Само толкамери няма да спасят от ад като на “Тракия” - трябват 20 000 с AI

Нашите магистрали не са точно магистрали

С 11 загинали България поставя тъжен рекорд по брой смъртни случаи в една верижна катастрофа за последните 5 г. не само в ЕС, но и спрямо огромна държава като САЩ – и при мъгла, и без мъгла. А в Европа и САЩ има не по-малко мъгливи дни и места на човек от населението. И населението е 130 пъти по-голямо от това на България!

Има три верижни катастрофи с по 8 загинали в САЩ. В ЕС най-много загинали има в Севиля, Испания, през 2024 г. - 6 човека.

Е, може да сме на последно място в ЕС по БВП на човек от населението, но пък в тази класация сме на първо място. На първо място сме и по брой загинали в катастрофи на 100 000 човека. Няма по-тъжна статистика.

Дори да има електронна система за известяване с електронни табели на магистралата, ще е късмет ТОЛ камерите да засекат неголям участък с мъгла. Обичайно тези камери се слагат на отстояние от 20-30 км.

Естествено, има и по-малки отстояния съобразно пътищата. В такъв случай толкамерите в повечето случаи не могат да засекат наличието на гъста мъгла и особено на по-малки участъци.

При сегашната верижна катастрофа на толкамерите се е забелязала мъгла около 40 минути преди инцидента и ако е имало електронна система с информационни табели, това е щяло да свърши работа.

Проект за такава система има и е платен. Поръчката е била за 40 електронни табла, камери, измерващи следната скорост, система за автоматизирано индикиране на пътни произшествия и прочее.

Но както е обичайно за България – проектирането е по-лесно, по-евтино и най-често по-доходоносно, а реално изпълнение няма. А изпълнението на проекта съвсем не е скъпо на фона на разходите за изграждане на пътища

– струва само

3,712 млн. евро

Добра цена за 11 човешки живота.

Едва сега се изгражда свързаност между Пътна полиция и камерите на толсистемата. Което е груба небрежност при изграждането на тази система.

Има едно много важно уточнение. Участъците по магистралите, където има периодично гъста мъгла, се знаят. Но обозначаването със знаци върши малко работа, защото човек така е устроен, че не обръща внимание на предупреждение за нещо, което се случва само понякога.

По някои магистрали в света има нарисувани бели точки или кръгове на платното, като според броя на видените точки се определя колко гъста е мъглата. Но пък това разсейва водачите и затова се прилага ограничено.

Задействането на BG-alert е някакво решение, но от друга страна, острият режещ звук може да стресне шофьорите и да причини произшествие.

Но за да се задейства BG-alert, е необходима информация – било на 112, било от толкамерите, или от други камери.

Остава единственото възможно работещо решение – по магистралата да се сложат много камери с AI, свързани с поставяне на електронни табели за известяване.

И тези камери не бива да се ограничават само с индикиране на мъгла, а трябва да засичат всички нарушения – превишена скорост, непоставяне на колан, неправилно изпреварване, неспазване на необходимата дистанция при дадена скорост и т.н.

Няколко пъти писах в “24 часа” - последният път бе през юни т.г., че е необходимо по пътищата в България да се поставят на етапи 20 000 камери с AI, за да се сложи край на многобройните и прекомерни пътни нарушения.

И сега се чуха гласове, че нещата не ставали само с глобяване, а трябвало да се вземат и всички останали мерки. Да, трябва да се вземат, но трябва да се сложи край и на нарушенията. Защото превишената и несъобразена скорост и неспазването на дистанция са нарушения и едни от причините за верижната катастрофа.

Засичането на нарушенията не е достатъчно.

Глобите трябва да са пропорционални на доходите,

както това успешно се прилага в цивилизовани държави като Швейцария и Финландия. Защото иначе глобите нямат съществено значение за хората с високи доходи, които карат най-бързите коли.

Най-лесният начин е да има електронна система за налагане на глобите съобразно застрахователната стойност на колата. И освен това – в момента определянето на глоба няма нищо общо с плащането .

Да си водач на МПС, е лицензирана професия, изискваща полагане на изпити и наличие на определено образование.

Това е достатъчно основание всички шофьори да имат електронен адрес в националната и добре работеща Система за сигурно електронно връчване. И така ще се осигури огромен процент на успешно събрани глоби, отнемане на книжки и други наказания.

Поставянето на 20 000 камери с AI и изграждането на електронна система за оповестяване, свързана и с тези камери и с камерите на толсистемата,

ще се изплати до 1 година със събраните глоби

Това са сметките на гръцките експерти, които започнаха всеобхватното инсталиране на такива камери в Гърция.

В България може би има система от около 20 хиляди камери за предотвратяване на битовата престъпност, част от които са поставени с европейски пари. Но те нямат AI за разпознаване на пътни нарушения и не са по магистралите.

Причините за верижната катастрофа с 11 загинали не е само в мъглата. Тя означава, че шофьори не са намалили достатъчно, като са виждали мъглата пред себе си. Означава, че немалко от тях не са спазвали и достатъчно дистанция. Причина е и че

нашите магистрали не са точно магистрали

И проблемът не е само в това, че няма пари. След като години наред се крадяха 25% от парите за пътища, няма как да има качествени магистрали.

Няма как да имаме качествени пътища, когато определени отсечки се строят за умопомрачително високи суми за километър – в пъти по-високи например от парите за магистрала на три нива, каквато сега се строи като нов околовръстен път на Солун.

А при строителството на повечето пътища се "пести" от всичко – тънка и некачествена настилка, липса на информационни системи по магистралите, тясно аварийно платно, липса на качествени и реално предпазващи прегради (мантинели или бетон) между насрещните платна за движение по магистралите, използване на рециклирани мантинели.

Магистралата трябва да има всички белези на магистрала, за да се кара спокойно по нея с максималната разрешена скорост. А в България на много места това въобще не е така.

Много е смешно в редица досегашни бюджети как управляващите се хвалят, че нямало бюджетен дефицит. Само че пропускат да кажат, че капиталовите разходи, вкл. за пътища, редовно се орязват, тоест бюджетът не се изпълнява.

Социалните разходи трябва да са толкова, колкото държавата може да си позволи, без да се нарушават необходимите инвестиции. Подкупването на пенсионерите и безпроблемното съществуване на стотици хиляди с ТЕЛК няма как да завърши успешно. Това винаги в крайна сметка води до трайни проблеми за икономиката на една държава с последици за всички. И до смърт на хората по пътищата.

И е крайно време незабавно да се пристъпи към концесиониране при строежа на пътища. Вече няма време за отлагане, защото това се плаща с човешки животи.

Това, че България е на първо място в ЕС по брой загинали по пътищата, се дължи на всички изброени причини, взети заедно. И мерките трябва да са всеобхватни.