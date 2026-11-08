Армения: избирателно правосъдие срещу опозицията?

Брюксел се въздържа от остра критика, но гражданското общество алармира за избирателно правосъдие спрямо представители на арменската опозиция. Рискува ли ЕС с прагматичната си позиция да повтори грешки от миналото?

В началото на октомври Артур Даниелян - лидер на арменската опозиционна "Адекватна партия", беше арестуван след публикация във Фейсбук, в която критикува арменския министър-председател Никол Пашинян.

Този случай е част от тревожна тенденция: през последните две години арменските власти повдигнаха обвинения срещу редица опозиционни фигури, като в основата на тези действия до голяма степен стои тяхната активност в социалните мрежи. Представители на гражданското общество предупреждават, че подобно избирателно правосъдие е сигнал за обезпокоителен завой към ерозия на демокрацията, пише "Дойче веле".

Арестът на Артур Даниелян

Основанието за задържането на Даниелян са публикации във Фейсбук, в които той критикува арменския премиер Никол Пашинян и службите за сигурност на страната.

Един от спорните моменти в публикациите на Даниелян, заради които той беше задържан, е позицията на премиера Пашинян относно възможна размяна на затворници. Тя включва и азербайджански войник, обвинен, че е нахлул в дома на 39-годишна жена в арменското село Шаки и е ранил нея и децата ѝ.

В интервю за арменската медия "Инфоком" Пашинян изключва възможността за размяна на въпросния войник, държан в Армения, срещу арменци, задържани в Азербайджан. Даниелян реагира с остра критика, като нарече министър-председателя "негодник" и го обвини, че не желае да върне сънародниците си у дома.

Армения и Азербайджан бяха в конфликт в продължение на три десетилетия заради Нагорни Карабах – отцепил се азербайджански регион, населен с етнически арменци, който обяви независимост през 1990-те години. След военната офанзива на Азербайджан през 2023 г. Баку възстанови контрола си над територията, което принуди над 100 000 арменци да напуснат домовете си.

Към момента в Баку са задържани 19 арменци. Сред тях има и бивши високопоставени представители на фактическата администрация на Нагорни Карабах.

Нарастваща тенденция към избирателно наказателно преследване?

Повече от дузина арменски граждански организации осъдиха наказателното преследване срещу Даниелян, определяйки го като "очевидно незаконно, непропорционално и политически мотивирано". В съвместно изявление по случая се посочва, че то цели "да заглуши инакомислието, критичните възгледи и нежеланите изказвания".

По-рано бяха образувани и други наказателни производства срещу активисти, които често са критикували управляващите или министър-председателя Никол Пашинян.

Друг знаков случай от навечерието на парламентарните избори през юни е този на Артур Осипян – активист, принуден да напусне дома си в Нагорни Карабах, който беше арестуван след словесен сблъсък с Пашинян относно политиката му спрямо Нагорни Карабах. Прокуратурата на Армения повдигна обвинения на Осипян за нарушаване на обществения ред и възпрепятстване на предизборната кампания на управляващата партия. Той беше обвинен и в подстрекаване към насилие срещу Пашинян чрез публикация в социалните мрежи от месец март.

Застрашена ли е свободата на изразяване в Армения?

На 15 април 2020 г. в Наказателния кодекс на Армения е добавен член, който предвижда наказания за публични призиви към насилие, както и за публично оправдаване или насърчаване на насилие.

След силно възмущение от страна на гражданското общество тези деяния впоследствие са декриминализирани. Според доклад на "Фрийдъм Хаус" от 2025 г., "близо 95% от съдебните дела, свързани с подстрекаване към насилие съгласно изменението на Наказателния кодекс от 2020 г., са били по повод предполагаеми заплахи срещу министър-председателя Пашинян и неговите поддръжници, докато изказвания на членове на управляващата партия, които потенциално биха могли да бъдат забранени, очевидно не са били обект на същия контрол".

В предизборната кампания по-рано тази година Регионалният център за демокрация и сигурност – независим мозъчен тръст в Ереван, наблюдава реч на омразата в интернет, насочена срещу бежанците от Нагорни Карабах. В докладите на организацията е документирано как проправителствени блогъри и влиятелни потребители в социалните мрежи са използвали платформите си за враждебна реторика към разселените арменци от Карабах, наричани с обидни епитети. Въпреки тези констатации, правоприлагащите органи в Армения до голяма степен се въздържат от наказателно преследване на въпросните лица.

Защо ЕС не реагира?

Въпреки усилията на Армения да засили връзките си с ЕС, Брюксел не дава ясен отговор на заглушаването на опозиционните гласове, споделят за ДВ наблюдатели в Ереван.

"Като цяло ЕС възприе много прагматичен подход, продиктуван от геополитически съображения", казва политическият анализатор Тигран Григорян. "Предвид различните регионални процеси, включително случващото се в Грузия, Армения се превърна в основен партньор на ЕС в региона", добави той. "Като се има предвид и фактът, че алтернативата на Пашинян е проруска опозиция, на практика липсва сериозна реакция по отношение на тези наказателни дела."

Щефан Майстер, експерт по Източна Европа в Германското дружество за външна политика DGAP, споделя това мнение. Според него европейската подкрепа за Армения изглежда "водена главно от европейската политика спрямо Русия". "Следователно не става въпрос толкова за самата Армения, колкото за укрепване на силите, които подкопават руското влияние в страната и в региона", отбелязва той.

Според него министър-председателят Никол Пашинян използва тази геополитическа динамика, за да представя вътрешните си политически опоненти като руски проксита. Не всеки, който критикува Пашинян, обаче е проруски настроен, допълва Майстер. Той посочва, че "ЕС донякъде попада в този капан, приемайки, че това е правилният наратив".

ЕС: Армения трябва да изпълни ангажимента си

Демокрацията, върховенството на закона и основните права са в основата на Споразумението за партньорство между ЕС и Армения, както и на Стратегическата програма за партньорството между двете страни, посочва говорител на ЕС в писмен отговор на запитване за коментар от страна на ДВ.

Отбелязва се също, че "ЕС следи отблизо развитието на събитията в страната, включително по отношение на наказателните разследвания. В съответствие с международните ангажименти и правната рамка на Армения, подобни разследвания следва да се провеждат по независим и безпристрастен начин, без да се влияят от политически съображения", се посочва още в писменото становище.