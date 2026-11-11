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10 ноември ли е или 9 септември. Да си спомним и опомним

Георги Господинов

Георги Господинов

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Митинг след 9 септември 1944 г. (снимката е илюстративна)
Митинг след 9 септември 1944 г. (снимката е илюстративна)

Бях на 21, протестирахме, без да знаем как, без да имаме памет за това, надявахме се, пораснахме по площадите, остарявахме там, децата ни пораснаха, протестираха. Не съм спирал да пиша за това, бях 10 години колумнист в Дневник, първата си заплаха получих в един от форумите там.

Но през всичките тези възхитителини и отчайващи години сякаш никога не е било толкова схлупено и мрачно. Като човек, писал роман за вируса на миналото и национализма не би трябвало да съм изненадан. Но съм.

Как всичко това стана толкова лесно и бързо, обидно лесно. Как забравихме, че свободата не е даденост, а всекидневно усилие. И забравихме ли как всичко може да се преобърне за една нощ, знаем такива, кристални, нощи.

Докато сме в просъница, трака-чука, жан-жин, се коват нови закони и нови окови. За нас са те, братя, както би казал един поет.
10 ноември ли е или 9 септември. Да си спомним и опомним.

(От Фейсбук)

Митинг след 9 септември 1944 г. (снимката е илюстративна)

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