Адът слезе на “Тракия”. А можеше и трябваше този ужас изобщо да не се случва!

Сега, когато броим и оплакваме жертвите, когато чакаме със затаен дъх колко от ранените ще бъдат спасени и излекувани от травмите, всеки се пита защо се случи тази огромна трагедия на магистрала “Тракия”.

Защо адът слезе там, край Зимница? Защо колкото и гъста да е била мъглата, хората не са били предупредени достатъчно рано? Защо Пътна полиция например не е ограничила скоростта в този очевидно опасен участък? Защо четири-пет правителства са проспали онзи проект, с който е трябвало да се поставят умни електронни табла с предупреждения при настъпили критични ситуации? Защо АПИ и Пътна полиция нямат синхрон в наличната информация? Защо не е задействана системата BG Alert?

Сега, след трагедията, както винаги се случва, въпросите са много, а отговорите са “Мижи, да те лажем”. Със сигурност този ужас можеше и трябваше да не случва. Ако всеки от десетките отговорни фактори си беше свършил работата.

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