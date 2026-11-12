Антони Стоянов: Щом учителят е безсилен за дисциплината в час, всички други реформи са като умножение по нула

От много промени образованието в България е стигнало до бездънен лабиринт, казва учителят по математика в Дупница

- Г-н Стоянов, защо решихте след директорското място в елитната Софийска математическа гимназия (СМГ) да се върнете в малък град като Дупница и да разкриете профилирана паралелка с математика?

- Роден съм в Дупница. Основното си образование получих в колежа "Базово училище" към Педагогическия институт в града, където в продължение на 8 години имах възможност да бъда обучаван от първокласни специалисти и да наблюдавам работата им със студентите, които провеждаха открити уроци в нашите класове.

Често анализите на уроците се провеждаха и пред нас, децата, което ме въведе още от малък в една "академична среда".

Семейството ми е 100% свързано с образованието още от прадядо ми даскал Георги Величков - учител и директор в училище от 1899 до 1939 г. Майка ми и баща ми, съпругата и синът ми също са учители.

Още през 2016 г. като директор на СМГ проучвах възможността за откриване на такава паралелка в Дупница. При среща с тогавашния кмет на града разбрах, че в общината има такава възможност, но за съжаление, няма подготвени кадри за такова начинание.

След приключването на близо 25-годишната ми кариера в СМГ през 2018 г. реших да се заема с тази нелека задача. Започнах буквално от нулата. Град Дупница е исторически център на просветата - още през 1829-а Хрисант Павлович, дупничанин колега и приятел на Неофит Рилски от Рилския манастир, създава училище в Дупница дори преди Априловското училище в Габрово, създадено 6 години по-късно през 1835 г.

Впечатлен бях от това, че първият учебник, съставен от моя съгражданин, бе по математика през 1833 г., а някои задачи от него затрудняват и днешните ученици. През 1932 г. в Дупница се открива третият за страната Педагогически университет (институт) за начални и прогимназиални учители, а през 1957 г. е открит Медицинският институт за медицински сестри с клинична база от 5 болници, включително военна и транспортна болница.

Последните две учебни заведения бяха преместени през 80-те и 90-те години на миналия век в друго населено място. В резултат рязко се намали мотивацията за учене в града. На челно място се поставиха спортовете и по-приоритетно силовите.

В последните 25-30 години математиката съвсем залезе, затова още през 2022 г. направих първия опит за разкриване на математическа паралелка, но идеята пропадна още на гласуването в комисията по образование в община Дупница.

През март 2024 г. се запознах с новоназначения директор на ПГ "Христо Ботев" в града, който възприе идеята 100% и успя да убеди и обедини пак 100% целия нов общински съвет и кмет. След уникално единство между всички партии в общината и областната управа от есента на 2025 г. стартира първата математическа паралелка от V клас. Амбицирани сме децата от тази паралелка да се "появят" на картата на математиката в България, а след това да бъдат винаги в първите редици.

- Втора година има прием в паралелката. Има ли много деца, които кандидатстват? Те защо искат да учат засилено математика?

- За кратък период от време информацията за паралелката се разпространи от уста на уста, понеже официално никое основно училище не искаше да споделя информация за нея.

Страхът от "открадване на ЕРС (единния разходен стандарт)" не се потвърди. В общината има 9 училища, което прави средно по 2 деца от училище плюс по 2 деца от общините Бобов дол и Сапарева баня, едно от Благоевград.

При нас в новата паралелка учениците са с еднакви интереси и затова часовете са изпълнени с творчество и дисциплина. 10-те часа математика седмично минават бързо и неусетно, а участието в състезанията донася много положителни емоции за децата.

Симбиозата родители, учители, ученици и директор работи перфектно тук.

- Вече имате и доста награди, медали, от какви състезания?

- Както често казвам на учениците: "Не може да се качите с един скок на върха", така участията и успехите не идват веднага, но важното е, че рано или късно те идват. Първо на областно ниво, после в Югозапада, скоро в България и чужбина.

Засега се стремим да почнем участие наред със стандартните – "Хитър Петър", Софийски математически турнир, "Математика без граници", Великденско и Коледно математическо състезание, ЕК и ЕК+ и други по-сериозни като Есенен Математически турнир и др. Особено се наслаждавахме във финалите на международния турнир по решаване на аритметични ребуси и алгебрични уравнения "Лодовико Ферари", където в процентно отношение (брой жители - брой купи и медали) децата от Дупница имаха може би най-доброто участие на турнира от цяла България.

Вижте, когато в Дупница правим локално награждаване, наградите не се дават просто така, а на медалистите се поставят кодирани сейфове и катинари, които те трябва да "разбият", като открият кода, закодиран с някой ребус, тогава получават наградата, иначе си тръгват само с медал и грамота. А единичните награди често достигат и до 50 евро.

- Математиката при малките деца и в началните класове е сред любимите предмети, но в по-горните класове вече им става трудна и успехът им намалява. На какво се дължи това?

- Точно това се променя със създаването на математически паралелки в гимназиите след V клас, където тази любов се разгаря допълнително и не отпада никога. Математиката изисква време, а повечето часове за това (близо двойно) дават възможност да не се претупа учебното съдържание, а с естествената мотивация на децата да се върви напред и нагоре.

- Как успявате да задържите интереса на децата към предмета, как ги стимулирате и мотивирате?

- Още като учител в СМГ през 2006 г. създадох "Рейтинг" или "Система за стимулиране и мотивиране за ученици", като на края на учебната година първите 10 ученици получават големи награди. Наскоро получих съобщение от един от първите ми ученици - ползватели на системата - д.м.н. Емилиян Рогачев.

Той беше световен шампион от международното състезание по математика в Непал през 2011 г. с максимален резултат точки, от Сеул, Южна Корея, 2012 г. Носител е на множество медали от национални и студентски олимпиади по математика - човек, приет във всички възможни елитни световни университети, но избрал да учи и след това да преподава в Софийския университет математика на най-високо ниво.

Ето какво ми написа преди няколко дни: "Следвам пътя на пожеланието ви отпреди 18 години. Вече съм доктор по математика. От всички учители, които съм имал за тези години, вие сте най-влиятелният и най-вдъхновяващият. Благодаря ви за усърдието да откривате и насърчавате таланти."

- Защо, дори и да не продължат образованието си след това в област, свързана с математиката, знанията им ще са важни за развитие във всяка сфера?

- "Математиката е царицата на всички науки", казва Карл Фридрих Гаус, а Исак Нютон го беше вече доказал практически. В разговор с музиканта Йордан Камджалов той сподели с мен, че музиката е 100% математика, а съпругата ми, като студентка по българска филология трябваше да изчислява математически "Глаголна температура на изречение". Дори и екологията е математическа дисциплина, да не говорим за пропорциите в изкуството или за ДНК и генетиката в медицината. Навсякъде откриваме математиката.

- Може ли да имаме ученици с успехи на международно ниво, които не учат в големите градове и елитните училища?

- Децата в математическите гимназии се обучават заедно като котило лъвчета. По-трудно е в атмосфера без конкуренция и мотивация, но може и там.

- Защо има много български ученици, които печелят международни състезания по различни предмети, а в същото време резултатите ни от теста PISA са отчайващи?

- Точно затова трябва да се разделят децата - тези с математически таланти да учат много и разнообразна математика, а другите - някакъв базов минимум. Не може всички да са под един калъп.

- Непрекъснато се говори за реформа в средното образование. Много се коментира високият стил и неразбираем език в някои учебници, претоварването на учениците с излишен материал, недостатъчното време за затвърждаване на знанията.

- Според мен образованието в България от много реформи е стигнало в бездънен лабиринт. Трябва да се върне от мястото, откъдето са започнали "реформите". Например Законът за образование през 1991 г. е бил няколко страници. В момента законът от 2016-а с подзаконовите стандарти, инструкции, наредби, поправки и всевъзможни нюанси може би, напечатан на хартия, ще изпълни една спортна зала в училище.

Смятам, че никой в България не го знае, камо ли да го ползва точно, защото е невъзможен за разбиране и научаване. В математиката думата опростяване е изпълнена с позитивен заряд.

- Един учебник по един предмет добър вариант ли е и защо?

- Извинявайте, но тази дискусия е умело отклоняване в посока, различна от решаването на важните неща в образованието.

- Защо преди години сме имали много добри ученици, без да се налага да посещават частни уроци, а сега няма дете, което да не ходи на частни уроци?

- Никога моите ученици от СМГ не са ходили на уроци по математика за кандидатстване след VII клас - това би било срамно. И тук, в провинцията, мога да гарантирам за учениците си. Когато има дисциплина в часовете, всичко е наред. Коренът на проблема идва от липсата на дисциплина в училище.

Преди години имаше дисциплина, а сега в обикновените училища е занижена в повечето часове. Процедурите за наказания са толкова сложни и тромави, че учителите се отказват да ги ползват и затова на някои им се "качват на главите". Липсата на дисциплина е като умножението по нула. Ако ще да използваме перфектния учебник, съчетан с перфектния преподавател, който да го преподава - при липса на дисциплина резултатът винаги ще е нула.

- Дайте съвет на децата какво и кога да учат, за да са успешни в живота, като имаме предвид, че много от успешните бизнесмени в световен мащаб нямат кой знае какво високо образование. Как ще ги мотивирате да учат през целия живот?

- След като са възпитани в основните норми на етикета и християнския морал, веднага след това от науките, разбира се, препоръчвам математиката. Тя е ключът за успеха, но задължително трябва да е съчетана със стабилна нервна система и добър психологически климат. Трудът, старанието и постоянството винаги се увенчават с успех!

ВИЗИТКА

Антони Стоянов е роден в Дупница през 1968 г.

Завършил е математика в Софийския университет "Св. Кл. Охридски"

Четвърто поколение учител - прадядо му е един от първите учители от епохата на Възраждането

22 години преподава в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски"

Инициатор е за сформиране на паралелка по математика от V клас в Профилираната гимназия "Христо Ботев" в Дупница, която от 2025 г. приема ученици