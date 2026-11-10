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ДВЕ ВАЖНИ НОВИНИ

Първо – влизаме в световните новини като държавата на второ място по най-много загинали и ранени през последните 20 години при произшествия, свързани с мъгла.

Ето я информацията, изготвена от ИИ при точно и правилно зададен въпрос.

С учудване ще установите, че някакви държави като Пакистан например имат протокол за действие (щото там много мъгли), пък Абу Даби – където мъглите не са чак толкова често явление – също има протокол за действие при подобни ситуации.

Ще видите и резултатите. Не е много сложно да бъдат прочетени.

Държава и година

Мащаб на катастрофата

Превантивни действия

САЩ, 2023

168 автомобила, 8 загинали

Имало е метеорологично предупреждение, но не е установено предварително затваряне на пътя.

Китай, 2017

Над 70 автомобила, 18 загинали

Не са установени доказателства за предварително спиране на трафика.

Индия, 2022

Поредица от катастрофи

Не са установени доказателства за предварителни полицейски блокади.

Пакистан, 2022–2023

9 тежки катастрофи през предходните две години

Затваряне на пътища, термокамери, контролирани колони, полицейски пунктове.

Абу Даби, 2019–2026

Отчетени нула смъртни случаи от мъгла след въвеждането на системата

Сензори, електронни предупреждения и полицейски контрол.

Това не е класация на държавите, а сравнение на документирани практики.

Второ – ето я и добрата новина!

Министърът на вътрешните ни работи е по-умен от ИИ. Както ще видим – много, много по-умен.

ИИ задава някакви глупави въпроси. Ето ги:

Мъглата сама по себе си не е достатъчно обяснение за катастрофа с десетки автомобили. Тя е природно явление, но рискът от масов сблъсък може да бъде намален чрез организация на движението.

Международният опит показва три основни инструмента:

Предварително установяване на опасността чрез метеорологични станции и сензори.

Физически контрол на движението чрез патрули, постове, ограничения и затваряне на участъци.

Контролирано пропускане на автомобилите, когато условията позволяват това.

И най-същественото: не е необходимо да се чака първата катастрофа, за да започне полицията да регулира движението в опасния участък.

Докато министърът на вътрешните работи вече знае кой е виновен. Разбира се – предишните!

Да, те са виновни за това, че не са изградили необходимата свързаност между информационния източник за метеорологичните условия и картината от камерите, така че информацията автоматично да достига до полицията, която следва незабавно да изпрати патрули, да организира колите в колони и да ги изведе от опасния участък.

Но предишните вече не са на власт. А това някой да следи камерите, особено когато има предварителна метеорологична информация за опасни условия, е, как да кажа... някак си задължително.

Но не! В това състезание между ИИ и Демерджиев ИИ губи драматично, защото настоява за мерки. Дори иска да съм проучила кой е знаел за опасната видимост, кога е знаел и какво е направил, за да предотврати навлизането на десетки автомобили в опасния участък.

От своя страна Демерджиев казва ясно: липсата на връзка между АПИ и Пътна полиция, която не е била изградена през предишните години, е причината за случилото се.

Тогава реакцията щяла да бъде превантивна, а не последваща.

Та, след като се запознах със създаденото положение, ви информирам официално:

Утре сутрин в 8 часа ще отида до АПИ, а след това и до Пътна полиция, и ще включа кабелчетата, така че едните да подават информация на другите.

Ще ми отнеме сигурно няколко часа, ако техниката е допотопна, което очаквам, но пък МВР-то ни ще бъде готово при следващ подобен случай да направи това, което се прави, извинете, в Пакистан – да отиде на място, да поведе колоната и да я изведе от мъглата.

Ако има някой, който разбира малко повече от установяване на връзки, моля, дайте сигнал да отидем и да установим тази проклета връзка, за която шест месеца не стигат и която струва огромна трагедия на България.

(От Фейсбук)