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Тръмп губи, но Европа не печели

Аркади Шарков

Аркади Шарков

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Доналд Тръмп СНИМКА РОЙТЕРС
Доналд Тръмп СНИМКА РОЙТЕРС

Скъпият живот наказа US президента, но правителствата на Стария континент, които обещават по-добър живот, а не могат да го осигурят, са близо до съдбата му

Загубата на републиканците на междинните избори бе посрещната в Брюксел с облекчение. Американците обаче гласуват срещу поскъпването на живота, а не в полза на Европа. Същото недоволство вече се усеща и в Европа.

На 3 ноември американските избиратели отнеха на Доналд Тръмп контрола над Конгреса. Демократите спечелиха мнозинство и в двете камари, като победиха дори в Тексас и Южна Каролина, доскоро републикански крепости. Белият дом разчиташе на спокоен изборен ден, но избирателите решиха друго.

Официалните реакции в Европа бяха премерени, но неофициално в Брюксел, Берлин и Париж резултатът бе приет като добра новина, а част от дипломатите заговориха за началото на края на ерата “Тръмп”. В Брюксел обаче май бързат с облекчението. Ако американският вот се чете като завръщане на предишната, предвидима и щедра към нас Америка, разочарованието няма да закъснее.

Икономиката, stupid!

Тези избори нямат много общо нито с Европа, нито с Украйна, НАТО или трансатлантическите отношения. Американският избирател реагира на цените в магазините, на бензина, поскъпнал с около 40% за година, и на по-скъпите здравни осигуровки. Още по-тежко се оказва усещането, че близките до властта забогатяват, докато обикновените хора плащат сметките. За половината избиратели корупцията е също толкова решаваща, колкото и цената на живота.

Външната политика присъства в кампанията основно чрез войната с Иран, и то не заради жертвите или геополитическите последици, а защото затварянето на Ормузкия проток вдига цената на горивото. Така външната политика достига до избирателя най-вече през семейния бюджет.

Новото демократично мнозинство си дава сметка за това. Програмата, с която то ще влезе в Конгреса през януари, е насочена навътре, към теми като здравеопазване, цени и корупция.

Демократите засега избягват темата за импийчмънт и обещават като първа стъпка промени в достъпа до лечение. Нито един американски конгресмен не дължи мястото си на европейски избиратели.

Правомощията остават при президента

Най-разпространената европейска илюзия е, че новото мнозинство ще отмени митата. Конституцията наистина дава на Конгреса последната дума по търговската политика и демократите вече обявиха законопроекти за отмяна на част от митата. Всеки такъв закон обаче подлежи на президентско вето, за чието преодоляване са нужни две трети от гласовете в двете камари. Демократите не разполагат с такова мнозинство.

А и защо демократите непременно да отменят митата? Синдикатите, на които партията разчита, подкрепят защитата на американската стомана, алуминий и автомобили. Сред избирателите също няма натиск – едва около една четвърт от американците искат всички мита върху европейските стоки да отпаднат.

Не помага и съдът. През февруари Върховният съд отменя част от митата, но администрацията ги заменя с други, наложени по закони, които не изискват одобрение от Конгреса. Днес повечето европейски стоки се облагат с около 10%, автомобилите и лекарствата с 15%, а стоманата с 50%. Повече предвидимост може да има, но протекционизмът в Америка вече е двупартиен.

Украйна и европейската сметка

За Киев резултатът е противоречив. От осемнадесетте републиканци, подкрепили през юни допълнителна помощ за Украйна въпреки позицията на Белия дом, най-малко петима губят местата си. Новият Конгрес може да гласува още помощ. Изпълнението обаче минава през Пентагона, а там последната дума остава на президента.

Тръмп иска да остане в историята като президента, сложил край на войната, и има две години да постигне споразумение. Въпросът е дали Европа ще участва в договарянето на условията, или ще бъде уведомена за тях след това. Засега европейското участие остава неясно. Тази седмица в Абу Даби започват преговори между САЩ, Украйна и Русия, замислени като тристранни. Едва в последния момент Париж обявява, че европейци също ще присъстват, без да уточни на кое равнище и с каква роля. Междувременно в украинския бюджет за догодина липсват около 70 милиарда евро, Брюксел търси помощ от Великобритания, Канада и Япония, а останалото ще дойде от европейските данъкоплатци.

Колко може и колко иска Европа да отдели, ще бъде въпрос и на предстоящите избори във Франция и Испания.

Недоволството не спира на американския бряг

Европейските управляващи имат и друга причина да не бързат с радостта. Техните избиратели се оплакват от същото. През април точно това отстрани Виктор Орбан след шестнадесет години управление, и то не толкова заради Брюксел или Москва, колкото заради корупцията, най-високата инфлация в Европа, както и състоянието на болниците.

Войната с Иран се отразява на Европа по-тежко, отколкото на Америка. Европейската комисия очаква инфлация над 3% за тази година, енергийни цени над предвоенните равнища поне до края на 2027 г. и растеж в еврозоната, част от която вече е и България, под 1%. Това са числа от пролетта, а есенната прогноза се очаква в средата на ноември.

Протести срещу поскъпването вече има във Франция, Италия и Белгия. Скъпият живот наказва Тръмп. Във Франция това може да помогне на Льо Пен.

Избирателите наказват управляващите независимо от идеологията им. Правителствата във Франция и Германия, които обещават по-добър живот и не го осигуряват, са по-близо до съдбата на Тръмп, отколкото биха искали. Същото важи и за България. На предстоящите местни избори избирателят ще съди управляващите по сумата на касовата бележка, а не по правителствените обещания за светло бъдеще.

Какво следва за Европа

Всичко това не означава, че американските избори са без значение. С встъпването на новия Конгрес през януари демократите ще получат правомощия за разследвания и контрол над бюджета, а двупартийната подкрепа за НАТО е спирачка пред резки решения.

Контролът над Конгреса обаче е и тежест за демократите, защото те ще отговарят за икономика, която не се поправя с няколко закона, и може да бъдат наказани още през 2028 г.

Затова Европа не бива да изчаква 2028 г., нито да залага на една от двете американски партии. Нужно е онова, което отдавна обещава. Това означава собствена отбрана, която сама да финансира, и реалистична преценка колко може да дава за Украйна.

Означава и по-евтина енергия, включително чрез преглед на разходите, които европейските климатични политики добавят към сметките. А най-трудното е да има правителства, които намаляват разходите на домакинствата, вместо да пишат стратегии.

За България това не е далечна тема. Условията за мир в Украйна ще засягат пряко и сигурността в Черно море. Затова има значение дали Европа ще участва в договарянето им, или после само ще плаща за тях.

Доналд Тръмп СНИМКА РОЙТЕРС

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