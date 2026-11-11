Да не се окаже изведнъж, че 15-годишната кола е по-сигурна

Не толкова отдавна възприемахме само като развинтено въображение сцените в книги и филми, в които колата “полудява”, след като някой злонамерен поема дистанционно контрол върху софтуера ѝ.

Но автомобилите стават все по-зависими от електрониката. С всичките тези инфосистеми върху големи дисплеи те са, разбира се, по-атрактивни за клиентите, които си искат екрани, свързаност, мултимедия и смарт приложения. И са абсолютно зависими от технологиите, които ги ориентират и забавляват в реално време и с няколко клика. Съответно производителите усъвършенстват и съсредоточват свързаността на автомобилите.



Но смарт устройствата, които трябва да носят повече сигурност на пътя, могат да се превърнат в смарт оръжия на фона на вълната от хакерски атаки в Европа, които поразяват критична инфраструктура като например хладилни помещения за храни.

Не ни остава друго, освен да се надяваме, че автомобилните компании са защитили добре сървърите си. Иронията е, че в противен случай 15-годишната кола без почти никаква електроника изведнъж се превръща в по-малко рискова.

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