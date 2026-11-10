Само в "24 часа" на 10 ноември: След горещите фризери цел на хакерите са колите

На 10 ноември в "24 часа" четете:
228,3 млн. евро ще се спестят от ТЕЛК – затягат контрола и определянето на лична помощ
За 3-ма от 4 българи психическият тормоз е домашно насилие. Изневярата - също
Идея: преди да купува нови оръжия, армията да пита първо българските фирми
Научих в политиката - силен си не когато унищожаваш противника, а когато го убеждаваш за обща посока - интервю с проф. Екатерина Михайлова
Мастърпланът на Радев е да останат само "сини" и "червени" - анализ на Диляна Ценова
Тръмп губи, но Европа не печели - анализ на Аркади Шарков
В специалните страници SMART четете:
Превръщат маруля в протеинова фабрика
12 бота с мнение за хората: стадни същества са
Преди да унищожи човечеството, AI може да заличи парите ни
Вижте първите страници на "24 часа" от 10 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.