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От интервю по БНТ: "Да, беше мъгливо, ма карах с около 120 - не много бавно."

Според информация от медиите, видимостта паднала до 10 метра. Със същия ефект някой би могъл да шофира с вързани очи.

Няма да напиша всички думи, които този оживял водач заслужава, че понеже се изтъпани пред камерите с лицето си, та после може да ме съди.

Мъгла, гъста като мляко, но той карал със 120. Друг карал със стотина, ама то нищо не се виждало.

Наистина ли пътната настилка е виновна! Наистина ли мантинелите са виновни!

Убийците са сред нас и натискат педала без оглед за ничий живот, включително на своя.

Колата, която показват почти изцяло завряна под задницата на тир, не е блъсната отзад - на собствен ход и с бясна скорост се е настанила там.

И знаете ли какво ще стане в мига когато магистралата бъде отворена: все още живи бесове ще святкат с фарове и ще притискат водачите отпред.

(От фейсбук)