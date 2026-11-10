Русенски ученици създадоха свой късометражен филм в рамките на „КиноКлас"

12 ученици от Русе преминаха през целия процес на създаване на филм – от разработването на идеята до снимките и монтажа, а резултатът от тяхната работа беше представен пред публика в рамките на „София Филм Фест на път – Русе" тази неделя. Проектът се финансира от Национален фонд „Култура" и се реализира с подкрепата на Община Русе, съобщиха от общината.

Късометражната лента е със заглавие "Доволна ли си?" и е създадена от участниците в „КиноКлас Русе" – безплатна образователна програма, която тази есен даде възможност на ученици от различни русенски училища на възраст между 13 и 18 години да се запознаят отблизо с различните професии в киноиндустрията и да придобият практически умения в създаването на филмово произведение.

Историята проследява последния учебен ден на момиче, което открива мистериозна камера. Тя го връща към важни моменти от неговото израстване, превръщайки обикновения ден в пътуване през спомените.

В продължение на няколко седмици участниците работиха с професионалисти от различни области на киното, които ги въведоха в основните етапи на филмопроизводството. Младежите имаха възможност да се включат в разработването на идеята, подготовката, заснемането и последващата работа по филма, като се докоснаха до реалната атмосфера на една кинопродукция.

В „КиноКлас Русе" участваха Надежда Коева, Михаела Коева, Габриела Асенова, Пресияна Великова, Яна Стефанова, Рая Стефанова, Александра Бранкова, Александра Андреева, Мила Йорданова, Симон Йорданова, Виктория Арнаудова и Юлиян Миланов.

Техни преподаватели и ментори бяха Лъчезар Христов, Момчил Бонев, Денис Бечев, Тони Пенчев, Симеон Венциславов, Кирил Проданов, Ивелина Минева, Мартина Апостолова, Момчил Божков и Надежда Косева – режисьор, сценарист и продуцент, създател на образователната програма „КиноКлас".

„КиноКлас" е най-голямата образователна школа по кино в България. Преди Русе, инициативата е реализирана в София, Бургас и Велико Търново, предоставяйки на младежи възможност да учат от утвърдени професионалисти и да създават свои филми.