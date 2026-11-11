СТАНА ТАКА, КАКТО И ОЧАКВАХМЕ

Ние сме си виновни, което в голяма степен е именно така.

От една страна, ние наистина караме като идиоти, а от друга – наистина като идиоти избираме кой да ни управлява. А животът ни зависи именно от тези две неща, нали?

Така че да, ние сме си виновни. Закриваме темата и броим живите. Който си е отишъл, си е отишъл.

И докато думите на президента (пардон, министър-председателя) звучат горе-долу убедително, а именно че ние сме си виновни, то в думите на изпратения да ни успокои (с ужасно успокояващо въздействие върху населението) вътрешен министър нищо, ама нищо не е наред.

Първо – виновни са бившите, което сигурно е така, но не обяснява защо службите на настоящите не отчитат какво им казва метеорологията и не гледат камерите.

А, пардон – не ги гледат, защото тези камери са, за да ни глобяват, а не да ни правят кефа и да ни уведомяват, че някакви бедствия идват.

Второ – някой, ама съвсем явно от бившите, не е вързал (абе, други твърдят, че са вързани) полицията с камерите и така те, настоящите, какво да направят?

Трето – министърът, когото аз интимно ще наричам Деветото джудже, докато се изясни случаят с рекетираната фирма в Пловдив (защо Пловдив?), благодари в късната вечер на служителите на МВР.

Еми да, то си е за благодарност, защото тази служба успя да изпрати нула, повтарям – нула коли на мястото на катастрофата, причинена от внезапна (което се оказа вярно, но за три часа по-рано) мъгла.

И последно – министърът не пропусна да каже, че никой, ама никой български гражданин не се е обадил на 112.

По повод на последното искам да заявя, че ние, българските граждани и гражданки, взехме единодушно решение да не звъним на 112, след като на една от нас, българска гражданка, се случи следното – история, за която тя широко информира обществеността:

Та карала си дамата и по едно време откъмдясно, с бясна скорост, я изпреварва автомобил, който е на ръба да предизвика сериозно произшествие и който тя заснема.

Обажда се тя на 112 и изпраща снимката.

25 дни по-късно получава призовка да се яви в МВР-то на... не помня Сливен, Ямбол, абе на чиято територия е станала работата.

Тя им звъни и вика: „Аз малко съм от Габрово или Търново беше и не ми е много удобно", но те настояват и тя, в изпълнение на своя граждански дълг, отива.

Говори си с органите на реда около два часа, после подписва онзи дълъг и нечетлив текст, написан на химизирана хартия, за да остане документална следа, и си отива.

После, след нови 30 дни, получава пак покана да отиде в същото МВР и пак им казва, че не ѝ е удобно, че е скъпо и т.н., нооо... те казват, че законът е такъв – гледа се от МВР-то на местопрестъплението.

И отива тя. Нови два часа, същият разговор, ама напълно същият, и пак подписва онези нечетливи листове, след което подкарва колата обратно.

И... после, след нови 30 дни, я викат отново.

Познайте дали тя отива.

Не. А ние, останалите, разбираме, че е груба грешка да се обърнеш към 112, да ги уведомиш и да очакваш помощ, защото такава няма да получиш, но пък ще получаваш призовка след призовка.

Сега да подчертая – камерите не са, за да удостоверят, че някаква кола е искала да ви смаже, натискайки ви отдясно със 160 километра в час, а за да ви глобяват. Така че данните от камерите и вашето оплакване не са в таргета (пардон, целта) на тези хора.

Така е и ако се обадиш за домашно насилие на 112. Така е и ако не ти дават да видиш собственото си дете, а имаш законно определено време за среща (един приятел тук, във Фейсбук, реве с цяло гърло по този въпрос). Така е и по много други поводи.

Виж, можеш да им звъннеш, за да им кажеш, че има земетресение или пък наводнение, защото те вече го знаят от телевизора.

Та затова, драги ми министър на вътрешните работи, ние, българските граждани, спряхме да изпълняваме свещените граждански задължения, които вие сте ни възложили, защото за нас се получава малко тъпо, когато ги изпълняваме.

Друг е въпросът с теча на информация от вашите служби и с факта, че онзи с поршето, дето ме натискаше отдясно на пътя, знае името, фамилията и адреса ми.

Не от мен.

Та ей затова онези хора в непрогледната мъгла вчера, вместо да ви се обадят, са се нацепили в другите автомобили.

А и вие, уважаеми г-н министър, имате полза от това, защото, не щеш ли, някой от тях може да попита за историята с Деветото джудже, за онзи смотан (бил ли е такъв, или вие го смотахте?) Гарабед от Пловдив, дето вашите подджуденца му заграбили имотите, и да стане един тъп разговор. Чак не ми се мисли.

Но на ваша страна са „добрите" журналисти. Те не питат. Та ние ли?

И не, не ме е страх.

Срам ме е, че ще трябва да понесем и това джудже, ама сме свикнали – където осем, там и девет.

Нали?

PS. Всичко това са литературни съчинения, нямащи нищо ощо с релността и не ставад да нося правна отговорност за тях. Щото ей така, казвах истината за "онази от парапета", баз да правя тази уговорка и сега съм подсъдна за погазване на доброто й име. Да, да, онова име - на онази от парапета.

(От фейсбук)