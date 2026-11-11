Иво Сиромахов: Българите се провалят като родители, храната и телефонът не са изпълнен дълг - детето иска разговор

Срещата с вълнуващо изкуство. Не е ли това истинско чудо?!

Спасението за България няма да дойде от политиците, а от пламъчето, което учителите запалват в детските сърца

От липсата на памет идва усещането ни за безпътица и безнадеждност

Срещите с вълнуващо изкуство променят човека - в тях се случват чудеса и се раждат мечти. В това е сигурен писателят Иво Сиромахов, който с музикалния спектакъл "Чудо. Вълшебният свят на изкуството" заедно с диригента Йордан Камджалов цели да покаже на децата красотата на класическата музика в съчетание със силата на словото. Разговаряме с него за тази значима кауза, за вдъхновителите, за всекидневната борба със забравата и за спасението на България, което ще дойде от пламъчето, запалвано в детските сърца.

- Г-н Сиромахов, какво е усещането да сбъднете детската си мечта със спектакъла "Чудо", чиято премиера беше в края на октомври?

- Тази моя мечта започна преди повече от 40 години. Бил съм десетинагодишен, когато моите родители - Бог да ги прости! - ме заведоха за пръв път в зала "България" на концерт на Минчо Минчев със "Софийските солисти" под диригентската палка на маестро Емил Табаков. Свириха Бах. На края на концерта големият Минчо Минчев покани на сцената едно малко момиченце с цигулка в ръка и с голяма бяла кордела в косите. Това беше малката Мила Георгиева. Двамата засвириха заедно и сякаш полетяха. С тях полетях и аз. В мен покълна мечтата някой ден да бъда част от подобно музикално чудо. И ето че толкова години по-късно все пак успях. Сбъднах мечтата си и усещането е велико.

Премиерата на културно-просветния спектакъл “Чудо” на Иво Сиромахов и диригента Йордан Камджалов се състоя на 29 октомври в Сити Марк Арт Център в София. Снимка: Милена Камджалова

- Защо точно "Чудо"? Какво означава тази дума за вас?

- Когато човек преживее среща с вълнуващо изкуство - кино, театър, музика, той излиза от залата променен. Не е ли това истинско чудо? През годините книгите на Шекспир, Гогол, Чехов, Камю, Селинджър, Милорад Павич, Захарий Стоянов са правили чудеса с мен. Подобни чудеса съм преживявал с театрални спектакли, концерти, изложби. Чудеса с мен са причинявали Чарли Чаплин, Уолт Дисни, Джим Хенсън. Няма друга дума, която по-точно да описва това състояние. Чудо е.

- Какво ви срещна с Йордан Камджалов и какво ви убеди, че именно той е човекът, с когото да осъществите този проект?

- Аз го потърсих. Още когато пишех сценария за спектакъла, бях наясно, че Йордан е единственият човек, който може да бъде не просто диригент, но и вдъхновител. Не ми трябва някой, който размахва диригентската палка с отегчение, трябва ми човек, който възпламенява. Камджалов живее в музиката, за него тя не е просто професия, а начин на дишане. Само с такъв човек можем да постигнем голямата цел - да покажем на децата красотата на класическата музика и те да я обикнат. А утре сами да пожелаят да влязат в концертната зала.

За тази кауза е важно и музикантите да свирят майсторски и с вдъхновение. Затова избрахме "Симфониета" - Враца. Това е блестящ оркестър, в който свирят музиканти от единайсет държави! Директорът маестро Христо Павлов е създал великолепна атмосфера за работа и в последните години врачанската симфониета пише история. Онази вечер свириха така, че чудото се случи. С друг оркестър това не би било възможно.

- Целите да разпалите любопитството на децата към изкуството. Голяма битка ли е това днес, в ерата на социалните мрежи?

- Трудно е, защото конкуренцията на екраните е много силна. Но в крайна сметка всичко зависи от родителите. Ако са прости - ще бутнат телефон в ръцете на детето си, за да не ги занимава. И ще го разболеят, защото екраните правят децата зависими и увреждат мозъка им. Но ако родителите са отговорни хора, които милеят за децата си, ще намерят по-смислени занимания за тях - спорт, изкуство, някакво хоби. Алтернативи има, стига човек да иска да ги потърси.

- Чувствате ли това като една будителска мисия?

- Чувствам го като огромно щастие. А дали е будителска мисия, ще покаже времето. Образованието и възпитанието са дълъг процес. Това е инвестиция, която се отплаща след 20-30 години. Моцарт не се е появил от нищото. Зад него стои строгият му баща Леополд, който е помогнал този талант да разцъфти. Отгледал е дарбата му, възпитал я е. Имаме огромна отговорност пред децата си. Само от нас зависи дали ще станат добри, почтени, интелигентни хора, или зорлем ще ги превърнем в престъпници.

- Какво губим като общество, когато децата растат с ограничен досег с класическата музика, театъра и книгите?

- Губим въображението. Изкуството очовечава. То възпитава мислене, фантазия и чувствителност. Ако ги нямаме, остават само примитивните животински инстинкти.

- Вече подготвяте и турне на спектакъла за следващата година - докъде искате да достигне "Чудо"?

- "Чудо" ще стигне до всеки български град и село, където има хора, жадни за изкуство. Идеята ни е да не продаваме билети, а заможни хора да откупуват спектакъла и да го подаряват на децата от техния град. И се радвам, че това вече се случва - имаме потвърдени покани от Перник, Трявна, Царево, Добрич, Шумен, Казанлък, Карлово. Вече имаме покани и от чужбина, по които преговаряме.

С този спектакъл хвърляме ръкавицата към всички хора, на които им пука за децата на България - станете част от тази красива кауза. Поканете ни във вашия град!

За своята кауза Сиромахов и Камджалов се доверяват на музикантите от “Симфониета” - Враца, които свирят майсторски и с вдъхновение. Снимка: Милена Камджалова

- Редовно се срещате с деца в различни училища из България и сте споделяли, че са изумителни. Какви въпроси ви задават най-често? И какво най-вече ги вълнува?

- Децата, които срещам, са изключително будни, любопитни и жадни за игри на въображението. Искат да им чета приказки и виждам, че за съжаление, повечето родители не им четат вкъщи. Съвременните деца страдат от липса на внимание. Голяма част от българите се провалят като родители. Те смятат, че са изпълнили дълга към децата си, като са им осигурили храна и са им купили хубави дрешки и нов айфон. Но децата нямат нужда от скъпи предмети. Те имат нужда от разговор, от подкрепа, от прегръдка. И от приказка.

- Виждате ли учители, които ви карат да сте спокоен за бъдещето?

- "Спокоен" не е точната дума. Мисълта за бъдещето по-скоро носи тревога, защото живеем в отвратителни времена. Светът се разпада пред очите ни и няма как да сме спокойни за бъдещето. Но всеотдайните и вдъхновени учители, които срещам по пътя си, ме карат да се чувствам обнадежден. Има учители, които светят в мрака.

- Споделяли сте, че докато сте пътували из Америка, сте видели светлината за България именно в българските неделни училища по света. Какво могат да научат от родолюбците зад граница българите, които живеят у нас?

- В последните години в чужбина са основани над 400 български неделни училища. Повечето от тях са създадени на доброволни начала, от ентусиасти, които искат децата им да учат български език и българска история.

В тези училища преподават истинските будители. Хора, които са посветили времето и енергията си на единствената смислена кауза днес - образованието. Хора, които осъзнават смисъла на думите "напред, народността не пада, там гдето знаньето живей!" Аз им се поклоних и се зарекох да ги подкрепям, с каквото мога.

Сега съм се заел с каузата да подарим по една българска книга на всяко българско дете в чужбина.

Защото спасението за България няма да дойде от политиците и позорните им боричкания за власт и пари. То ще дойде от пламъчето, което учителите запалват в детските сърца.

"Чудо" съчетава класическа музика и разказване на истории, посветени на изкуството. Снимка: Милена Камджалова

- Какво е общото между хората от книгата ви "Моите вдъхновители"? Има ли невидима нишка, която ги свързва?

- Общото съм аз. Всеки човек има различни вдъхновители, аз разказах за моите. Целта на тази книга е читателят да се запита: "а кои са моите вдъхновители?" И ако са живи, да им се обади и да им каже едно "благодаря". Ако ли пък са покойници, да отиде да остави едно цвете на гроба им. Мисля, че им го дължим.

- Има ли човек от книгата, чиято история ви се иска да бъде изучавана в училище?

- Всички личности, за които съм разказал в тази книга, са достойни да бъдат изучавани в училище. И даскал Младен Павлов, който единствен посрещна Ботйовата чета на козлодуйския бряг; и д-р Стефан Черкезов, който жертва живота си, за да спаси 47 пътници от горящ автобус; и горяните, които не склониха глава пред комунистическия терор, а днес нямат нито гроб, нито паметник. Срам ме е, че повечето българи не знаят нищо за тези светли личности от нашата история. Не мога да живея с този срам, затова написах тази книга. Това е моят вик срещу забравата.

- Има ли българин, чиято съдба е толкова невероятна, че звучи като измислена?

- Съдбата на Апостола Левски. За мен е абсолютно необяснимо как такъв човек е живял сред нас. Нелогично е такава изключителна личност да се появи в нашето общество.

- Непрекъсната ли трябва да е борбата със забравата?

- Всекидневно усилие е. Обществото ни страда от ужасяващо къса памет. Помним най-много три дни назад. От липсата на памет идва усещането ни за безпътица и безнадеждност. Ако не знаеш кои са хората, живели преди теб и оставили смисъл и стойност, всъщност не знаеш кой си. А когато не знаеш кой си, за теб бъдеще няма.

- Обикаляте у нас и в чужбина и със Story Nights. При вашата заетост и непрекъсната връзка с хората замисляли ли сте се дали ви липсва телевизията?

- Не съм се замислял.

- А политиката някога ще може ли да ви изкуши?

- В България от политика се изкушават само хора, които са много глупави. Трябва да си изключително тъп, за да копнееш да работиш заедно с 240 индивида, чието средно IQ e по-ниско от IQ-то на минзухар. Природата на партиите е такава, че те избутват нагоре само сервилни негодници. Партиите нямат нужда от почтени и достойни хора, те имат нужда от безгласни, наведени слуги, които да не се обаждат и да бъдат безропотно верни на вожда си.

- От какъв президент има нужда България?

- Резултатите от изборите показват, че 72 процента от българите нямат нужда от президент. И това е прекрасно. Лека-полека обществото започва да проумява, че бъдещето му не зависи от политиците. И че те по-скоро създават проблеми, нежели да ги решават.

- Оставяме настрана политиката. След всичко написано и създадено от вас какво още ви кара да се вълнувате като творец и пали искрата във вас?

- Очите на дете, развълнувано от прочетена приказка или чута музика.