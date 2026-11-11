Защо френските протести няма да спрат дотук

Когато една част от обществото започне да възприема друга не като политически опонент, а като заплаха, рискът от ескалация неизбежно нараства

През ХIХ век Клеменс фон Метерних казва: ,,Когато Франция кихне, останалата част от Европа се разболява”.

Масови протести заливат Европа, а кадрите от Франция през последната седмица, са добре познати. Ученици и студенти, ,,жълти жилетки” и синдикати, млади и възрастни, родители и деца излизат на улицата, за да формират поредния масов протест срещу политиките на правителството на Еманюел Макрон.

Следват още по-познати сцени – палежи, грабежи, сблъсъци с полицията и стотици арести. Отговорът на френското правителство не закъснява. След 17 октомври върху редица градове и зони бяха наложени ограничения върху протестите, въведен бе вечерен час, а полицейското присъствие бе значително увеличено. В Париж дори хеликоптер патрулираше над града през нощта.

И това са основните факти, които се отразяват по темата, а дебатът е центриран върху насилието и разрушението. На пръв поглед има логика, тъй като причинно-следствената връзка е ясна: насилието поражда полицейска намеса и по-строги ограничения. Но това е само малка част от едната страна на монетата. За да се разбере защо протестите ще продължават и защо напрежението във Франция ще нараства, трябва да се разгледа насилието в различните му видове и задълбочаващата се поляризация.

Настоящият анализ разглежда как фокусът върху разрушенията прикрива по-дълбоките форми на насилие, които пораждат обществено недоволство и подхранват политическата поляризация във Франция.

Какво наричаме насилие?

Публичната дискусия за протестите използва един главен аргумент: протестиращите са ,,насилници”, които разрушават публична и частна собственост. Представянето на случващото се по този начин слага на фокус само един аспект от думата ,,насилие”.

Полезна перспектива предлага теорията на бразилския архиепископ Дом Хелдер Камара, който описва три вида насилие: институционното, невидимо насилие; революционното, с което сме добре запознати, и репресивното, което потиска ,,революцията” и защитава скритото насилие. Не е изненада, че и трите вида може да бъдат открити днес във Франция. Камара определя като лицемерно свеждането на насилието единствено до революционно, което днес глобално лесно се разпространява с оглед на френската история. Но за да се разбере цялата картина, трябва да се види връзката между тези три форми. Тя разкрива по-дълбоките причини и последици на случващото се.

Невидимото насилие

Началото на протестите е на 17 септември, когато група учители от гимназията “Антоан дьо Сент-Екзюпери” в Кретей - югоизточно предградие на Париж, обявяват стачка, за да привлекат вниманието към недостига на персонал.

Към тях се присъединиха ученици и родители. През следващите седмици около 3700 училища се включват в стачките. Според последни данни на Евростат публичните разходи на Франция за образование са само 5% от БВП - 64 млрд. евро бюджет, който е с 4,5 млрд. евро по-малък от този за отбрана. За сметка на това разходите за пенсии достигат 14% от БВП, като тежестта им все повече се прехвърля върху младите поколения.

Днес по-възрастните френски домакинства са до 8 пъти по-богати от тези под 35 г., а трябват почти двама работещи, за да се плати една пенсия. През 1960 г. съотношението е 4 към 1. В страна, където безработицата сред младите хора е висока и където пенсиите съставляват такъв висок процент, изглежда, че по-възрастните избиратели продължават да бъдат приоритет за правителството. За много французи това е форма на насилие - институционно и ,,невидимо”. Във време, в което финансовото разпределение между най-бедните и най-богатите е почти същото като в моментите преди Великата френска революция през 1789 г., става видимо защо 800 хиляди души излизат на улицата на 17 октомври.

Репресивното насилие

,,Републиканските охранителни отряди”, (РОО) са основната полицейска група, отговаряща за контролирането на тълпи. Сред основните им методи за потушаването на безредици е тактиката ,,капан”, при която група демонстранти се затваря в зона, оградена от полицейските сили, а основните несмъртоносни оръжия, които се използват, са сълзотворен газ, гранати с гумени снаряди, граномети и ръчни палки. На 17 октомври в 14 ч е обявен официалният протест, който трябва да тръгне от “Плас дьо ла Републик”. В 12,14 ч полицаите от РОО използват сълзотворен газ и останалите си налични оръжия срещу протестиращите. Следва безпрецедентно насилие. Пребити са деца, медици и журналисти, обгазени са хиляди мирни протестиращи, сред които е и един оркестър, свирещ до статуята на Паметника на Републиката.

Обгазена е и метростанцията, където има възрастни, майки и малки деца. По-късно правителството опровергава тази ескалация като следствие на агресивни прояви от страна на протестиращите. “Ла Депеш” публикува видео, което показва мъж, хвърлящ предмет по група протестиращи гимназисти, по-късно потвърден като полицай. Става ясно, че именно РОО са в основния фокус на репресивното насилие. Но как се стига дотам?

Контекстът на тези действия идва вследствие на седмици от полицейско насилие върху ученици и студенти по време на блокадите на учебните заведения. Съветът по външни отношения докладва, че от 28 септември до 5 октомври са арестувани над 6000 души, от които близо 90% са непълнолетни - повече от протестите на “жълтите жилетки”. Нанесени са и множество сериозни травми.

В политическата теория има обратнопропорционална връзка между насилието и властта и примерът във Франция е ясен. Насилието е инструмент на държавата, а властта, която прибягва до насилие, демонстрира слабост и губи легитимност. Как ще се справи правителството на Макрон?

Политическото пренасочване на дебата

Политическото пренасочване на дебата започва с речта на Еманюел Макрон на 18 октомври с множество обвинения към ,,ултралевицата”. По-късни репортажи сочат, че правителството е оказало сериозен натиск да се обвини политическата партия на Жан-Люк Меланшон - основният съперник на Марин Льо Пен за президентството през 2027 г., за насилието на протеста. След речта главният прокурор в Париж потвърди, че няма доказателства, които да сочат, че насилниците от 17 октомври са ,,ултралеви”.

След думите на Макрон, че ,,тези, които са извършили грабежи, трябва да възстановят щетите”, фокусът върху наказателната отговорност на задържаните бе засилен. Министърът на правосъдието Жералд Дарманин потвърди, че над 2513 души са били задържани, като най-малко 174 от тях са били осъдени на лишаване от свобода само за няколко дни. Основните тенденции на забързаните съдебни процеси включват от 3 до 24 месеца затвор, незабавно лишаване от свобода, забрана за участие в публични демонстрации и лишаване от избирателни права за срок до 3 г. Това включва и преквалифициране на делата за мародерство като организирана престъпност. В контраст бившият президент на Франция Никола Саркози лежа само 20 дни в затвора, след като беше осъден на пет години. Марин Льо Пен, която беше осъдена за злоупотреба и присвояване на 4,4 милиона евро публични средства на три години лишаване от свобода, е главен кандидат за президент през 2027 г. и преди няколко дни стартира кампанията си в Орлеан, носейки електронна гривна на глезена.

Косвените последствия за обществото след 17 октомври най-добре се илюстрират с думите на френския министър-председател Себастиен Лекорню: “Настъпи моментът да се избере страна: или тази на републиката, а оттам и на силите на реда, или тази на разбивачите”.

По отношение на насилието Макрон заяви, че “силите за поддържане на реда бяха подложени на насилие”, а “към онези, които извършват насилие, ще бъдем безкомпромисни”. Не бяха споменати преживените от протестиращите травми. Липсваше и коментар за непропорционалната сила, използвана от РОО.

Позицията на властта е да насочи общественото внимание към “врага”, а не към ролята на държавата в ескалацията на напрежението. Така дебатът се измества от причините за протестите и начина, по който институциите реагират на тях, към противопоставяне между защитниците на реда и неговите нарушители.

Разделената информационна среда

Така се проявява и силно разделената информационна среда, която подпомага поляризацията на френското общество. Левите медии се концентрират върху мерките на правителството, които подкопават демократичните ценности, като криминализиране на опозицията, полицейското насилие, лишаването от право на протест, дискусия за блокиране на социалните медии и социалната справедливост. По отношение на съдебните процеси се извършват множество анкети, които целят да деполяризират общественото мнение, подчертавайки, че те се извършват срещу студенти, лекари и музиканти. От друга страна, десните медии показват размириците като заплаха за обществения ред, като най-често срещаната причина е имиграцията: “Ясно се вижда връзката между хулиганите от крайната левица и хищниците от предградията, тези изкоренени орди от диваци, които идват да ограбят Франция”, сподели Жордан Бардела от партията на Льо Пен.

Този наратив се потвърждава и от няколко политически лидери. Американският президент Доналд Тръмп например насочи Макрон да затвори границите, а министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху вметна: “Ако не спрем “Хамас” тук, ще ги видите на улиците на Париж и точно това се случва в момента”.

Поляризацията като двигател на бъдещо насилие

Резултатът е ясен. Французите наблюдават едни и същи събития, но ги преживяват в различни информационни реалности.

Докато по-либералната част от протестиращите се борят за глас, социално равенство и достъп до публични услуги, консервативното крило чува: “Франция гори, защитете я”.

На 23 октомври в Трап, парижко предградие, мъж откри огън в атака, която се определи като расово мотивирана. Загива един мъж, а седем души, сред които и едно дете, са ранени. Разследване на медиите показа, че това е в пряка връзка със съдържанието в крайнодесните медии, пропагандиращо омраза срещу мюсюлмани и чернокожи хора, по-късно потвърдено от задържания мъж. В отговор Макрон казва, че “за първи път има планиран терористичен акт (...) заради цвета на кожата или религията им”. Това не е вярно. Няколко примера показват, че през 2015 г. четирима евреи са убити, през 2019 г., има опит за подпалване на джамия в Байон, през 2022 г. трима души са убити и трима са ранени след стрелба в кюрдски център, а през 2025 г. мъж загина след 57 прободни рани от нож, нанесени в джамия.

Поляризацията има последствия далеч отвъд политическия дебат. Когато една част от обществото започне да възприема друга не като политически опонент, а като заплаха, рискът от ескалация неизбежно нараства. В този контекст сблъсъците вече не се ограничават до отношенията между протестиращи, власт и полиция, а се пренасят на гражданско ниво, където различните форми на напрежение взаимно се подсилват. Ако тази динамика се запази, напрежението във Франция вероятно ще продължи да нараства както в навечерието на президентските избори през април 2027 г., така и след тях. Тези проблеми не съществуват в изолация и насилието не е просто резултат от протестите. То е продукт на по-дълбока политическа и социална поляризация, а начинът, по който се използва в публичния дебат, допринася за неговото задълбочаване.

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* Евгения Велкова е магистър по международна сигурност в Sciences Pо Париж (Institut d'etudes politiques de Paris), специализира в областта на геополитическия и рисков анализ. Изследванията й са насочени към анализа на риска от конфликти, геополитическата сцена, както и европейската политика и динамика.