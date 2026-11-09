Само в "24 часа" на 9 ноември - Доходи уж растат, но у нас децата на бедни почти нямат шанс да забогатеят

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На 9 ноември в "24 часа" четете:

България отлепи от дъното в ЕС - заплатата мина с 55 евро румънската

158 869 домакинства плащат с 45% повече за топлото вкъщи заради скъпия газ

Търсете жената - тя ще спаси икономиката, защото харчи все повече

Доходи уж растат, но у нас децата на бедни почти нямат шанс да забогатеят

Умни кошчета с AI разделят отпадъцитe, за да станат пак суровини

Език прекрасен, кой те не руга и кой те пощади от хули гадки... - анализ на Маргарита Петкова

По делото за източване на здравната каса в Пловдив проверяваме и за изписани на млади хора лекарства за близо 10 млн. евро от ревматологични лекарски комисии - интервю с Димитър Пехливанов - зам.окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Пловдив

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.