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Руската делегация на преговорите в Абу Даби припом...

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Защо се проточи преходът - виж карикатурата на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

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Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание