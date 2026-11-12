Само в "24 часа" на 12 ноември: 7 дни имат дежурните екипи на АПИ, МВР и ТОЛ-а за връзка помежду си на пътя

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Само в "24 часа" на 12 ноември четете:

Фаталната Ния Темиз - от Етиопия през строителството в България, кредита от ББР за 6 млн. евро до убийството на Слави Бинев

Ултиматум: 7 дни имат дежурните екипи на АПИ, МВР и ТОЛ-а за връзка помежду си на пътя, след като за 7 г. не успяха

Какво е "24 часа", пишат 11-годишни репортери от Владая, за които проблем са само тежките раници

Ако учителят е безсилен за дисциплината в час, всички други реформи са като умножение по нула - интервю с Антони Стоянов, учител по математика в Дупница

Само толкамери няма да спасят от ад като на "Тракия" - 20 000 с AI

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 ноември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.