря парите за Киев и иска да спазари бърз мир в Украйна плюс няколко мегасделки. Демократите обаче ще пуснат пак парите за война до пълна победа или до последния украинец. Заради мира Тръмп ще се опита да снеме санкциите срещу Русия, но демократите ще го блокират.

В Близкия изток е обратното – не само демократите, но и половината републикански конгресмени са против нападението срещу Иран още от самото начало. Те вече приеха резолюция за прекратяване на войната, но Тръмп я заобиколи с хитроумни легалистки маневри. Сега Конгресът сигурно ще спре финансирането на бойните действия, но тогава

Тръмп ще го обвини, че “изоставя нашите момчета пред лицето на врага”

Тези дни CNN публикува секретен план на Пентагона за атакуване на подземните обекти, в които Иран крие обогатения уран и центрофугите. Най-известният от тях е под Pickaxe Mountain – планината Кирка. Отгоре е 100 метра гранитна скала, която не може да бъде пробита и от най-мощните конвенционални бомби. Притиснат от разкритията на Тъкър, Тръмп обеща да не използва ядрено оръжие, но пък на предизборните митинги всеки път се заканваше, че Иран може да бъде заличен за една нощ. Как? Тръпнем в очакване.

Европейските лидери също тръпнат, но в две противоположни очаквания

Те се надяват, че демократите най-сетне ще върнат американските пари в НАТО и ще отменят жестоките търговски условия, които Тръмп наложи на ЕС. Но по-вероятно е преди това той да ги направи два пъти по-свирепи.

Тъкмо в момента ръцете му са много по-развързани, защото законът на името на покойния сенатор Линдзи Греъм му даде правото по свое усмотрение да налага 100 процента мито на държави, които още търгуват с Русия. Той, естествено, няма да го приложи нито към Китай, нито към Индия, но виж, по Европа ще удари с удоволствие. Защо? Защото я вижда, че е слаба и безхарактерна.

Брюксел вече се е паникьосал, че куцата патица Тръмп ще пренасочи агресията върху олисялата му (в преносен смисъл) глава. Даже вече подготвя планове за реакция (Retaliation lists). Ако например Тръмп прокара нови мита срещу умиращия европейски автомобилен сектор или машиностроенето, ЕС ще отвърне с реципрочно мито върху американския втечнен газ. Европейският народ е корав, ще го понесе.

А може ли сега Тръмп да наложи такова мито, нали е куцо пате?

Може, защото точно по този въпрос демократите от Ръждивия пояс ще го подкрепят, за да зарадват избирателите си. За разлика от европейските депутати, американските не маршируват в крак.

Какво още му остава на Тръмп, за да влезе в историята, преди да го импийчнат? Липсва му само една нова Ялта, на която ще възвести

новата подялба на света!

И точно това се задава – на 17-18 ноември в китайския град Шенжен ще се срещнат тримата световни лидери, - Тръмп, Си Дзинпин и Путин, ще обсъдят световното положение на 6 очи и после Тръмп ще може да се представи пред своята публика като новия Рузвелт. (Както знаем, на Ялтенската конференция през 1945 г. Франклин Рузвелт, Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин се договарят как да довършат войната и да поделят Европа.)

Само че новата Европа е в паника. Зеленски бие тревога, че ще поделят Украйна зад гърба му, Мерц и Макрон заявиха, че Европа трябва и иска да участва в този процес,

ние да не сме втора ръка континент?

Шансът им да се включат обаче е нула. И тримата участници ги отрязаха, а Си Дзинпин им предложи кулоарни двустранни срещи преди и след събитието. Така официално над света се възцарява нов исторически формат за съдбините на света – Г3: Китай, САЩ, Русия.

Вярно, куцото пате си е куцо пате. На този формат Тръмп може да обещае какво ли не, но за разлика от другите двама нищо няма да може да изпълни. Затова по Коледа той още ще е най-великият лидер на планетата, докато пак го импийчнат.

Какъв е изводът за нас, европейците? То е ясно, че с тези лидери сме за никъде, вижте им рейтингите. Но след някой друг месец има големи шансове Тръмп да остане без работа. Искаме ли да направим Европа отново велика? Искаме. Тогава какво пречи да го поканим за президент на Стария континент?