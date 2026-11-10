Проф. Екатерина Михайлова: Научих в политиката - силен си не когато унищожаваш противника, а когато го убеждаваш за обща посока

Аз платих своята цена да съм в политиката, част от роднините ми също

10 ноември посрещнах с цялата рода в ресторант и пихме шампанско

Никой не ме спря за политиката, мама дойде с мен на първия митинг на СДС с трабанта, не искаше да е вкъщи

- Проф. Михайлова, на 24 октомври навършихте 70 години. Кой от хората, които Ви се обадиха за рождения ден, Ви припомни история, която самата Вие вече бяхте забравили?

- Обадиха ми се не само роднини, приятели и колеги, но това направиха и съучениците ми от първи клас, което е много симпатично, тъй като всички ние навършваме 70 години и естествено си спомняме едно съвсем друго време от живота ни. Всички, които се обадиха или ми писаха, вместо спомени, ми пожелаваха хубави неща занапред.

- На 10 ноември 1989 г. сте на 33. Къде Ви завари новината за свалянето на Тодор Живков и кои бяха първите думи, които изрекохте, когато я чухте?

- Връщах се от командировка от София и преди разклона за Пазарджик съобщиха по радиото. Тя, промяната, витаеше във въздуха и се очакваше. Не си спомням думите, но си спомням, че вкъщи се събра цялата рода - всички много възбудени и радостни. Дойде и мой колега от адвокатската кантора и двамата отидохме в ресторанта на хотел "Тракия", което беше най-елитното заведение в града и демонстративно си поръчахме бутилка шампанско.

- Живков беше свален на партиен пленум. А кой беше Вашият личен 10 ноември - моментът, в който за първи път си позволихте да кажете или да направите публично нещо, за което дотогава се искаше смелост?

- Не мога да определя момент, който да опиша като моя личен 10 ноември. Веднага след този ден се включих активно в много инициативи и прояви - митинги, събрания, подписки и много други неща. Учредих в Пазарджик "Българското сдружение за честни избори" и чрез него създадох много добра организация в целия окръг. Пак от името на това сдружение участвах в провеждането на безплатни правни консултации в София за хора, засегнати от комунистическия режим. Участвах в учредяването на партии, движения...Нито за миг не съм се замисляла от коя страна да застана, а именно - на страната на промяната и демократичните процеси.

- Когато тръгнахте със СДС, как обяснихте на близките си защо влизате в политиката? Имаше ли сред тях човек, който се опита да Ви разубеди?

- Никой не ме е спрял. Единствено като тръгнах с трабанта си от Пазарджик за София за първия митинг на СДС майка ми каза, че ще дойде и тя, защото ако стане нещо лошо на площада (както на площад Тянанмън) тя да не си е вкъщи. Израснала съм в семейство, в което нямаше нито един член на БКП, а и сред най-близките ми роднини също няма такива. За всички нас беше най-естествено включването ни в демократичните процеси, което всички направихме под една или друга форма. Това бе дълго очаквана промяна. Следяхме процесите на перестройката в Русия, събитията които ставаха в другите бивши социалистически страни и разбира се проявите на дисидентство в България. Познавахме лично някои от хората, които участваха в него и ги подкрепяхме.

- С днешна дата се навършат 37 години от 10 ноември. Кой въпрос от студентите Ви за онова време Ви е карал да се замислите дали Вашето поколение е разказало честно какво се случи след падането на Живков?

- Не са един или два въпросите. Това, което ми прави впечатление е, че студентите имат разказа за онези години от родителите, дядовци и баби, а не от училище или книги. За тях това е далечно минало, но все пак ме питат как стана промяната, не е ли било страшно, защо не са репресирани бившите управляващи, дали не е било по-спокойно - въобще въпроси от всякакъв характер. Но тъй като университета е място, където партийна пропаганда не се позволява, аз представям нещата от миналото с документи и им предоставям автентична информация - споразуменията на Кръглата маса, проектите и дебатите за Конституцията, закони, стенографски протоколи. Струва ми се, че така те добиват точна информация за този период и могат сами да стигнат до изводи.

- Ако днес пред Вас застане човек, гласувал за СДС в началото на 90-те, и Ви каже: "Аз ви повярвах, а вие ме разочаровахте", за кое негово разочарование бихте поели лично отговорност?

- През целия си политически път съм заемала позиция в колективен орган - Народното събрание, където личните прояви са част от общите. Разбира се, това не ми пречи да имам мнение, но съм се старала то да се превръща в колективно, което не е никак лесна работа. Най-трудно ми е било във времето когато бях начело на парламентарното мнозинство на управлението на ОДС. Най-много въпроси са ми задавани по следните теми: защо не направихме истинска лустрация, за пенсионната реформа, за доходите. Но сега, в последните години ми се случва нещо, за което не съм се надявала - да ме спират хора и да ми благодарят. Това наистина е голямо удовлетворение.

- Проф. Михайлова, през 1997 г. дори партии извън управляващото мнозинство подкрепиха кабинета на Иван Костов. Вие сте давали този пример от парламентарната трибуна. Помните ли разговор с политически противник от онези дни, в който си казахте: "По този въпрос можем да работим заедно"?

- Те не са един или два. Още с Декларацията за национално съгласие от 1997 г., веднага след спечелването на изборите и получаването на резултат над необходимото парламентарно мнозинство, започнахме преговори заедно с номинирания за министър-председател Иван Костов с парламентарните политически сили, в резултат на което постигнахме сериозна парламентарна подкрепа, в това число по много от темите с парламентарната опозиция, за Декларацията за национално съгласие, която включваше темите – членство в ЕС и НАТО, финансова дисциплина, пазарна икономика, социална политика, отваряне на досиетата на тоталитарната държава. През целия мандат на управлението на ОДС съм провеждала консултации и с опозиционните партии и по много въпроси имаше съгласие. Това може да се види от стенографските протоколи и гласуванията в зала. Този период ме научи, че си силен не когато унищожаваш противника, а когато го убеждаваш за посоката, която трябва да се следва за доброто на хората. Така посоката на страната ни за членство в ЕС и НАТО стана национален, а не партиен приоритет. За мен един от ярките спомени за политическо съгласие в резултат на преговори е приемането на Закона за българския герб - преди това имаше опит на БСП да наложи еднопартийно решение за този символ на държавата ни. Наложено беше вето от президента и след това, в следващия 38-и парламент, като резултат от действията на много институционални и партийни лидери, се постигна подкрепа от всички парламентарни групи за гласуването на изцяло нов проект за герб, който се превърна в истински държавен символ. Често разказвам пътя до приемането на новия ни герб на студентите като добрия пример за национално обединение за големи цели.

- Една от каузите, които явахте лично, беше отварянето на досиетата на Държавна сигурност. Срещнахте ли човек, който благодарение на отворените архиви е разбрал какво се е случило с него или със семейството му?

- Не един и двама. Много хора поискаха да знаят истината и за себе си, а и за роднините си. Аз не го направих. Проверявана съм многократно дали имам принадлежност към службите и отговорът публично е известен, че не съм имала такава. Не исках да зная дали някой нещо е писал или говорил за мен. Нека остане на неговата съвест.

- Били сте депутат в шест народни събрания. Кое гласуване бихте показали днес на студентите си с думите: "Ето заради този ден си струваше да бъда в парламента"?

- Споменах вече за българския герб, гласувала съм и договорите за присъединяване на България към ЕС и НАТО, законите за възстановяване на частната собственост и създаването на пазарна икономика, гласувах и за правителството на ОДС, което изведе страната от финансовата и политическа криза и трайно поведе България към цивилизования свят. За всичко това се гордея.

- Добрите решения понякога започват с нечий отказ. Имало ли е случай, когато сте казали "не" на собствените си съпартийци и днес, на 70 години, се радвате най-много именно на онова "не"?

- Когато си бил депутат 21 години като мен не може да има само един пример в едната или другата посока. Но споровете съм водила в партийното ръководство и в парламентарната група. Работата на народния представител е първо да убеди своите съпартийци, а аз в повечето време съм била в ръководството на парламентарната ни група и задачата ми е била да мога да довеждам различията до съгласие, а не обратното.

- Ако президентът Илияна Йотова Ви покани да предложите една кауза, зад която могат да застанат и леви, и десни, коя бихте избрали и по какво след година хората ще разберат, че от общите усилия е имало полза?

- Евроатлантическият път на България.

- Илияна Йотова е първата жена, избрана за президент на България. Когато Вие оглавихте СДС, по какво разбрахте дали колегите Ви са готови да приемат жена начело - особено когато не са съгласни с нея?

- Вече много жени са начело на управлението на държави, сдружения, парти, фирми, университети и др. Зная от собствен опит, че политиката е "мъжка" работа и за да успее една жена трябва да положи ако не двойно, то поне доста повече усилия, познания, умения.

- С Илияна Йотова идвате от различни политически партии, но имате и едно лично съвпадение - родени сте на една и съща дата, 24 октомври. Ако днес седнете с нея на кафе без камери, какво бихте искали да я попитате като жена, която също знае какво струва да застанеш начело на толкова много хора?

- Колко често й се иска да събуе официалните обувки и да сложи маратонките. За мене беше голямо облекчение след като напуснах политиката, че свалих "униформата" и можех да съм "цивилна" с дънки и маратонки - всичко това и в буквален, и в преносен смисъл.

- Когато днес слушате политиците да говорят за "волята на народа", какво Ви кара да им вярвате и коя фраза, още щом я чуете, Ви връща към езика на властта отпреди 10 ноември?

- Много, много не им вярвам. Зная, че не всеки път зад думите стоят искрени намерения - видяла съм го и отвътре, и отвън. Въобще говоренето от името на целия народ на парламентарни лидери е невярно и опасно. Те представляват определена част от хората, които са гласували за тях и парламентът в демократичните общества е място за сблъсък на различни политически идеи.

- Политическият Ви живот може да се проследи по стенограмите на парламента. Какво обаче никой няма да научи от тях за цената, която Вие и семейството Ви платихте през тези години?

- Такава платихме доста хора - част от роднините ми също. Не смятам днес публично да разказвам за това. Само мога да кажа, че който истински се отдава на политиката трябва да знае, че тя може да има и тази цена. Чула съм го от великата Вера Мутафчиева: "Трябва да се прежалиш".

- Ако днес, на 70, можехте да се обадите на онази 33-годишна Екатерина от вечерта на 10 ноември, какво бихте й казали, преди тя да затвори телефона и да тръгне по своя път?

- Да слуша себе си и да тръгне по пътя напред. И днес мисля, че пак бих направила същото.

Визитка

Родена е на 24 октомври 1956 г. в Пазарджик в семейство на лекар и преподавател. Завършва право в Софийския държавен университет през 1978 г. Работи като адвокат от 1980 г. След 1989 г. става член на Обединения християндемократически център. През 1991-1994 г. е депутат в XXXVI Народно събрание, заместник-председател на парламентарната група на СДС и член на Законодателната комисия. През 1994-1997 г. е депутат в XXXVII Народно събрание, избрана с листата на СДС. През 1995 г. е избрана за зам.-председател на парламентарната Комисия по правата на човека и вероизповеданията. През 1997 г. е избрана за депутат в XXXVIII Народно събрание и председател на парламентарната група на Обединените демократични сили (ОДС). През юни 2001 г. е избрана за депутат в XXXIX Народно събрание. След като ОДС губи изборите от новосъздаденото Национално движение Симеон Втори (НДСВ) и оттеглянето на Иван Костов от НИС, Екатерина Михайлова е избрана за лидер на СДС. През март 2002 на XIII Национална конференция на партията, губи поста в съревнование с Надежда Михайлова. През 2004 г. е сред депутатите, отделили се от СДС и образували парламентарна група на ОДС, а по-късно основали партия Демократи за силна България (ДСБ). От май 2004 г. е заместник-председател на ДСБ и председател на парламентарната й група. През 2005 г. е избрана за народен представител в XL народно събрание, заместник-председател на НС на ротационен принцип и заместник-председател на парламентарната група на ДСБ. Екатерина Михайлова чете лекции по Теория и практика на парламентаризма и по Нормотворчество в НБУ и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". През май 2005 г. в рамките на проекта "Политическият език" (в който участват преподаватели от Катедрата по български език и студенти от специалност Българска филология на СУ "Св. Климент Охридски") е отличена за умение за целенасочено и убедено внушаване на идеи и политически пристрастия с показан стремеж към използване на толерантен език.

Член на Интернет общество - България от 11 януари 2002 г.

На 6 ноември 2007 г. с решение на академичния съвет на НБУ е удостоена със званието "Почетен професор на НБУ за големия й принос за развитието на теорията и практиката на парламентарната държава.