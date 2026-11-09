Димитър Пехливанов: По делото за източване на здравната каса в Пловдив проверяваме и за изписани на млади хора лекарства за близо 10 млн. от ревматологични лекарски комисии

Заместник окръжният прокурор на Пловдив казва още:

Пълно съдействие ни оказаха от Министерството на здравеопазването и лично министър Катя Ивкова, която през цялото време беше запозната с казуса

Разкриването на подобни злоупотреби е с изключително превантивна функция и знак да не се повтарят, защото няма да останат скрити

- Прокурор Пехливанов, на събитието “Лекарите, на които вярваме” премиерът Румен Радев предупреди, че проверките как се харчат парите за здраве ще продължат, но той разчита на честните и опитни медици да помогнат да се излекува българското здравеопазване, да се защити най-важното - доверието. Вие сте наблюдаващ прокурор по досъдебното производство срещу проф. Мариела Генева и още петима, обвинени за източване на здравната каса. Какво видяхте в тази клиника на най-голямата държавна болница в България?

- Случаят с фалшивите хоспитализации в Клиниката по ревматология към УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив е обезпокоителен и неприятен за лекарите, гражданите, пациентите и като цяло за обществото. Не ми се ще да го определям като хроничен и симптоматичен за нашето здравеопазване, защото уважавам почтените лекари, които ежедневно се грижат и спасяват човешки животи.

Затова се надявам казусът с фалшивите хоспитализации да не е епидемичен.

И сега по-конкретно. Когато на 5 октомври влязохме в Клиниката по ревматология, видяхме празни легла, а на тях се водеха, че лежат 15 фиктивни пациенти, намерихме в лекарски кабинети множество лични карти, медикаменти с изтекъл срок на годност и документи с манипулирани кръвни изследвания.

Или по-общо казано, в болницата се натъкнахме на двете страни на една и съща монета. От едната бяха недопустимите медицински порочни практики, а от другата - почтените и отговорни лекари, които дълго време са се противопоставяли на този изграден стереотип на работа.

Затова изцяло съм съгласен с думите на премиера, че лекарското съсловие трябва да застане зад започналите вече процеси в държавата за “излекуване на българското здравеопазване” и ограничаване на изтичането на средства от НЗОК и НОИ.

- Разклати ли се вашето доверие в българското здравеопазване, след като поехте този случай?

- Не бих казал, защото разкриването на подобни злоупотреби е с изключително превантивна функция и знак да не се повтарят, защото няма да останат скрити. Доверието в българското здравеопазване не може да се разклати от един криминален случай. Не приемам и упреците към нас, че караме пациентите да се съмняват. Те са неоснователни. И за да не се повтарят подобни казуси, бих искал да апелирам към гражданите, ако имат съмнения за нарушаване на алгоритъма на дадена клинична пътека или пък в епикризата и реалните лечебни действия, да ни сигнализират. Уверявам! Ще проверим всеки детайл.

- От колко време работите по разплитането на схемата и как започна разследването?

- Започнахме през май тази година, когато се получиха тревожни сигнали за масовост при прием на пациенти в Клиниката по ревматология към УМБАЛ “Св. Георги”. Оказа се, че част от тях са фиктивни. Тук имам предвид не само т.нар. липсващи пациенти, а такива, които са били викани само за да им се вземе кръв, без да съществува необходимост от стационарно или друго лечение. Целта е била да се запълнят леглата в отделението и да се усвоят средства от клиничните пътеки. За улесняване на тази дейност се е ползвал медицински център в Пловдив, свързан с обвиняемата.

В него за времето от три години са отчетени над 5000 прегледа и са издадени направления за хоспитализации в Клиниката по ревматология. Тези цифри събудиха подозрението ни за злоупотреби.

Създадохме екипи, използвахме различни способи за събиране на доказателства, свидетелски показания. Нашите действия бяха синхронизирани с МВР. Пълно съдействие ни оказаха от Министерството на здравеопазването и лично от министър Катя Ивкова, която през цялото време беше запозната с казуса.

Показахме, че когато има обща воля и нагласа за противодействие на подобни порочни действия, то резултатът е налице.

- Изолиран ли остава този случай в здравеопазването ни?

- Ако не е изолиран, то ще се говори за масово източване на парите за здраве. Но подобни обобщения не се наемам да правя. Смятам, че за да не се повтаря, е нужен реален контрол от здравните органи, а не имитиране на дейност.

За мен буди безпокойство изявлението на част от свидетелите по досъдебното производство, които твърдят, че при почти всяка проверка от РЗОК служителите на болницата са знаели за нея, което я обезсмисля. Изглежда, че на никого не е правило впечатление несъответствието между броя на леглата и хоспитализираните пациенти.

Ако това се окаже вярно, то съответните длъжностни лица трябва да понесат своята отговорност. Защото при изрядна проверка няма как да не се забележи, че в един медицински център се издават хиляди направления за хоспитализация към клиника в държавна болница.

- Стига ли разследването и до други виновни лица?

- Към този момент имаме шестима обвиняеми по делото за участие в организирана престъпна група с цел източване на финансови средства от НЗОК.

- А от ръководството на болницата дали са знаели за това, което се случва в Клиниката по ревматология?

- Няма събрани доказателства, че пряко е участвало, спомагало и да е било част от извършваните деяния в клиниката.

- Изненада ли ви, че толкова уважаван лекар като проф. Мариела Генева - Попова, декан на Медицинския факултет, с име не само в лекарските среди, е замесен в подобни злоупотреби?

- Не изненадан, а по-скоро съм с чувство на огорчение, тъй като освен уважение към лекарското съсловие, изпитвам огромен респект и към хората на науката, които предават своите знания на студентите.

Но работата ми и дългът към обществото ме задължава да съм безпристрастен и без липса на емоция, когато решавам правната страна на въпроса, независимо кои са субектите на наказателна отговорност.

- Един факт, който това разследване извади на показ, е взимането на кръв от здрави хора вместо от болни пациенти. Често ли се случва и защо е правено?

- Оповестената практика, чрез която се е взимала кръв от здрави пациенти, за да се изписват други с недобри показатели, е правена с цел да се прикрие алгоритъмът на порочната клинична пътека и да се усвоят парите от същата. Самите лекари ни дават данни, че така по-бързо се изписва пациент и се приема друг, тъй като веднага се е усвоявала нова пътека.

В подкрепа на това твърдение е огромният брой отчетени хоспитализации за период от 3 години, а именно 24 хил. броя, което фактически е невъзможно да се случи при реална медицинска практика.

Фрапиращо е и нещо друго. При извършена справка установихме, че за три години - от 2023 до 2026 г., лекарски комисии към клиниката са изписали скъпоструващи ревматологични лекарства на близо 4000 пациенти за над 20 млн. лева - или около 10 млн. евро. Тези пациенти са същите, които са преминали през горепосочения медицинския център. Интересно е, че голяма част от тях са на възраст между 30 и 40 г. Сега извършваме детайлна проверка дали тези хора действително са имали нужда от изписаните скъпоструващи лекарства.

- И в тази цялата схема обявихте, че е включен лекар на 82 г. Каза ли ви той като обвиняем защо го е направил, като се имат предвид и здравословните му проблеми?

- Не. Той не е дал обяснения и не мога да споделя мотивите му.

- На едно от съдебните заседания, на което прокуратурата поиска постоянно задържане на проф. Генева, тя заговори за подбудител. Има ли данни, че някой я е карал да прави фалшиви хоспитализации?

- След последното съдебно заседание, на което се гледаше мярката за неотклонение, проф. Генева не е давала допълнителни обяснения. Всеки посочен факт е обект на изследване и доказване. Ако имаме нови данни, то ще ги оповестим на по-късен етап.

- Ще успеете ли да защитите обвинението си и да го докажете в съда?

- Разследването е в начален етап и още се разпитват свидетели, правят се огледи на веществени доказателства, назначени са експертизи. Събран е огромен доказателствен материал. Има съдействие и от обвиняемите лица. Преди няколко дни и самата проф. Генева в съдебната зала поднесе извиненията си и съжали за стореното, което поведение заслужава уважение, защото не всеки в тази ситуация е готов да го направи. Убеден съм, че този случай няма да остане само в съдебните зали. Вече започнаха масови проверки от Министерството на здравеопазването в болниците, което е знак за нетърпимост и бързо санкциониране на нарушителите. Разкритията следва да прецизират и механизма на финансиране на медицинските заведения от НЗОК чрез т.нар. клинични пътеки, за да се избегне неприятният момент лекарят да дописва процедура или да вписва мним пациент, за да изпълни алгоритъма с цел да получи по-високо възнаграждение.