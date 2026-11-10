Само в "24 часа" на 10 ноември: След горещите фризери цел на хакерите са колите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 10 ноември в "24 часа" четете:

228,3 млн. евро ще се спестят от ТЕЛК – затягат контрола и определянето на лична помощ

За 3-ма от 4 българи психическият тормоз е домашно насилие. Изневярата - също

Идея: преди да купува нови оръжия, армията да пита първо българските фирми

Научих в политиката - силен си не когато унищожаваш противника, а когато го убеждаваш за обща посока - интервю с проф. Екатерина Михайлова

Мастърпланът на Радев е да останат само "сини" и "червени" - анализ на Диляна Ценова

Тръмп губи, но Европа не печели - анализ на Аркади Шарков

В специалните страници SMART четете:

Превръщат маруля в протеинова фабрика

12 бота с мнение за хората: стадни същества са

Преди да унищожи човечеството, AI може да заличи парите ни

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.